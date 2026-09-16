Neuquén: Rolando Figueroa selló un acuerdo con Diego Santilli y Toto Caputo por las rutas nacionales

Nación y Neuquén acuerdan obras viales y la finalización de la Circunvalación de Villa La Angostura.

Con una foto de acuerdo entre la Casa Rosada y Neuquén , el gobernador Rolando Figueroa firmó junto a el jefe de Gabinete, Diego Santilli , y el ministro de Economía, Luis Caputo , una serie de convenios para avanzar en la conservación y el mejoramiento de rutas nacionales estratégicas y finalizar la obra de Circunvalación de Villa La Angostura .

En otro gesto que implica una promesa directa para toda la Patagonia , el gobierno nacional reiteró su compromiso de mantener el régimen de Zonas frías tal cual como rige en la actualidad para las provincias del sur.

En el marco de una agenda conjunta vinculada a la infraestructura vial, uno de los acuerdos firmados faculta a la provincia a realizar tareas de conservación, mejoramiento y mantenimiento de 165,84 kilómetros de rutas nacionales, con financiamiento provincial.

Los tramos incluidos son la Ruta Nacional 242 , desde el empalme con la RN 40 hasta el límite con Chile , a la altura del Paso Internacional Pino Hachado ; la RN 40, desde el empalme con la RN 237 hasta el empalme con la RN 231 ; y la RN 231, desde el empalme con la RN 40 hasta el Paso Internacional Cardenal Samoré , en el límite con Chile.

En los sectores contemplados también se realizarán tareas de mantenimiento rutinario y operativo invernal.

Neuquén asumirá con fondos propios tareas de conservación y mantenimiento en corredores estratégicos.

Por otro lado, el gobierno nacional y la administración de Figueroa suscribieron también a un convenio marco para avanzar en la cesión del contrato vinculado a la obra de Circunvalación de Villa La Angostura, con el objetivo de posibilitar su finalización.

La cesión de la posición contractual a la provincia se instrumentará posteriormente mediante un convenio específico con la empresa contratista. Allí se establecerán las responsabilidades, el financiamiento y las condiciones para la continuidad de los trabajos.

Además del Figueroa, en la reunión estuvieron presentes el ministro de Economía de Neuquén, Guillermo Koenig; la ministra de Infraestructura de la provincia, Tanya Bertoldi; y el intendente de capital neuquina, Mariano Gaido.

Durante la firma, el Gobierno nacional ratificó su intención de mantener el régimen de Zonas frías en las condiciones vigentes para la provincia de Neuquén, algo que Figueroa viene reclamando desde hace tiempo, sobre todo ante la inistiencia libertario por tratar los cambios en el Senado.