El día después de Maximiliano Pullaro: matemática electoral con el foco en 2027 para surfear el golpe del 26-O

El gobernador de Santa Fe resetea el chip. La semana trágica y el electorado común con LLA. El techo del PJ, clave. El vínculo con la Casa Rosada.

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
El gobernador Maximiliano Pullaro se abraza a la gestión provincial luego del mal paso de Provincias Unidas.

Tras el golpe electoral del 26-O, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se abrazó a un número para, al menos, celebrar algo: los 28 puntos que obtuvo Fuerza Patria. En el comando pullarista interpretan que el PJ baja cada vez más su techo y Unidos, ajustando clavijas, tiene todo dado para ir por la reelección en 2027.

La matemática electoral de Pullaro es la explicación hacia adelante para surfear la caída del domingo y en primer lugar se enfoca en el rival histórico. Como publicó Letra P, Sergio Massa le marcó a Caren Tepp que esperaba 37 puntos del Fuerza Patria en Santa Fe. El peronismo nacional apostó fuerte a la candidata de Ciudad Futura, creyendo fervientemente que la provincia se podía ganar. El baño de realidad fue duro y, más allá de la ola violeta, desnudó las dificultades que tiene el PJ para recuperar terreno en la Bota.

El temor a la elección de Fuerza Patria en Santa Fe

En el pullarismo había temor por el andar electoral de Tepp. La diputada electa representaba un cara nueva, aire fresco y renovación para el anquilosado PJ santafesino. Tanto que Fuerza Patria descontaba un triunfo de la concejala en Rosario, la ciudad más poblada de la provincia.

Por ese motivo, Pullaro tenía, por un lado, el objetivo de que Gisela Scaglia disputara el tercio del electorado, pero, por el otro, pretendía que Tepp no se escapara en la punta. “La cara nueva de Tepp nos podía jaquear si llegaba a 35 puntos. Ahora tenemos un tránsito tranquilo hasta 2027”, confió un mesa chica del gobernador radical tras el escrutinio.

Pullaro entiende que el único adversario político de Unidos es el PJ, porque el voto que recibió La Libertad Avanza(LLA) en la provincia es compartido con Unidos a nivel provincial. “Es el voto nuestro, es matemático”, sostienen. Un peronismo de 28 puntos, en la cabeza del gobernador, no tiene chances de conseguir victorias.

Maximiliano Pullaro y La Libertad Avanza, mucho en común

De cara a las elecciones provinciales de 2027, Pullaro sabe también que con el gobierno nacional puede acordar todo. Si bien el proceso electoral todavía está muy caliente, entiende que se abrirá un espacio de diálogo y negociación más fino entre ambas partes. Algo ya estuvo intercambiando en las últimas horas con dos funcionarios de primer nivel del presidente Javier Milei.

Si bien LLA puede poner por primera vez un nombre para aspirar a pelear la gobernación y conformar así un escenario de tercios competitivo, el pullarismo lee que la gestión provincial está sólida, con muy buenos niveles de aprobación y que el mandatario radical, a 18 meses de esa elección, es favorito para repetir.

El análisis del 26-O en Santa Fe

Con respecto al resultado que lo dejó tercero este domingo, el pullarismo observó la existencia de un voto genuino, muy fuerte, que se volcó para LLA,, y no para Provincias Unidas, en la última semana previa a la elección. Hasta ese momento, la Casa Gris tenía a Scaglia en 23 puntos, a seis de Agustín Pellegrini y a cinco de Tepp. “Creíamos que el aparato iba a ser un contrafuego”, se lamentó un funcionario santafesino.

Pullaro interpreta, a la vez, que el hecho de haber obtenido dos bancas para Diputados le permite salvar la ropa. Provincias Unidas, pese a sufrir derrotas en cinco provincias de las seis que gobierna, va tener un bloque de entre 20 y 22 diputados, según el cálculo del gobernador radical, y tendrá margen de negociación con la Casa Rosada. “Guste o no guste, van a tener que sentarse a negociar todo el tiempo”, presagió la misma fuente.

El team del gobernador santafesino sabe que enfrenta una coyuntura nacional muy complicada. No obstante, sostiene la llama de Provincias Unidas con expectativas a futuro. “Empezaremos a trabajar y a construir, se irá viendo en el tiempo si surgen candidatos o referentes naturales”, estimó, muy medida, una de las personas más cercanas a Pullaro dentro del gabinete.

