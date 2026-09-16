Santa Fe: la crisis financiera enfrenta a la intendenta y al senador de San Javier

La intendenta de San Javier, Maribel González, y el senador, Oscar Dolzani, ambos dirigentes de la UCR de Santa Fe.

El municipio de San Javier, una ciudad del centro-norte de Santa Fe , atraviesa una crisis financiera que provocó demoras en el pago de sueldos y del aguinaldo y desencadenó un conflicto con el gremio municipal y sucesivos paros. La situación enfrenta a la intendenta Maribel González y el senador Oscar Dolzani , ambas figuras pertenecientes a la UCR .

El panorama de lo que ocurre en San Javier , cabecera del departamento del mismo nombre, varía según quién cuenta la historia. Más allá de las distintas versiones, nadie niega la situación crítica que atraviesa la ciudad: no tiene fondos suficientes para pagar los sueldos y sostener los gastos corrientes.

El conflicto político aparece a la hora de explicar cómo se llegó hasta acá. González atribuye buena parte de las dificultades a la caída de la coparticipación y la recaudación, mientras que Dolzani habla de problemas estructurales, reclama un ordenamiento de las cuentas y cuestiona que fondos provinciales destinados a obras hayan sido utilizados para pagar salarios.

La disputa escaló en las últimas semanas. En el entorno del senador comenzó a circular la posibilidad de pedir una intervención si el municipio no logra ordenar sus cuentas, una alternativa que la intendenta rechazó y que profundizó un enfrentamiento entre dos dirigentes que pertenecen al mismo partido.

La intendenta Maribel González le dijo a Letra P que uno de los grandes problemas que atraviesa la ciudad es la caída de la coparticipación y de la recaudación. Ante esa situación, la mandataria explicó que “el año pasado se pidió dinero para pagar sueldos, se dio como emergencia. Pero la Municipalidad rindió los fondos que eran correspondientes a los 250 millones”.

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Por su parte, el senador Oscar Dolzani marcó su contrapunto con la intendenta y publicó hace algunos días en sus redes sociales que el municipio atraviesa “problemas estructurales” y que “desde el momento de la emergencia advertimos que había que ordenar”.

“En todos estos meses se utilizó dinero, que son aportes del gobierno provincial para llevar a cabo obras para los sanjavierinos, para pagar los sueldos”, añadió el legislador. El senador radical también mencionó que hace más de un mes se le dio un adelanto financiero de 300 millones de pesos. De ese monto, 150 millones fueron para pagar salarios y el resto, para cubrir programas cuyas rendiciones estaban pendientes.

Maribel González, intendenta de San Javier.

El clima tomó tal temperatura que en el círculo del senador empezó a correr la posibilidad de plantear una intervención. “Si esto no se acomoda no va a quedar otra que pedir la intervención”, le comentaron a este medio.

La idea cayó muy mal en la Municipalidad y la intendenta la rechazó de plano. “Me molestó mucho”, le dijo a este medio. Luego agregó: “los que estamos en política debemos estar a la altura, salir adelante sobre las diferencias que tengamos. Porque acá la más perjudicada no es Maribel González, no es el senador, sino es el vecino de San Javier, el empleado de San Javier”.

“Podemos tener miles de errores, pero sobre todo la honestidad es lo que va a caracterizar este gobierno”, dijo la intendenta. González reconoció los problemas con los salarios, ya que recién se está pagando agosto y el aguinaldo todavía está impago. A la vez, aseguró que ya hicieron “ajustes” para afrontar la crisis.

Según explicó, “lo último que queda es la reducción de personal”. La intendenta planteó esa posibilidad como una situación compleja que tampoco ofrecería una solución definitiva a los problemas financieros del municipio.

El apoyo de la UCR de San Javier a la intendenta

El 9 de septiembre, la Unión Cívica Radical (UCR) del distrito San Javier emitió un comunicado en apoyo a González. El documento enumera una serie de acciones que llevaron a cabo en conjunto con la mandataria y le solicitó al gobernador Maximiliano Pullaro “una ayuda económica importante para destrabar la crisis”. Además, le recordaron que en la última elección el único distrito en el que ganó la UCR fue San Javier.

El comunicado de la UCR de San Javier con el pedido al gobernador Maximiliano Pullaro.

El comunicado generó malestar en el gobierno provincial, según pudo reconstruir Letra P. La respuesta llegó el pasado martes, cuando el senador Oscar Dolzani anunció en sus redes, en una publicación junto al ministro de Gobierno Fabián Bastia, que el gobierno provincial realizó un aporte de 85 millones de pesos.

Según le detalló la intendenta a este medio, 70 millones se destinarán al pago de sueldos y 15 millones, al arreglo de maquinarias en el marco de la emergencia de El Niño.

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No hay una única respuesta, ni certera, sobre cuál será la salida a esta situación crítica. Mientras tanto, los empleados municipales llevan 60 días de paros alternados y protestas. “Hay quienes ya están hablando de echar gente. Vamos a tratar de evitar eso”, advirtió Víctor Giudice, de Festram San Javier.