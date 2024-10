No incluir a Santa Fe en el dragado de la hidrovía atenta contra el desarrollo de la región Litoral

Los gobernadores de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos y Formosa firmaron el acta de nacimiento de la Región Litoral..png Los gobernadores de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos y el vice de la provincia de Formosa firmaron el acta de nacimiento de la Región Litoral.

Esta decisión no contempla el desarrollo federal y no tiene en cuenta la posibilidad de potenciar el tramo al norte del Gran Rosario, tan necesario para descomprimir esa zona por la que sale la producción de otras ocho provincias. No incluir a la ciudad de Santa Fe en el dragado de la hidrovía atenta contra el desarrollo de la Región Litoral.