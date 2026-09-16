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DISCUSIÓN 2027

A contramano de la época, el peronismo propone implementar las PASO en Neuquén

El PJ empuja el debate, mientras la Casa Rosada presiona para eliminar las primarias nacionales. Figueroa vuelve a coquetear con la idea de votar en agosto.

Por Letra P | Periodismo Político
Lorena Parrilli, la representante del peronismo de Neuquén que quiere las PASO en esa provincia de la Patagonia.&nbsp;

Lorena Parrilli, la representante del peronismo de Neuquén que quiere las PASO en esa provincia de la Patagonia. 

Justo cuando la Casa Rosada decidió acelerar en su tarea de eliminar las PASO a nivel nacional, el peronismo de Neuquén decidió que era un buen momento para intentar instalar el debate par aplicarlas en la provincia, donde nunca estuvieron vigentes para la elección de cargos provinciales y municipales.

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Laura Loncopan Berti

El proyecto lleva las firmas del bloque de Unión por la Patria que integran Lorena Parrilli, Darío Peralta y Darío Martínez. Para sorpresa de algunos, el radical César Gass también puso el gancho. La propuesta abrió así una discusión que no parece tener demasiada posibilidades de avanzar en un recinto en el que la mayoría de los sectores ya se han pronunciado en contra de la herramienta. Sólo la izquierda podría acompañar el proyecto que ingresó a la Legislatura este martes. El espacio es uno de los que mejor utilizó las primarias para ordenar candidaturas, a nivel nacional y en casi todas las provincias.

De fondo, el agrietado peronismo neuquino intenta alinearse con los posicionamientos nacionales que buscan acomodar la interna sin (volver a) romper el partido y empujar a Figueroa a posicionarse ante el debate nacional que propopne La Libertad Avanza. El gobernador no parece estar apurado por definirse pero tampoco incomodarse por manifestar su postura. Ya dijo que no está en contra, pero que le parecen "innecesarias". "Es un gasto más que tiene la ciudadanía", señaló.

El proyecto de PASO que agitó la Legislatura

La iniciativa plantea que las primarias sean obligatorias para quienes buscan participar de las elecciones generales, incluso si una agrupación presentara una sola lista. El mecanismo alcanzaría las candidaturas a gobernador y vicegobernador, diputados provinciales, intendentes, concejales y presidentes de Comisiones de Fomento.

Lorena Parrilli, representante del peronismo en la Legislatura de Neuqu&eacute;n.&nbsp;

Lorena Parrilli, representante del peronismo en la Legislatura de Neuquén.

El esquema propuesto también fija un piso del 1,5% de los votos válidos para acceder a la elección general. Para gobernador y vice, la fórmula ganadora dentro de cada agrupación será la que obtuviera la mayoría. Además, cada lista debería reunir avales equivalentes al 2% del padrón partidario o del padrón electoral correspondiente.

La propuesta deja otros detalles sobre la mesa como el que dice que las primarias deberían realizarse 105 días antes de la elección general, con el mismo padrón y boleta única electrónica. El Ejecutivo debería convocarlas con al menos 120 días de anticipación. En materia de alianzas, el reconocimiento electoral debería resolverse antes y la composición quedaría congelada para la elección general.

Figueroa mira agosto mientras Gaido empuja septiembre

El dato político apareció por otro lado. Figueroa ya había expresado su desacuerdo con las PASO y, en la discusión nacional, se había ubicado junto al grupo de gobernadores que prefería suspenderlas antes que eliminarlas. Esa posición adquirió otra dimensión cuando comenzó a definirse el calendario neuquino de 2027.

El martes, con el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, a su lado, Figueroa volvió sobre el tema. “Con Mariano tenemos permanentemente una discusión”, dijo el gobernador al referirse a la fecha de los comicios. El intendente quiere votar septiembre, el gobernador en agosto.

Figueroa y Gaido comparten La Neuquinidad desde sus partidos entre Comunidad y Primero Neuquén, pero debían resolver cómo separar la elección provincial de la nacional y cuál sería el momento más conveniente para disputar el poder local. El calendario, en ese esquema, pasó a jugar casi como una ficha más de la campaña.

De febrero y marzo a la pelea por agosto

Semanas atrás, el oficialismo había dejado trascender alternativas todavía más tempranas. Marzo había aparecido como posibilidad e incluso hubo dirigentes que mencionaron febrero, con una lógica que elegía sacar la elección provincial del ruido nacional y evitar que la contienda neuquina quedara atada a la dinámica de la Casa Rosada. El escenario después cambió y la discusión volvió sobre la idea de un calendario con horiozntes de de invierno o primavera, con agosto y septiembre como los meses sobre la mesa.

Mientras tanto, el proyecto de Parrilli pone a las PASO en el centro de la escena neuquina justo cuando el oficialismo nacional negocia su futuro y el peronismo nacional busca garantizar la primaria como estrategia para ordenar su propia disputa interna.

El próximo movimiento quedaría atado a ambas decisiones. Si es que no hayun nuevo volantazo en Neuquén y la Casa Rosada consigue avanzar con la suspensión de las primarias, Figueroa tendría margen para insistir con una elección provincial en agosto. Meintras tanto, el proyecto del peronismo dormirá en la Legislatura a la espera de un cambio de aire en el que las elecciones primarias podrián volver a ser parte de una discusión con posibilidades de encauzarse en aquellos territorios en los que nunca consiguieron abrirse camino.

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