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TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: Perotti prepara su propia reforma electoral, pero espera la jugada de Pullaro

El exgobernador peronista trabaja en silencio un proyecto que propone sostener las PASO y no unificar boletas. Diálogo con otras tribus del PJ.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
El exgobernador peronista Omar Perotti prepara su propia reforma electoral en Santa Fe.

El exgobernador peronista Omar Perotti prepara su propia reforma electoral en Santa Fe.

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Lucio Di Giuseppe

La reforma electoral que piensa Omar Perotti

Según pudo averiguar Letra P, el borrador en el que trabaja el exgobernador con sus pares en la cámara baja Marcos Corach, Celia Arena y el resto del bloque no contempla juntar las categorías del gobernador y diputados o las de intendente y concejales, una opción que circula en otras mesas.

perottismo
Omar Perotti junto a parte de su bloque.

Omar Perotti junto a parte de su bloque.

En las filas perottistas aseguran que es Pullaro quien debe dar el paso porque el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras. “El Ejecutivo no dio a conocer ni un borrador. Ellos son los encargados de dirigir la reforma política”, lanzó un dirigente. En el oficialismo reconocen que existen charlas informales, pero todavía no arriesgan cuándo llegará el proyecto oficial, ni siquiera si habrá uno solo.

Reuniones y recorridas por Santa Fe

El exgobernador recorrió durante los últimos meses distintos puntos de la provincia con el objetivo de reunirse con dirigentes territoriales, intendentes, legisladores y organizaciones civiles, entre otros. Mantiene diálogo con el resto de los diputados y diputadas del peronismo y encuentros con concejales y concejalas de Rosario y Santa Fe. Uno de los temas en la agenda de esas charlas fue la reforma electoral.

Omar Perotti 2025

“Omar habla con todo el mundo. Está activo aunque de manera silenciosa”, le describió una persona muy cercana a este medio. En su espacio dan por hecho que será protagonista en 2027. No se animan a anticipar en qué rol, ni cómo competirá, pero dan por descontado que tendrá un papel central en la reorganización del peronismo santafesino.

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En el entorno del exgobernador creen que la discusión electoral será una de las primeras grandes batallas políticas rumbo a 2027. Por eso trabajan en una propuesta propia, aunque entienden que la primera definición deberá llegar desde la Casa Gris.

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