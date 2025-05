Ficha limpia, la disputa que viene entre Maximiliano Pullaro y un peronismo a la sombra de CFK

El proyecto de Ficha limpia que perdió vida en el Congreso tiene su continuidad en Santa Fe porque el gobernador Maximiliano Pullaro lo tomará como bandera para la reforma constitucional . El PJ provincial no se achica y le redobla la apuesta, aunque quede descalzado con la presidenta del partido, Cristina Fernández de Kirchner . En ese marco, el foco se proyecta sobre el senador y convencional electo Marcelo Lewandowski .

Los cráneos del gobierno santafesino tienen estudiado y medido que Ficha limpia es un tema que rinde, que el electorado no peronista considera trascendente para sus intereses. Por ese motivo, Pullaro lo agita como bandera y se metió en la discusión nacional luego de lo ocurrido en el Congreso el miércoles. No es casual.

Ficha limpia fue rechazada en el Congreso Nacional y el kirchnerismo celebra la consolidación de la impunidad. En Santa Fe la vamos a incorporar a la nueva constitución y no van a poder frenar y posponer una voluntad de cambio. pic.twitter.com/IQXH7ulRt4

El plan de Maximiliano Pullaro para la reforma constitucional

Pullaro está ahora ante la posibilidad de venderle a la provincia, y también al país, que en Santa Fe rige la Ficha limpia que el peronismo que conduce CFK no quiso votar. “El Modelo Santa Fe”, como suele decir. No dirá nada de que Milei no hizo mucho para conseguir la sanción de ley. La narrativa va por otro lado.