Maximiliano Pullaro le financia el ajuste a Milei con la plata de los santafesinos

Javier Milei abandonó las rutas nacionales y Maximiliano Pullaro decidió que las mantengamos con la plata de los santafesinos. Y por decreto. Si creen que ese es un buen negocio para Santa Fe , que manden el acuerdo a la Legislatura , den la discusión y lo voten. Que cada uno levante la mano y se haga cargo.

Queremos que el Poder Ejecutivo remita a la Legislatura el decreto que ratifica el convenio por la Ruta Nacional A012 , para que sea tratado y sometido a votación.

Estamos hablando de un acuerdo por 20 años mediante el cual la provincia de Santa Fe se compromete a administrar, mantener, conservar y realizar obras sobre una ruta que sigue siendo nacional, poniendo para ello recursos de los santafesinos sin derecho a reembolso por parte del Estado nacional .

La novela de la ruta A012: dos años para traspasarle a Santa Fe una obra pública sin plata en la era Milei https://t.co/OaOvymWtHH

No estamos discutiendo si la A012 necesita obras. Claro que las necesita. Estamos discutiendo quién debe pagarlas y quién debe decidir que Santa Fe se haga cargo durante 20 años de una responsabilidad que corresponde a la Nación .

El Gobierno de Milei abandona las rutas nacionales. Y la respuesta del gobierno provincial no puede ser simplemente reemplazarlo con los recursos de los santafesinos y resolverlo mediante un decreto.

Si el gobernador considera que éste es un buen acuerdo para Santa Fe, que lo envíe a la Legislatura. Y si hay diputados y senadores que consideran que está bien que con la plata de los santafesinos mantengamos durante 20 años una ruta que sigue siendo de la Nación, sin que nos devuelva un peso, que levanten la mano y lo aprueben.

Que la discusión llegue a la Legislatura

Una decisión de esta magnitud no puede esconderse detrás de un trámite administrativo. Que venga el decreto, que venga el convenio, que se discuta. Y que cada legislador se haga responsable de su voto.