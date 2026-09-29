Tierra del Fuego: Melella no llega a fin de mes y acordó con la Nación otro anticipo por $45.000 millones

Tierra del Fuego: Melella obtuvo un adelanto de $45.000 millones de la Nación para las cuentas provinciales.

El gobernador Gustavo Mellella obtuvo un nuevo anticipo financiero de hasta $45.000 millones para Tierra del Fuego otorgado por el Estado nacional, en una operación que permitirá adelantar recursos a las exhaustas cuentas provinciales, pero deberá ser reintegrada con intereses.

El anticipo de recursos, una modalidad que el mandatario fueguino viene implementando mes a mes desde hace casi dos años, se produce días después de que Melella adelantara que apoyará en el Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno y que podría acompañar la suspensión de las PASO, tal como empuja el oficialismo.

Tras la firma del acuerdo con el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía , Carlos Guberman , el Ejecutivo fueguino ratificó los términos mediante el Decreto 1663/26 y dispuso remitir una copia autenticada a la Legislatura fueguina.

El nuevo convenio fija un límite de hasta $45.000 millones. Los giros están previstos para octubre y estarán sujetos a las condiciones establecidas en el acuerdo. El mecanismo acordado establece una tasa fija nominal anual del 15%. Los recursos recibidos deberán ser restituidos a la Nación mediante retenciones sobre los fondos coparticipables correspondientes a Tierra del Fuego .

El adelanto le permitirá al distrito de la Patagonia contar con fondos adicionales durante el corto plazo, aunque el esquema implica que luego deberá afrontar una menor disponibilidad de recursos coparticipables mientras se concrete el reintegro. El impacto financiero final estará determinado por la suma que efectivamente se transfiera, el período de devolución y las condiciones acordadas.

Tierra del Fuego: el costo del adelanto sobre los recursos provinciales

Según trascendió, el mecanismo acordado establece que la devolución de los recursos se realizará mediante descuentos sobre la coparticipación que recibe la Provincia. De esta manera, el desembolso genera una mayor disponibilidad de fondos inicialmente, pero compromete una parte de los ingresos que Tierra del Fuego percibirá en los períodos siguientes. La magnitud de ese efecto quedará atada al dinero que finalmente sea utilizado y al modo en que se instrumente su devolución.

La operación se encuentra respaldada por las facultades contempladas en la Ley Nacional 11.672, que permite establecer adelantos financieros sobre las participaciones provinciales en impuestos nacionales coparticipados o sobre los fondos previstos en el Compromiso Federal.

Así, el gobierno fueguino podrá disponer durante octubre de los recursos que sean desembolsados, mientras que deberá contemplar posteriormente las retenciones que se aplicarán sobre la coparticipación para cancelar el compromiso asumido.

Javier Milei financia por debajo del radar a Gustavo Melella

El acuerdo se enmarca en la habilitación del esquema de adelantos de coparticipación federal que el Gobierno viene implementando desde fines de 2025 y que tiene un canal oficial y otro que transita bajo el radar, pero siempre con plata de las provincias.

Ese mecanismo es el mismo que acaba de cerrar Melella. Se trata de adelantos de coparticipación denominados "intramés": son anticipos que las provincias reciben y la Nación se cobra dentro del mismo mes por medio del goteo de las transferencias automáticas derivadas de la coparticipación.

El mecanismo acordado establece que la devolución de los recursos se realizará mediante descuentos sobre la coparticipación.

En algunos casos, ese mecanismo aparece bajo la figura de convenios marco entre el Palacio de Hacienda y cada uno de los distritos beneficiados. Quedan registrados solo en el Boletín Oficial de las provincias, pero no en su análogo nacional.

Como informó en abril Letra P, el gobierno fueguino recibió anticipos financieros por $20.000 millones mes a mes durante el primer cuatrimestre. Luego los adelantos continuaron variando el monto.