La Legislatura santafesina le otorgó este jueves por la tarde la primera victoria a la aún no asumida gobernación de Maximiliano Pullaro . En un trámite exprés, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la legalización total del juego online, incluidas las apuestas deportivas. El proyecto tuvo como obstáculo el retiro del apoyo a último momento de seis diputados del peronismo que votaron en contra, pero sin que eso afecte el acuerdo interpartidario que permitió que sea aprobado.

El tema es espinoso. El juego online fue permitido por primera vez durante la pandemia , cuando Omar Perotti les habilitó el negocio a los tres operadores de casinos físicos de la provincia, solo permitiéndoles explotar los mismos juegos que hacían en sus salas -no apuestas deportivas-. El gobernador lo hizo por decreto en 2020, aduciendo que se trataba de una extensión de la concesión existente y no una nueva concesión, lo que le causó una observación legal del Tribunal de Cuentas y una denuncia penal hecha por el bloque UCR, encabezado por el propio Pullaro.

La iniciativa entró a la Legislatura el miércoles, fue acompañada por firmas de todos los bloques, incluido el peronismo, y se acordó tratarlo al día siguiente. El encargado de buscar los consensos fue Fabián Bastía , el próximo ministro de Gobierno . El jueves, en la sesión, los seis diputados justicialistas retiraron su apoyo y votaron en contra por dos razones: no se limitaba la cantidad de licenciatarios para las apuestas deportivas -”había un semi compromiso de limitarlas”, reconoció un diputado- y el canon era de un “mínimo de 15%”, es decir, se autorizaba al Ejecutivo a modificarlo sin necesidad de pasar por la Legislatura.

Leandro Busatto, el presidente del bloque Justicialista, tomó la palabra y detalló los motivos por los cuales retiraron el apoyo al proyecto. “El tratamiento duró menos de 48 horas”, apuntó, además de explicar sus razones. La postura del peronismo no afectó a la votación, que terminó 38 a 6. Pullaro todavía no asumió, pero aquello que le atribuyen a Miguel Pichetto ya se hizo realidad en la Cámara baja: la oposición se lleva los discursos y el oficialismo las leyes. El gobernador electo tuvo un gesto: dio el presente, dio quórum, hasta izó la bandera, pero al momento de votar no estuvo en su banca.