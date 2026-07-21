La cancillería de Maximiliano Pullaro: Santa Fe tiende puentes con San Juan y ofrece sus puertos a la minería

Como canciller de los intereses productivos de su provincia, Maximiliano Pullaro volvió a calzarse el traje de tejedor de puentes en territorio federal. El gobierno de Santa Fe anunció un acuerdo con San Juan para ofrecer sus puertos a la minería y celebró el ingreso de una empresa regional a uno de los proyectos de cobre más importantes del país.

La movida empieza a concretar un plan que la Casa Gris viene desplegando desde hace tiempo: vincular la industria y la logística santafesinas -y de la región centro en general- con las provincias que concentran las grandes inversiones en gas, petróleo, minería y litio.

El entendimiento alcanzado entre ambas entidades subnacionales, apunta a que parte de la producción minera sanjuanina pueda exportarse por la Hidrovía y los puertos de la bota , como una alternativa a las terminales chilenas que hoy concentran la salida del cobre argentino.

Desde el gobierno de Santa Fe sostienen que pueden aportar logística, infraestructura y una red de más de 6.400 empresas con capacidad para abastecer a los nuevos proyectos de minería, energía, petróleo y gas.

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El ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan , Gustavo Fernández , resumió por su parte el interés de los cuyanos: “ Santa Fe ocupa un lugar clave en la estrategia logística nacional. Es la única provincia que tiene puertos para sacar cobre por Argentina ”.

RAFA S.A., el primer resultado de la apuesta minera de Maximiliano Pullaro

La otra señal concreta del plan delineado por la Casa Gris es la adjudicación de RAFA S.A., una empresa con talleres en Capitán Bermúdez y Ricardone, para construir parte del campamento del Proyecto Vicuña dentro de un consorcio internacional.

La firma estará a cargo de tareas de movimiento de suelos, fundaciones estructurales, montaje e instalaciones operativas. El desarrollo, impulsado por Lundin Mining y BHP, prevé una inversión inicial de 7.100 millones de dólares y una producción anual estimada en 395.000 toneladas de cobre.

El desembarco tiene como antecedente directo la participación de Santa Fe en la Expo San Juan Minera. Pullaro viajó junto con Gustavo Puccini y una comitiva de veinte empresas para ofrecer la capacidad industrial de la provincia como proveedora de los grandes proyectos extractivos.

Durante aquella visita también se reunió con su par Marcelo Orrego y avanzó en una serie de acuerdos, entre ellos la flexibilización de las políticas de compre local que tanto preocupan al empresariado santafesino. La adjudicación de RAFA S.A. es ahora uno de los primeros resultados de ese acercamiento.

Una idea que sobrevuela hace tiempo la Casa Gris

El plan no nació con el viaje a San Juan de mayo. Dos años atrás, durante Experiencia IDEA Rosario 2024, Pullaro, Martín Llaryora de Córdoba y Rogelio Frigerio de Entre Ríos ya habían enviado un mensaje a las provincias que concentran las “joyas de la abuela”: gas, petróleo, minería y litio.

La lectura de los gobernadores de la Región Centro era que esos distritos cuentan con los recursos naturales, pero necesitan la industria, la ingeniería, el conocimiento y la logística de la zona núcleo para desarrollar los proyectos. “Nos necesitan, muchachos”, fue el mensaje subliminal de aquella cumbre.

Desde entonces, el gobierno provincial buscó ordenar esa oferta con la Mesa de Gas, Petróleo y Minería. El espacio reunió a unas 300 firmas santafesinas con capacidad para ofrecer bienes y servicios a las provincias que concentran las grandes inversiones extractivas.

La premisa de la Casa Gris era que, aunque Santa Fe no tenga yacimientos, puede quedarse con una parte del negocio mediante su entramado industrial, sus puertos y su experiencia logística. El acuerdo con San Juan y la adjudicación de RAFA S.A. empiezan a trasladar esa idea de la proyección a los hechos.

“La decisión fue salir a buscar nuevos mercados y expandir las fronteras productivas de Santa Fe. Tenemos la industria, la logística y las empresas para acompañar la escala de la nueva minería argentina. Ya no somos solo el motor del campo: nos consolidamos como socios indispensables del desarrollo minero nacional”, resumieron, golpeándose el pecho, desde el Ejecutivo santafesino.

La busqueda del canciller sui géneris

La estrategia no es solo productiva. También busca sortear el repliegue del Gobierno en el interior mediante acuerdos directos con otros gobernadores.

Entre los antecedentes aparecen el envío de brigadistas a Chubut durante los incendios de 2024 y la ayuda de Axel Kicillof, que cedió patrulleros a Santa Fe ese mismo año.

LIBERTARIOS VS. FEDERALES | La cancillería de Pullaro: cooperación abierta con otras provincias para diferenciarse de Milei



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Aunque la sucesión de vínculos federales —que continuaron desde entonces— parece alimentar una proyección nacional de Pullaro, en su entorno se encargan de repetir que no existe un plan presidencial, aunque sí una intención de gravitar en el ecosistema político nacional.

“Entrar y salir. No queremos ser el cordobesismo que alambró su provincia, pero quedó del lado de adentro”, explicaron a Letra P meses atrás.