Manuel Adorni, sobre el viaje de su esposa a Estados Unidos: "No creo que me vuelva a acompañar"

Después de ser el protagonista de una campaña oficial para convertirlo en víctima , bajo el argumento de estar envuelto en una "operación" , el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , admitió que tomaría una decisión distinta respecto del viaje de su esposa, Bettina Angeletti , en el avión presidencial durante la gira oficial a Estados Unidos junto al presidente Javier Milei . El funcionario aseguró que la situación generó su “momento más difícil” en la vida política.

“ No creo que me vuelva a acompañar ”, afirmó Adorni , al ser consultado sobre la posibilidad de que Angeletti participe nuevamente de una comitiva oficial. La declaración fue realizada durante una entrevista con la edición argentina de Forbes, en el marco de su participación en la denominada Argentina Week en Nueva York .

El funcionario sostuvo que, si pudiera retroceder en el tiempo, tomaría otra decisión. “Si uno puede volver atrás, evidentemente no”, señaló en referencia a la controversia generada por la presencia de su pareja en la delegación oficial que viajó a promocionar inversiones.

Como ya había hecho en Twitter, Adorni calificó como un error la utilización del término “deslomarse” cuando intentó explicar el viaje de su esposa junto a la comitiva oficial. “Te genera angustia y bronca que uno hace las cosas bien, te podés equivocar, pero la equivocación debería ser la forma de aprender", afirmó el exvocero presidencial.

"Yo estoy tranquilo con los hechos. Pero dije una frase absolutamente desafortunada. Dije que mi mujer me había acompañado porque venía a deslomarme a la Argentina Week, y eso fue desafortunado . En un vivo uno se equivoca mil veces. No lo hice adrede, fue en el intento de explicar todo el esfuerzo que hizo la estructura de gente que trabajó para que esta vidriera al mundo funcionara”, completó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2032212316423348261&partner=&hide_thread=false Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores.



Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo… https://t.co/Sh6Hm1DpGV — Manuel Adorni (@madorni) March 12, 2026 Manuel Adorni.

La polémica por el viaje en el avión presidencial

La discusión pública se inició cuando se difundieron imágenes de Bettina Angeletti junto a integrantes de la comitiva durante una visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en Queens, durante la gira que encabezó Javier Milei.

Hasta ese momento no se conocía públicamente que Angeletti había viajado en el avión presidencial ARG01 junto al mandatario, su hermana Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.

Frente a las críticas de la oposición, Adorni aseguró que la presencia de su esposa no implicó gastos para el Estado. Según explicó, la invitación fue realizada por Presidencia y el traslado no generó erogaciones adicionales para la comitiva.

El episodio derivó en pedidos de informes en el Congreso y en denuncias judiciales presentadas por la diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón, mientras que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió un expediente preliminar para analizar el caso.

El vuelo privado a Punta del Este

La controversia también incluyó otro episodio: un vuelo privado que Adorni tomó durante el fin de semana de Carnaval para viajar a Punta del Este.

Las imágenes del traslado comenzaron a circular en redes sociales y medios, lo que el funcionario interpretó como una operación política. “Esperaron el momento para hacerlo y armar una historia donde no hay nada ni legal ni antiético”, sostuvo.

El viaje fue una invitación del conductor de la TV Pública, Marcelo Grandio, quien tenía previsto trasladarse en un jet privado desde el aeropuerto de San Fernando. El jefe de Gabinete aclaró que no se trató de un traslado gratuito. De acuerdo con su versión, abonó una parte proporcional del costo del vuelo con dinero propio para pasar unos días de descanso en Uruguay.

Por último, Adorni cuestionó la difusión de las imágenes y sostuvo que el material fue retenido durante semanas para ser publicado en un momento político determinado. “Es parte de la mugre y la mafia de una vieja política que no es compatible con nosotros”, concluyó.