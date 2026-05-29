Santa Fe: Perotti prepara su propia reforma electoral, pero espera la jugada de Pullaro

De manera silenciosa, el diputado provincial Omar Perotti y su bloque cocinan su propio proyecto de reforma electoral. Si bien el texto está muy avanzado, aún no tienen definido cuándo lo presentarán . Es que prefiere aguardar a que el gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , muestre algún indicio o envíe el mensaje oficial.

Según pudo averiguar Letra P , el borrador en el que trabaja el exgobernador con sus pares en la cámara baja Marcos Corach, Celia Arena y el resto del bloque no contempla juntar las categorías del gobernador y diputados o las de intendente y concejales, una opción que circula en otras mesas.

El escrito en el que trabajan plantea la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) , pero por ahora no tiene una definición respecto al piso electoral. En el campamento de Perotti entienden que el Ejecutivo debe plantear cómo encarar ese tema. A mediados de abril, los senadores del PJ presentaron su iniciativa con el objetivo de marcarle la cancha a Unidos , que aún no mostró sus cartas.

En las filas perottistas aseguran que es Pullaro quien debe dar el paso porque el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras. “El Ejecutivo no dio a conocer ni un borrador. Ellos son los encargados de dirigir la reforma política”, lanzó un dirigente. En el oficialismo reconocen que existen charlas informales, pero todavía no arriesgan cuándo llegará el proyecto oficial, ni siquiera si habrá uno solo.

Reuniones y recorridas por Santa Fe

El exgobernador recorrió durante los últimos meses distintos puntos de la provincia con el objetivo de reunirse con dirigentes territoriales, intendentes, legisladores y organizaciones civiles, entre otros. Mantiene diálogo con el resto de los diputados y diputadas del peronismo y encuentros con concejales y concejalas de Rosario y Santa Fe. Uno de los temas en la agenda de esas charlas fue la reforma electoral.

Omar Perotti 2025

“Omar habla con todo el mundo. Está activo aunque de manera silenciosa”, le describió una persona muy cercana a este medio. En su espacio dan por hecho que será protagonista en 2027. No se animan a anticipar en qué rol, ni cómo competirá, pero dan por descontado que tendrá un papel central en la reorganización del peronismo santafesino.

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Nos reunimos con la mesa de acción política ampliada de nuestro partido. Aquí el parte de prensa que concluimos pic.twitter.com/NurU18rapV — PJ Santa Fe (@PJ_SantaFe) May 8, 2026

En el entorno del exgobernador creen que la discusión electoral será una de las primeras grandes batallas políticas rumbo a 2027. Por eso trabajan en una propuesta propia, aunque entienden que la primera definición deberá llegar desde la Casa Gris.