Matías Gvozdenovich asume en la UCR de Córdoba con la oposición radical afuera y De Loredo al mando

El legislador Matías Gvozdenovich asumirá este martes a las 20 la presidencia de la UCR de Córdoba . El dirigente del riñón de Rodrigo de Loredo reemplazará a Marcos Ferrer después de una interna que terminó en los tribunales y dejó fuera de competencia a Más Radicalismo , la lista encabezada por Juan Jure y respaldada por Ramón Mestre .

El exintendente de Río Cuarto y la dirigencia que acompañó su candidatura -que sólo pudo armar listas en la capital y el departamento Colón- no cumplirá con la máxima política que dice que el que pierde, acompaña. Resolvieron dejar el lugar vacío en el acto.

En la previa del evento que promete tener alto voltaje político, Más Radicalismo difundió un documento en el que cuestionaron el acercamiento del radicalismo a Javier Milei y anticiparon que trabajarán para construir una alternativa propia. Como todo parecía indicar, la interna no está terminada.

“La UCR no tiene nada que ver con Milei”, plantearon. El texto cuestiona el ajuste sobre jubilados, personal estatal y la discapacidad, el desfinanciamiento de las universidades, la caída de la actividad económica y el cierre de pymes. También reivindica una alternativa “productiva”, con empleo y políticas de desarrollo.

De Loredo busca que la UCR tenga un lugar central en un frente opositor junto a La Libertad Avanza , el Frente Cívico de Luis Juez y otros partidos para enfrentar a Martín Llaryora en 2027. Con Gvozdenovich al frente del partido, De Loredo ganó una herramienta clave para esa negociación.

El objetivo parece innegociable rumbo a la etapa que viene y que no es otra que convencer a la Casa Rosada de que De Loredo podría garantizarles un triunfo amplio. Como contó Letra P, el exdiputado tiene encuestas de su factoría que prometen un triunfo superior a los 53 puntos.

Referentes de la UCR en Córdoba: Alejandra Ferrero, Matías Gvozdenovich, Rodrigo de Loredo y Marcos Ferrer.

En ese sentido, Gvozdenovich insistirá este martes por la noche con su promesa de campaña: “desperonizar al radicalismo” y buscar un armado anticordobesista amplio. “Vamos a presentarle a los radicales que queremos hacer un frente amplio para gobernar Córdoba. Tenemos los intendentes, los legisladores y los concejales trabajando en los territorios desde hace muchísimo tiempo, y además tenemos el candidato, que es Rodrigo de Loredo", expresó el también presidente de la bancada boinablanca en la Legislatura.

La ruptura cantada rumbo a 2027

El faltazo de Jure, Mestre y otros dirigentes es la formalización de que no están dispuestos a aceptar la hoja que traza Gvozdenovich y por ende De Loredo para lograr encabezar el escaparate de la boleta provincial. De hecho, exploran vías alternativas para jugar en 2027, entre otras, la incipiente movida del banquero Jorge Brito.

Facu querido, pero mira quien opina, el presidente de un partido que fue elegido a dedo ¿hace cuanto que no pasan por las urnas para una interna?



Ah pero eso si, tuvieron tiempo para jugar en la nuestra. Una lástima que les salió mal ¿no?



Quédate tranquilo amigo que cuando les… https://t.co/bXshwTcW2Q — Matias Gvozdenovich (@MPGvozdenovich) September 29, 2026

“Acompañar a Milei en su reelección es apoyar la motosierra a jubilados y personas con discapacidad, el desfinanciamiento de la universidad pública y el industricidio”, dice otro párrafo del documento que anticipó el faltazo y está firmado por Jure, los legisladores Carlos Briner, Sebastián Peralta y Dante Rossi; y referentes de la UCR del interior como Cristian Canalis (San Francisco), Gonzalo Parodi (Río Cuarto), Marcos Curletto, Yanina Pérez (Cruz del Eje), Arnoldo Quinteros (Tulumba) y Pablo Torriglia, entre otros.