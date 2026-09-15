Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
REFORMA POLÍTICA

Sin acuerdo por las PASO, los dialoguistas exigieron votar Ficha limpia y el PJ pidió examen toxicológico

Hubo planteos de la UCR, el PRO y los partidos provinciales en el Senado. Capitanich exige análisis para candidatos. Bullrich prometió agotar el debate este año.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Agustín Coto, durante el plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. No se discutieron las PASO.&nbsp;

Agustín Coto, durante el plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. No se discutieron las PASO. 

Notas Relacionadas
Martín Goerling Lara, senador del PRO, el bloque de Mauricio Macri, que promueve Ficha Limpia en el Congreso. 
EL GATO VS. EL LEÓN

Macri presiona para tratar Ficha limpia por fuera de la reforma política y tensa con Karina Milei

Por 
Letra P | Mauricio Cantando
Mauricio Cantando

Los tiempos se acotaron: la Cámara Nacional Electoral pidió definir el calendario durante este año. La jefa de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, informó que se cumplirá ese plazo. "Todos hemos recibido esa nota", señaló.

Ficha limpia es el capítulo que retoma la propuesta para prohibir candidaturas de personas condenadas por corrupción. La iniciativa del Poder Ejecutivo pide ampliar la restricción a todos los delitos dolosos, pero quiere tratarlo junto al proyecto, que tiene otros cambios, como el endurecimiento de condiciones para crear partidos políticos y los límites al financiamiento estatal.

La sorpresa del peronismo

El peronismo sorprendió con un proyecto para exigir análisis psicofísico y toxicológicos para los candidatos, lo que se conoce como rinoscopia. "Pedimos que sea debatido junto a Ficha limpia", propuso Jorge Capitanich. El proyecto ya fue presentado.

La sesión de comisión había sido convocada por Agustín Coto (LLA) para continuar con un cuarto intermedio pedido en mayo, que no parece cercano.

Sin debate por las PASO

La reunión de comisión fue deslucida: duró una hora y ni siquiera tuvo cuórum. El oficialismo mostró sus internas, cuando la exministra de Seguridad pidió un cuarto intermedio y su colega fueguino no lo puso a consideración. Presenció la comisión la diputada Gisele Castelnuovo, cercana a Lule Menem.

Como explicó Letra P, en la reunión de legisladores libertarios con Javier Milei de este lunes, Karina Milei pidió no pelearse con los gobernadores, para no impedir las negociaciones por un acuerdo electoral. El tema sobrevoló en la reunión de mesa política que se realizó en la Casa Rosada, según contaron a este medio fuentes de LLA. "Las gestiones las va a realizar (el ministro del Interior Diego) Santilli con los gobernadores. Acá llegará después", señalan en el oficialismo.

Los pedidos para debatir Ficha limpia fueron de todas las bancadas que el Gobierno necesita para construir una mayoría. Lo inició la chubutense Edith Terenzi, cercana al gobernador Ignacio Torres. Solicitó además que se convoque a un plenario con todas las comisiones que tienen giros.

Enrique Goerling Lara (PRO) fue enfático: "Quería proponer discutirlo aparte, dada la importancia que tiene en la sociedad. Lamentablemente el año pasado se cayó", recordó el misionero. El proyecto del PRO fue firmado también por Andrea Cristina y Victoria Huala. Incluye otras causales de inhabilitación para competir en elecciones, pero no la totalidad de delitos dolosos. Sólo están incluidas contra las personas, la libertad, la integridad sexual, la propiedad, la seguridad y el orden público; además del tráfico de estupefacientes.

Mariana Juri (UCR), se sumó al clamor y pidió ampliar las restricciones a los cargos públicos. "Estuvimos a un voto de lograrlo el año pasado", recordó. Aquella vez el proyecto no fue aprobado por el rechazo de la dupla de Misiones, que respondía a Carlos Rovira. Desde hace un mes, cumple órdenes del gobernador, Hugo Passalacqua.

Sin agenda

Bullrich se desentendió de los pedidos de los dialoguistas y defendió la totalidad de la reforma política. Hizo hincapié en la necesidad de reducir la oferta de partidos políticos, que llegó a 600. "Ha generado una deformación y un acceso a dinero público", cuestionó.

Elogió, además, el capítulo del proyecto que endurece las condiciones para presentar un partido nacional. Se elevará de cinco a diez las provincias con representación jurídica necesarias. "¿Qué federalismo puede haber de esta manera?", se preguntó.

Sobre los límites al financiamiento público, sostuvo que el aporte del Estado debe ser "una herramienta que cada uno de los partidos pueda conseguir" pero no cubrir todas sus necesidades. Y que la publicidad electoral "no puede ser un bombardeo" en los medios. Defendió Ficha limpia sin mayores detalles.

Defendió aspectos del proyecto que no tienen consenso, como el casillero para votar lista completa. Sobre las PASO, Bullrich insistió en sacarlas del calendario, pero sin demasiado énfasis. "Me tocó competir en una interna y los rivales no lo hacían. La gente se confunde. Se crea un sistema electoral de tres vueltas", cuestionó.

Temas
Notas Relacionadas
Karina Milei.
HÉROES SE BUSCAN

Karina Milei acepta que no puede eliminar las PASO y negocia suspenderlas o que sean opcionales

Karina Milei sabe que los tiempos apremian, por eso autorizó a negociar otras opciones. Pese al trapié en Diputados, LLA espera el respaldo de las provincias.
La reunión entre LLA y el PRO en la Casa Rosada. 
DISCUSIÓN 2027

El toma y daca de la Casa Rosada con el PRO: acuerdo electoral a cambio de suspensión de las PASO

En LLA quieren suspender las primarias, pero admiten que necesitan sí o sí PRO y la UCR. Las conversaciones frenéticas y el juego sinuoso de la mesa política.

Las Más Leídas

Más Sobre Congreso

También te puede interesar

La delegación del PRO con el senador Bernie Moreno.
DIPLOMACIA AMARILLA

El PRO desplegó agenda propia en Washington con reuniones en la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos

Por  Letra P | Periodismo Político
Una técnica ligada a Juan Grabois cuestionó un proyecto que había avalado desde INVAP
POLÍTICA NUCLEAR

Una técnica ligada a Juan Grabois cuestionó un proyecto que había avalado desde INVAP

Por  Letra P | Periodismo Político
La producción yerbatera cae en Misiones y los productores apuntan a Javier Milei.
MATE LAVADO

La producción de yerba mate en Misiones cayó un 25% desde que asumió Javier Milei

Por  Letra P | Periodismo Político
Mayra Mendoza, sobre Axel Kicillof: Tomó la decisión de dividir al peronismo.
TODO ROTO

Mayra Mendoza, sobre Kicillof: "Tomó la decisión de dividir al peronismo"

Por  Letra P | Periodismo Político