Sin acuerdo por las PASO, los dialoguistas exigieron votar Ficha limpia y el PJ pidió examen toxicológico

Agustín Coto, durante el plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. No se discutieron las PASO.

El plan del Gobierno para borrar del calendario electoral las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ) sigue estancado. En una fugaz reunión, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado debatió el proyecto de reforma política y los aliados no mencionaron el tema. Por el contrario, pidieron tratar Ficha limpia por separado.

Los tiempos se acotaron: la Cámara Nacional Electoral pidió definir el calendario durante este año. La jefa de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich , informó que se cumplirá ese plazo. "Todos hemos recibido esa nota", señaló.

Ficha limpia es el capítulo que retoma la propuesta para prohibir candidaturas de personas condenadas por corrupción. La iniciativa del Poder Ejecutivo pide ampliar la restricción a todos los delitos dolosos, pero quiere tratarlo junto al proyecto, que tiene otros cambios, como el endurecimiento de condiciones para crear partidos políticos y los límites al financiamiento estatal.

El peronismo sorprendió con un proyecto para exigir análisis psicofísico y toxicológicos para los candidatos, lo que se conoce como rinoscopia. "Pedimos que sea debatido junto a Ficha limpia", propuso Jorge Capitanich . El proyecto ya fue presentado.

"Si es necesario establecer estímulos para la cooperación legislativa interpartidaria, que garantiza calidad institucional y políticas publicas, ineludiblemente el tiempo y la calidad de debate debe contribuir a eso. Estamos ante un debate crucial", destaca @jmcapitanich

La sesión de comisión había sido convocada por Agustín Coto (LLA) para continuar con un cuarto intermedio pedido en mayo, que no parece cercano.

Milei lideró una reunión con los bloques de LLA en el Congreso y enfatizó que la economía está creciendo y en febrero no habrá sector estancado



Karina Milei les pidió no pelearse con los gobernadores para poder encauzar alianzas



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Sin debate por las PASO

La reunión de comisión fue deslucida: duró una hora y ni siquiera tuvo cuórum. El oficialismo mostró sus internas, cuando la exministra de Seguridad pidió un cuarto intermedio y su colega fueguino no lo puso a consideración. Presenció la comisión la diputada Gisele Castelnuovo, cercana a Lule Menem.

Como explicó Letra P, en la reunión de legisladores libertarios con Javier Milei de este lunes, Karina Milei pidió no pelearse con los gobernadores, para no impedir las negociaciones por un acuerdo electoral. El tema sobrevoló en la reunión de mesa política que se realizó en la Casa Rosada, según contaron a este medio fuentes de LLA. "Las gestiones las va a realizar (el ministro del Interior Diego) Santilli con los gobernadores. Acá llegará después", señalan en el oficialismo.

Los pedidos para debatir Ficha limpia fueron de todas las bancadas que el Gobierno necesita para construir una mayoría. Lo inició la chubutense Edith Terenzi, cercana al gobernador Ignacio Torres. Solicitó además que se convoque a un plenario con todas las comisiones que tienen giros.

Enrique Goerling Lara (PRO) fue enfático: "Quería proponer discutirlo aparte, dada la importancia que tiene en la sociedad. Lamentablemente el año pasado se cayó", recordó el misionero. El proyecto del PRO fue firmado también por Andrea Cristina y Victoria Huala. Incluye otras causales de inhabilitación para competir en elecciones, pero no la totalidad de delitos dolosos. Sólo están incluidas contra las personas, la libertad, la integridad sexual, la propiedad, la seguridad y el orden público; además del tráfico de estupefacientes.

Mariana Juri (UCR), se sumó al clamor y pidió ampliar las restricciones a los cargos públicos. "Estuvimos a un voto de lograrlo el año pasado", recordó. Aquella vez el proyecto no fue aprobado por el rechazo de la dupla de Misiones, que respondía a Carlos Rovira. Desde hace un mes, cumple órdenes del gobernador, Hugo Passalacqua.

Sin agenda

Bullrich se desentendió de los pedidos de los dialoguistas y defendió la totalidad de la reforma política. Hizo hincapié en la necesidad de reducir la oferta de partidos políticos, que llegó a 600. "Ha generado una deformación y un acceso a dinero público", cuestionó.

Elogió, además, el capítulo del proyecto que endurece las condiciones para presentar un partido nacional. Se elevará de cinco a diez las provincias con representación jurídica necesarias. "¿Qué federalismo puede haber de esta manera?", se preguntó.

Sobre los límites al financiamiento público, sostuvo que el aporte del Estado debe ser "una herramienta que cada uno de los partidos pueda conseguir" pero no cubrir todas sus necesidades. Y que la publicidad electoral "no puede ser un bombardeo" en los medios. Defendió Ficha limpia sin mayores detalles.

Defendió aspectos del proyecto que no tienen consenso, como el casillero para votar lista completa. Sobre las PASO, Bullrich insistió en sacarlas del calendario, pero sin demasiado énfasis. "Me tocó competir en una interna y los rivales no lo hacían. La gente se confunde. Se crea un sistema electoral de tres vueltas", cuestionó.