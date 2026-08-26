Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
OPINIÓN

Maximiliano Pullaro le financia el ajuste a Milei con la plata de los santafesinos

Si el gobernador considera que el convenio con la Nación por la Ruta Nacional A012 es bueno para Santa Fe debe remitirlo a la Legislatura para que sea revisado.

Letra P | Marcos Corach
Por Marcos Corach - Diputado provincial de Santa Fe por Juntos Avancemos
Maximiliano Pullaro le financia el ajuste a Milei con la plata de los santafesinos

Maximiliano Pullaro le financia el ajuste a Milei con la plata de los santafesinos

Javier Milei abandonó las rutas nacionales y Maximiliano Pullaro decidió que las mantengamos con la plata de los santafesinos. Y por decreto. Si creen que ese es un buen negocio para Santa Fe, que manden el acuerdo a la Legislatura, den la discusión y lo voten. Que cada uno levante la mano y se haga cargo.

Notas Relacionadas
Diego Santilli y Maximiliano Pullaro volverán a verse las caras, y abrazarse, este miércoles en Casa Rosada.
EL PACTO DEL COLO

Pullaro firmará con Santilli y Karina Milei en la Casa Rosada el traspaso de una ruta clave para Santa Fe

Por 
Letra P | Pablo Fornero
Pablo Fornero

Estamos hablando de un acuerdo por 20 años mediante el cual la provincia de Santa Fe se compromete a administrar, mantener, conservar y realizar obras sobre una ruta que sigue siendo nacional, poniendo para ello recursos de los santafesinos sin derecho a reembolso por parte del Estado nacional.

No estamos discutiendo si la A012 necesita obras. Claro que las necesita. Estamos discutiendo quién debe pagarlas y quién debe decidir que Santa Fe se haga cargo durante 20 años de una responsabilidad que corresponde a la Nación.

Milei, las rutas nacionales y los recursos de Santa Fe

El Gobierno de Milei abandona las rutas nacionales. Y la respuesta del gobierno provincial no puede ser simplemente reemplazarlo con los recursos de los santafesinos y resolverlo mediante un decreto.

Si el gobernador considera que éste es un buen acuerdo para Santa Fe, que lo envíe a la Legislatura. Y si hay diputados y senadores que consideran que está bien que con la plata de los santafesinos mantengamos durante 20 años una ruta que sigue siendo de la Nación, sin que nos devuelva un peso, que levanten la mano y lo aprueben.

Que la discusión llegue a la Legislatura

Una decisión de esta magnitud no puede esconderse detrás de un trámite administrativo. Que venga el decreto, que venga el convenio, que se discuta. Y que cada legislador se haga responsable de su voto.

Temas
Notas Relacionadas
Santa Fe: el acuerdo con la Nación por la deuda previsional desató un duro choque entre Perotti y Unidos
LEGISLATURA

Santa Fe: el acuerdo con la Nación por la deuda previsional desató un duro choque entre Perotti y Unidos

El exgobernador sorprendió al fustigar el convenio que cubre una parte del rojo de la Caja. La áspera contraofensiva socialista. El tercer tiempo, en redes.
Las señas de Omar Perotti en la mesa de arena del peronismo
SEMANA SANTA FE

Las señas de Perotti

El rafaelino presentó su propia reforma política y mostró sintonía con el Evita y Lewandowski. ¿Coincidencia o un posible mapa para 2027?

Las Más Leídas

Más Sobre Opinión

También te puede interesar