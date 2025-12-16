La UCR y el PRO armaron el interbloque "Fuerza del Cambio" y le manejarán el cuórum a Milei en Diputados

Las cartas están echadas en Diputados y La Libertad Avanza (LLA) tuvo este martes una confirmación que debería mirar con atención: la UCR y el PRO confirmaron su nueva alianza, en un interbloque que sumará 22 miembros y se llamará Fuerza del Cambio . Sumaron al MID y al santacruceño José Garrido . Javier Milei los necesitará para alcanzar el cuórum.

Esto es así porque Provincias Unidas (PU), el otro interbloque que tiene el recinto -también con 22 miembros- viene siendo hostil al Gobierno: presentó dictámenes propios en Presupuesto y en las leyes fiscales que se tratarán en la sesión de este miércoles.

LLA tiene 95 votos propios y suma 15 con los partidos provinciales que lo apoyan, de Misiones, Salta, Catamarca, San Juan y Tucumán. Los 22 de Fuerza del Cambio son decisivos, mientras PU siga sin voluntad de negociar leyes con la Casa Rosada. Esa es la postura de los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Fuerza del Cambio -que parafrasea las fuerzas del cielo, el espacio de Santiago Caputo -, peleará por la vice segunda, que está acéfala por el empate entre los interbloques. El lugar sería para un radical. Lo reclaman porque PU tiene un voto menos, porque aún no asumió Juan Schiaretti .

Fuerza del Cambio tiene 12 miembros del PRO, siete de la UCR -aunque Karina Banfi tiene monobloque- y Garrido, que responde al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal . La otra dupla es del MID ( Oscar Zago y Eduardo Falcone ), quienes son socios del PRO, se fueron de LLA el año pasado y no siempre votan con el Gobierno.

Entre la docena amarilla hay figuras difíciles para el oficialismo, como Álvaro González, quien responde a Horacio Rodríguez Larreta. El resto de los amarillos son en su mayoría leales a Mauricio Macri, quien viene pidiendo temas propios, como la coparticipación a CABA y la refinanciación de las deudas de las empresas eléctricas con Cammesa.

Entre la UCR hay cinco votos de gobernadores. Dos de Chaco (Guillermo Agüero y Gerardo Cipollini); y dos de Mendoza (Pamela Verasay y Lisandro Nieri); y el correntino Diógenes González. También está el entrerriano Darío Schneider, socio de Rogelio Frigerio en la provincia.

Los aliados de Martín Menem

LLA mostró en la negociación del Presupuesto que tiene 15 votos fijos de gobernadores fieles. Son los de las provincias de Misiones y Salta (que suman siete e integran Innovación Federal); Neuquén (uno), Catamarca (tres), Tucumán (tres) y San Juan (dos).

Martín Menem se aseguró de sumarlos a la comisión de Presupuesto para tener cuórum sin la UCR y el PRO, síntoma de que no confía en el nuevo interbloque, aunque lo necesitará y mucho para abrir el recinto. De lo contrario no tendrá cuórum o, lo que es peor, se arriesga a un acuerdo opositor que lo dejaría en minoría.