EL TEG DEL CONGRESO

La UCR y el PRO armaron el interbloque "Fuerza del Cambio" y le manejarán el cuórum a Milei en Diputados

Tiene 22 miembros y con Provincias Unidas volcado a la oposición, el Presidente los necesitará para abrir el recinto. Quiénes lo integran.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Cristian Ritondo, del PRO, que hace una alianza con la UCR.&nbsp;&nbsp;

Cristian Ritondo, del PRO, que hace una alianza con la UCR.  

Las cartas están echadas en Diputados y La Libertad Avanza (LLA) tuvo este martes una confirmación que debería mirar con atención: la UCR y el PRO confirmaron su nueva alianza, en un interbloque que sumará 22 miembros y se llamará Fuerza del Cambio. Sumaron al MID y al santacruceño José Garrido. Javier Milei los necesitará para alcanzar el cuórum.

Notas Relacionadas
Mauricio Macri. 
CONGRESO EN LLAMAS

Macri busca reflotar JxC y sacarle comisiones a Menem

Por  Mauricio Cantando

Esto es así porque Provincias Unidas (PU), el otro interbloque que tiene el recinto -también con 22 miembros- viene siendo hostil al Gobierno: presentó dictámenes propios en Presupuesto y en las leyes fiscales que se tratarán en la sesión de este miércoles.

LLA tiene 95 votos propios y suma 15 con los partidos provinciales que lo apoyan, de Misiones, Salta, Catamarca, San Juan y Tucumán. Los 22 de Fuerza del Cambio son decisivos, mientras PU siga sin voluntad de negociar leyes con la Casa Rosada. Esa es la postura de los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Fuerza del Cambio -que parafrasea las fuerzas del cielo, el espacio de Santiago Caputo-, peleará por la vice segunda, que está acéfala por el empate entre los interbloques. El lugar sería para un radical. Lo reclaman porque PU tiene un voto menos, porque aún no asumió Juan Schiaretti.

fuerza del cambio

Los socios que necesita Javier Milei

Fuerza del Cambio tiene 12 miembros del PRO, siete de la UCR -aunque Karina Banfi tiene monobloque- y Garrido, que responde al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. La otra dupla es del MID (Oscar Zago y Eduardo Falcone), quienes son socios del PRO, se fueron de LLA el año pasado y no siempre votan con el Gobierno.

Entre la docena amarilla hay figuras difíciles para el oficialismo, como Álvaro González, quien responde a Horacio Rodríguez Larreta. El resto de los amarillos son en su mayoría leales a Mauricio Macri, quien viene pidiendo temas propios, como la coparticipación a CABA y la refinanciación de las deudas de las empresas eléctricas con Cammesa.

Entre la UCR hay cinco votos de gobernadores. Dos de Chaco (Guillermo Agüero y Gerardo Cipollini); y dos de Mendoza (Pamela Verasay y Lisandro Nieri); y el correntino Diógenes González. También está el entrerriano Darío Schneider, socio de Rogelio Frigerio en la provincia.

Los aliados de Martín Menem

LLA mostró en la negociación del Presupuesto que tiene 15 votos fijos de gobernadores fieles. Son los de las provincias de Misiones y Salta (que suman siete e integran Innovación Federal); Neuquén (uno), Catamarca (tres), Tucumán (tres) y San Juan (dos).

Martín Menem se aseguró de sumarlos a la comisión de Presupuesto para tener cuórum sin la UCR y el PRO, síntoma de que no confía en el nuevo interbloque, aunque lo necesitará y mucho para abrir el recinto. De lo contrario no tendrá cuórum o, lo que es peor, se arriesga a un acuerdo opositor que lo dejaría en minoría.

Temas
Notas Relacionadas
Cristian Ritondo (PRO) y Silvana Giudici (LLA), ayudaron a Mauricio Macri a pelear con Provincias Unidas. 
EL NUEVO CONGRESO

Diputados: Macri reflotó la alianza con la UCR y le frustró una vicepresidencia a Provincias Unidas

El PRO armó un interbloque con el radicalismo, exlibertarios y Santa Cruz, que se fue de PU. Hubo empate y se postergó la definición. Carrió, la traidora.
Martín Menem. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Menem se asegura el control de las comisiones con aliados y margina a Provincias Unidas

El riojano privilegia a socios y manejará a gusto Presupuesto y Constitucionales. La no jura de Juan Schiaretti, el problema de PU.

Las Más Leídas

También te puede interesar

Paolo Rocca versus Horacio Marín (YPF) y Alejandro Bulgheroni (PAE).
LOS PERFILES DEL PODER

Paolo Rocca, un Rambo argentino contra la amenaza roja

Por  Esteban Rafele
Mayra Mendoza, diputada de Fuerza Patria.
LEGISLATURA BONAERENSE | AFTER OFFICE

Primera sesión en Diputados: debut de pesos pesados, mercado de pases y un regalo a lo Leo Mattioli

Por  Juan Rubinacci
Una encuesta ubica a Javier Milei con chances firmes de una reelección
ELECCIONES 2027

Una encuesta ubica a Milei a tiro de reelección

Por  Susana Maidana
Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Presupuesto 2026: con recortes a discapacidad y universidades, Milei logra dictamen, pero sigue la negociación

Por  Mauricio Cantando