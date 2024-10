Maximiliano Pullaro descarta a la Lotería de Santa Fe y licitará las licencias para apuestas deportivas

Mejor controlar que prohibir

Con la epidemia de ludopatía juvenil siempre sobrevolando el tema, el gobierno provincial reconoce off the record que no es un tema agradable para el gran público, pero entiende que si no existe ningún tipo de cauce legal se está en el peor de los mundos: “No se controla quién organiza, no se controla que no jueguen menores ni tampoco se recauda”, dicen. Según los cálculos que hacen cerca del gobernador, el 80% del juego online de la provincia es ilegal, lo que se traduce en una pérdida mensual de dos mil millones de pesos.