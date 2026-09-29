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Teléfono para Walter Vuoto: un concejal dice que la empresa de transporte municipal está fundida y debe cerrar

Vladimir Espeche, del Mopof, presentó una denuncia por presuntas irregularidades. Obras inconclusas y el costo de la planta de asfalto paralizada.


Por Letra P | Periodismo Político
Teléfono para Walter Vuoto: ponen la lupa sobre la UISE y denuncian una deuda que supera los $1.000 millones. Foto: https://www.ushuaia.gob.ar

Teléfono para Walter Vuoto: ponen la lupa sobre la UISE y denuncian una deuda que supera los $1.000 millones. Foto: https://www.ushuaia.gob.ar

El concejal de Ushuaia Vladimir Espeche denunció ante la Sindicatura General Municipal presuntos pagos irregulares realizados a la empresa de transporte Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE) por servicios de vigilancia y seguridad en la ciudad. Apuntando a la administración que depende del intendente Walter Vuoto, dijo que la empresa esta fundida y que debe cerrar.

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“La plata de los vecinos tiene que usarse con transparencia, respaldo documental y dentro de la ley. Por eso solicité que se revise si las contrataciones cumplieron con las habilitaciones correspondientes, los controles previos y todos los requisitos exigidos por la normativa vigente”, expresó el dirigente que integra el Movimiento Popular Fueguino a través de sus cuentas en redes sociales.

Espeche enfiló sus críticas contra la situación operativa de la empresa municipal y recalcó que la compañía “debería dejar de funcionar”. Durante una entrevista con Radio Provincia, reveló que habría gastos que requieren explicaciones. “No hay otra salida que cerrar la UISE”, destacó, y agregó que la empresa “está quebrada, fundida y mal manejada”.

Qué más dice la denuncia que corre el debate del Concejo Deliberante

En declaraciones a la prensa local, Espeche explicó que tras revisar los presupuestos anteriores de la empresa de cara al debate presupuestario, identificó deudas previsionales y planes de pago correspondientes a aportes y contribuciones que, según su planteo, fueron abonados fuera de término.

El concejal de Ushuaia, Vladimir Espeche.

El concejal de Ushuaia, Vladimir Espeche.

Según sus estimaciones, estos planes de pago rondarían los $300 millones y generan aproximadamente $45 millones en intereses. “Esto es perjuicio fiscal”, argumentó al pedir explicaciones sobre por qué esas obligaciones no fueron canceladas en el tiempo determinado.

Además, mencionó un pedido de redeterminación de precios por servicios de limpieza y vigilancia por unos $500 millones, a lo que se sumó una solicitud de integración de capital por un monto similar. A partir de esos puntos, estimó que la deuda de la UISE supera los $1.000 millones.

Según consignó el medio Del Fuego Noticias, el concejal también apuntó contra la cantidad de horas facturadas por tareas de limpieza y vigilancia y planteó que incorporar directamente al municipio a los trabajadores que realizan esas tareas podría reducir los costos.

Las calles de Ushuaia, también en el centro de la denuncia

Las críticas también alcanzaron al estado de las calles y al nivel de inversión en infraestructura urbana. “Hoy las calles están detonadas, no se ven obras”, aseveró, y apuntó contra los resultados de la emergencia vial aprobada por el Concejo Deliberante.

El concejal del Mopof cuestiona el estado de las obras de asfalto en Ushuaia.&nbsp;

El concejal del Mopof cuestiona el estado de las obras de asfalto en Ushuaia.

Como parte de ese enfoque, mencionó las condiciones de circulación en sectores de Andorra y el barrio San Martín, específicamente en la calle Maradona. Sostuvo que el trabajo de la maquinaria vial resulta insuficiente si no se incorpora material para mejorar las condiciones del suelo.

Críticas a la gestión de Walter Vuoto

Otro de los puntos que Espeche analizó fue la situación de la planta municipal de asfalto, que, según advierte, está completamente paralizada debido a la falta de informes de impacto ambiental.

El concejal pidió conocer cuánto le cuesta al municipio mantener la estructura sin producción y anticipó que llevará el tema al debate del presupuesto. “Quiero preguntarle a la secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia, Carolina Yutrovic, cuánto es el gasto mensual que origina la planta de asfalto sin funcionar”, recalcó.

Finalmente, dijo que buscará que los funcionarios de Vuoto concurran al tratamiento del presupuesto municipal con datos puntuales sobre las cuentas de la UISE, los recursos destinados a sostener la empresa y los gastos asociados a la planta de asfalto.

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