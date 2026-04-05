El peronismo y el riesgo de una derecha sin Javier Milei

Kicillof aterrizó el miércoles en el aeropuerto de Ushuaia, donde lo esperaban el anfitrión, Melella, y el riojano Quintela. Desde allí salieron los tres en auto hacia Río Grande, donde se celebró la vigilia. El viaje de ida duró tres horas, que compartieron solos, sin colaboradores. De camino hicieron una parada en la ciudad de Tolhuin.

En las seis horas de recorrido, entre ida y vuelta, la charla se centró en la crisis económica y la situación que atraviesan provincias y municipios debido a la caída de la recaudación. Los gobernadores también hablaron de lo que calificaron como “papelones del Gobierno” por los presuntos actos de corrupción. Entre mates en la ruta, se mostraron “incrédulos por lo burdo” de las situaciones que se conocieron en los últimos días, como los detalles de la compra del departamento del jefe de Gabinete en Caballito.

La conversación dedicó un tiempo al armado “amplio y plural” del peronismo para las elecciones 2027. Kicillof convirtió a Tierra del Fuego en el kilómetro cero de su recorrida federal . Quintela dijo que su colega de la provincia de Buenos Aires “puede encabezar la reestructuración del país” y que el peronismo está en “un debate profundo para recuperar el poder y ponerlo al servicio” de la gente.

El deterioro de Milei en las encuestas genera entusiasmo en el PJ y en algunos actores de la oposición dialoguista que, hasta hace poco, trabajaban con la hipótesis de que el Presidente caminaba tranquilo rumbo a la reelección. Los números que manejan todos los consultores son alarmantes para la Casa Rosada y en Fuerza Patria hay quienes dicen que “se aceleraron mucho los tiempos” y hay un “derrumbe” de la imagen del Presidente, que está en algunos informes por debajo de los 35 puntos.

Ese optimismo opositor convive con las advertencias de dirigentes que plantean una duda inquietante: ¿si el candidato no fuera Milei? “Tenemos que estar atentos porque lo que está en crisis es el Gobierno, no sus ideas. La sociedad se movió a la derecha y puede ser que el próximo paso sea liberalismo extremo con casta. La candidata para eso puede ser Patricia Bullrich ”, le dice a Letra P un dirigente de Fuerza Patria que en 2025 encabezó una lista y tiene diálogo fluido con Kicillof.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/2034716581914165543&partner=&hide_thread=false Próximo paso pic.twitter.com/tuLKpDU1hh — Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 19, 2026

Con esa lectura podría analizarse, por ejemplo, el movimiento de Mauricio Macri cuando anunció que “el PRO es el próximo paso”, en referencia a las elecciones 2027. El expresidente se cuida en sus declaraciones al decir que apoya el rumbo económico del Gobierno mientras critica sus formas y habilita cuestionamientos como el que publicó la Fundación Pensar sobre la política exterior y el alineamiento incondicional con Estados Unidos e Israel. El involucramiento de Argentina en la guerra contra Irán está muy mal valorado en las encuestas. ¿La relación entre Macri y Bullrich tiene chances de resucitar?

Quienes conocen desde hace años a la exministra de Seguridad entienden que “se está despegando” del Gobierno. En la Casa Rosada piensan lo mismo. Es sabido que a Karina Milei no le cayó en gracia el video que Bullrich publicó en sus redes cuando se sancionó la reforma laboral. Desde ahí, hubo más: la asistencia al Lollapalooza, la reunión con el gendarme Nahuel Gallo y, este jueves, el encuentro con Agostina Páez, la joven acusada por actos de racismo en Brasil. La cita fue a la tarde, horas después de que Milei encabezara el acto por Malvinas en Retiro. A Bullrich no la invitaron y su sucesora, Alejandra Monteoliva, se sacó una selfie con El Jefe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleMonteoliva/status/2039793038495502445&partner=&hide_thread=false Este Jueves Santo, con Karina Milei, nos reunimos para seguir avanzando en una agenda de seguridad y orden, clave para garantizar la libertad y tranquilidad a los argentinos.



Muchas gracias, Karina. pic.twitter.com/ekbvItnoAt — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) April 2, 2026

La exministra sabe que la hermana del Presidente la tiene apuntada. “Parece desesperada por posicionarse para ser candidata a vice y eso cae mal”, dice un hombre que trajina los pasillos de Balcarce 50. En el entorno de Bullrich señalan que el alto perfil de la senadora no es novedoso. “Patricia siempre fue igual, es su estilo”, dicen, con justa razón. Pero a Karina no le gusta. Mucho menos, cuando escucha que en el bullrichismo señalan que la exministra “tendrá otros problemas, pero nunca tuvo que defenderse de denuncias de corrupción”.

Suenan alarmas en la mesa política

Bullrich estuvo el lunes pasado en la Casa Rosada, donde participó de la reunión de mesa política del Gobierno. De paso, aprovechó para llevarle un regalo de cumpleaños a Karina, un bolso de cuero de un exclusivo local de Avenida Las Heras. Después, como si se tratase de un servicio privado, la banda del Regimiento de Granaderos tocó tres canciones de ABBA en honor a la cumpleañera.

La reunión de la mesa política no había sido tan festiva. El ministro Toto Caputo trazó un panorama sombrío sobre la situación económica. El Gobierno acusó recibo y tomó medidas para tratar de generar movimiento, bajó los encajes bancarios, congeló el precio de la nafta por 45 días y, por impulso del titular del Palacio de Hacienda y del ministro del Interior, Diego Santilli, habilitó adelantos de coparticipación a 12 provincias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2040098597346185275&partner=&hide_thread=false LIBERTARIOS VS. FEDERALES | La coparticipación federal, en caída: las provincias tuvieron el segundo peor inicio de año desde 2018https://t.co/Df56MdtJCw — LETRA P (@Letra_P) April 3, 2026

Ninguno de los funcionarios se animó a poner sobre la mesa los problemas que le está generando al Gobierno el affaire Adorni. El jefe de Gabinete fue ratificado en el cargo con gestos de contención del Presidente, como el abrazo público que le dio en el acto por Malvinas, pero afronta cada vez más problemas para explicar su evolución patrimonial y sus viajes. Ahora, el fiscal Gerardo Pollicita investiga un presunto vuelo a Aruba del exvocero junto a su familia, a fines de 2024.

En el Gobierno no deja de llamar la atención la velocidad con la que avanza la investigación de Pollicita y del juez Ariel Lijo. Ven, detrás del apuro de Comodoro Py, al fantasma de Macri y del establishment económico, envalentonado por las peleas del Gobierno contra Clarín, “don Chatarrín”, Paolo Rocca, y otros poderosos miembros de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Por eso, en el oficialismo se habla de sostener a Adorni para “no entregárselo en bandeja a Clarín”, que ya le estuvo buscando reemplazante en distintas notas. Al margen, el problema es que el propio Adorni generó material de sobra para las noticias y al Gobierno tampoco le resultaría tan sencillo reemplazarlo. ¿Quién podría ganarse la confianza de Karina para ocupar ese cargo? Los hermanos Milei tienen un problema mayor. “Ya sienten que están yendo por ellos”, dice una fuente del oficialismo.

Más allá de Manuel Adorni

Ya está fuera de discusión que la credibilidad de Adorni está en un piso irremontable. El jefe de Gabinete aparece en las encuestas con números negativos superiores al 65%. Por delante tiene más novedades judiciales negativas y su comparecencia al recinto de Diputados, el 29 de abril. En el oficialismo saben que “va a ser una carnicería”.

Ante ese escenario aparece la pregunta sobre el daño que genera el escándalo Adorni en el Gobierno y un problema mayor para Milei. Los números ya eran malos antes de que estallara el escándalo por el viaje a Nueva York en la comitiva presidencial de la esposa del ministro coordinador.

En febrero, el Índice de Irascibilidad Social (IDI), que mide la consultora Casa3, de Mora Jozami, en base a nueve variables que tienen que ver con el humor, cayó por tercer mes consecutivo y se ubicó en -14 puntos, seis menos que en enero. Es el peor resultado desde el inicio de la serie, hace casi dos años. Hasta ahora, los peores meses habían sido septiembre de 2024 y septiembre de 2025, justo antes de la derrota en la provincia de Buenos Aires.

WhatsApp Image 2026-04-01 at 19.35.54 El Índice de Irascibilidad Social (IDI), que mide Casa3, está en su valor más bajo desde que empezó la serie.

En el mismo sentido, la consultora Alaska, de Juan Courel, cerró la semana pasada un estudio que ubica al Gobierno en su peor momento desde que asumió, con un agravante que aportan las expectativas económicas negativas sobre el futuro. Para Courel, el caso Adorni agrava este escenario porque genera una crisis de confianza respecto de la utilidad del ajuste. No solo no aparecen mejoras en el horizonte, sino que la corrupción trepa al tope de las preocupaciones de la ciudadanía.

Alaska 1 Las expectativas económicas son negativas, según la consultora Alaska.

En el futuro aparecen dos fechas clave que moverán la aguja. La primera será el 19 de julio, cuando termine el Mundial de fútbol, que tendrá entretenida a la ciudadanía al menos mientras la Selección argentina siga en competencia. En el peronismo estiman que, sin resultados económicos, ahí se recalentará el clima social. La segunda, el 3 de noviembre, cuando se celebren las elecciones de medio término en Estados Unidos. Si las encuestas de ese país no fallan, Donald Trump -socio de su par argentino- se encamina hacia una derrota resonante. “¿Y qué pasa? Nos jodemos”, avisó el economista Juan Carlos de Pablo, amigo del Presidente y habitué de la Quinta de Olivos Olivos. O habrá un plan para armar una derecha sin Milei.