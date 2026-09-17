Maximiliano Pullaro apoyó la suspensión de las PASO a nivel nacional y reiteró que no votaría al kirchnerismo

El gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , respaldó este jueves la suspensión de las PASO a nivel nacional y sostuvo que las elecciones primarias tuvieron poco uso en los pasados turnos electorales y representan un costo elevado para el Estado.

Además, en declaraciones radiales, anticipó su posición frente a una eventual disputa electoral entre el kirchnerismo y el espacio de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2027.

La definición surgió en medio de las conversaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores por el Presupuesto y la reforma electoral. Pullaro señaló que no había recibido una convocatoria de Santilli para discutir el Presupuesto, aunque afirmó que mantenía conversaciones frecuentes con el jefe de Gabinete y que ya había transmitido su posición sobre la reforma electoral.

El gobernador planteó que la discusión nacional y su opinión no debían trasladarse de manera automática a la política santafesina. Según explicó, la provincia tenía una tradición de internas partidarias que otorgaba a las primarias una utilidad diferente de la que observaba en las elecciones nacionales.

“Las primarias nacionales se han utilizado muy poco e imprimen un gasto al Estado muy grande. En Santa Fe es diferente, porque tenemos una cultura de primarias”, sostuvo Pullaro en diálogo con Radio Dos.

Pullaro y su argumento sobre las PASO

Para explicar su postura, el mandatario provincial repasó distintas experiencias electorales de Santa Fe. Recordó la interna de Unidos en la que compitió con Carolina Losada y Mónica Fein, además de la disputa de ese mismo año en el peronismo, que tuvo como protagonistas a Marcelo Lewandowski, Eduardo Toniolli, Marcos Cleri y Leandro Busatto.

También mencionó otros antecedentes de la política provincial. Entre ellos, la interna que protagonizaron en el peronismo Omar Perotti y María Eugenia Bielsa, además de las compulsas que tuvieron en el socialismo como protagonistas a Miguel Lifschitz, Mario Barletta, Antonio Bonfatti y Rubén Giustiniani.

“Es una herramienta que en Santa Fe sirve y siempre utilizamos”, planteó el gobernador. Su argumento fue que las primarias cumplían una función concreta para ordenar candidaturas en la provincia, mientras que a nivel nacional observaba un uso mucho menor y un costo elevado para el Estado.

Gisela Scaglia cavila si irse a Buenos Aires o quedarse en Santa Fe.

La posición de Pullaro coincidió con la que había expresado la exvicegobernadora y diputada Gisela Scaglia, quien también se había manifestado a favor de suspender las primarias nacionales. Scaglia lidera el bloque Provincias Unidas, que integran entre otros diputados de Santa Fe como Pablo Farías, Esteban Paulón y José Núñez.

De ese modo, el debate electoral mostró una idea compartida dentro del espacio político que conduce la provincia y en línea con los deseos del Gobierno de suspender las PASO.

Pullaro, entre el kirchnerismo y Milei

Consultado por un eventual escenario electoral entre una candidatura del kirchnerismo y el proyecto de Milei, la respuesta fue categórica. “Yo nunca votaría al kirchnerismo”, afirmó Pullaro.

El gobernador fundamentó esa posición con una crítica al ciclo político asociado al kirchnerismo. Según su interpretación, Argentina había tenido una oportunidad de desarrollo después de la crisis de 2001, favorecida por los altos precios internacionales de las materias primas, pero explicó que esos recursos no habían sido destinados a consolidar ese proceso.

“En lugar de apostar al desarrollo, se apostó al populismo y la corrupción y Argentina perdió la oportunidad de salir adelante”, afirmó Pullaro. A partir de esa evaluación, sostuvo que el país tendría otra oportunidad con la minería y el petróleo y que será necesario definir cómo utilizar los recursos disponibles.

La definición no significó, sin embargo, un respaldo sin matices al Presidente. Al referirse a Milei, Pullaro reclamó mayor atención sobre el interior productivo y la industria. “El Presidente debería mirar mucho el interior productivo, mucho la industria, que no se la está cuidando”, señaló.

Sin embargo, puesto a elegir, insistió con las diferencias profundas que lo separan del kirchnerismo. "Si existiera esa mirada de cuidado del interior, de la industria, por supuesto que priorizaría un proyecto que cuide el peso y no uno que lo derroche en corrupción y populismo".