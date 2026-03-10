NUEVO PILOTO

Maximiliano Pullaro pasó la escoba y designó a un radical de su confianza en el aeropuerto de Rosario

Juan Drovetta remplaza a Esteban Bretto, un dirigente del PRO vinculado al exdiputado Gabriel Chumpitaz. El ascendido, leal al gobernador y al ministro Puccini.

Por Letra P | Periodismo Político
El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Gustavo Puccini, de recorrida por el aeropuerto de Rosario.

Como parte de una trama que incluyó disputas políticas, el gobernador Maximiliano Pullaro cambió la conducción del aeropuerto de Rosario. El presidente del directorio, Esteban Bretto, que en el pasado reportaba al exdiputado del PRO Gabriel Chumpitaz, fue corrido de su cargo. En su lugar fue confirmado Juan Pío Drovetta, un radical que responde directamente al propio gobernador y al ministro Gustavo Puccini.

Tal como anticipó Letra P el año pasado, los días de Bretto al frente de la terminal aérea estaban contados. Enemistado con Chumpitaz, la falta de respaldo político y algunos cuestionamientos internos lo dejaron en la cuerda floja.

Drovetta había sido designado en mayo del año pasado como gerente general de la terminal aérea. Esa jugada de la Casa Gris buscaba aplacar las tensiones internas que mantenía Bretto con los representantes de los municipios de Rosario y Funes. Fue una forma elegante de plantar una intervención que ahora concluye con el ascenso de Drovetta.

El respaldo de la Casa Gris

El nuevo presidente del aeropuerto es un dirigente radical, expresidente comunal de Serodino, que reporta a Pullaro y al ministro de Desarrollo Productivo.

A través de las redes sociales Puccini marcó que el ascenso de Drovetta busca “acelerar gestiones” y “fortalecer la conectividad” del aeropuerto.

“Es un momento importante, después de dos años de gestión, de seguir revisando equipos, evaluar resultados y cambiar donde sea necesario para apuntalar una gestión eficiente y desarrollar el mayor potencial en cada área”, planteó el ministro.

Un acuerdo con el PRO caído

Bretto fue elegido para la conducción del aeropuerto al inicio de la gestión de Pullaro. Integrante del espacio que conducía Chumpitaz, su arribo fue parte del acuerdo para ocupar espacios y áreas del Estado que cerraron los distintos sectores que conformaron la alianza Unidos.

El exdiputado fue el primero dentro del PRO santafesino que respaldó la candidatura a gobernador de Pullaro.

Con el tiempo, comenzó a marcar diferencias con el frente, en especial con los socios del socialismo, y buscó un acercamiento con La Libertad Avanza que finalmente resultó trunco.

Su relación con Pullaro, sin embargo, se sostuvo. También la mayoría de los cargos ocupados por su tropa desde el inicio de la gestión en áreas como Seguridad y Justicia, Gobierno e Innovación Pública, Desarrollo Productivo y Educación.

Bretto ya no contaba con el respaldo de Chumpitaz desde hacía un tiempo, cuando comenzó a distanciarse del exlegislador. Aunque el dirigente PRO buscaba colocar a un nombre propio como sustituto, Pullaro finalmente se inclinó por un dirigente leal y perteneciente al radicalismo.

