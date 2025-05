Maximiliano Pullaro le saca la ficha a los dueños del Casino de Santa Fe y frena un proyecto inmobiliario

Las razones de Maximiliano Pullaro

Hay más de una razón por la que al gobierno de Pullaro no le cayó en gracia la iniciativa. En principio, hay una apuesta a potenciar el perfil exportador de los puertos santafesinos: no por nada uno de los temas que más preocupa a la Casa Gris de la licitación de la Hidrovía es que se profundice el calado hasta los 25 pies hasta Santa Fe, lo que permitiría que entren buques. La Casa Rosada, en virtud del poco tránsito, quiere mantenerlo en 17 pies para que sigan operando solo barcazas. “Queremos un puerto productivo, no de negocios inmobiliarios”, simplificó una garganta pullarista.