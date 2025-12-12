CONGRESO | DIPUTADOS

Martin Menem se asegura el control de las comisiones con aliados y margina a Provincias Unidas

El riojano privilegia a socios y el oficialismo manejará a gusto Presupuesto y Constitucionales. La no jura de Juan Schiaretti, el problema de PU.

Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Martín Menem se salió con la suya: después de lograr que La Libertad Avanza sea la primera minoría y quedar autorizado por la oposición a repartir lugares en las comisiones, el titular de la Cámara de Diputados se aseguró el control de las principales, como Presupuesto y Asuntos Constitucionales. La clave fue marginar a Provincias Unidas fue la más perjudicada, porque no asumió Juan Schiaretti.

Menem quiere asegurar la aprobación del Presupuesto 2026, aunque también intentará enviar al Senado el proyecto de inocencia fiscal (flexibilidad en controles tributarios y uso de "dólar colchón") y el "compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria", que contempla penas de prisión a funcionarios y directores del Banco Central que alteren la pauta fiscal, con gastos injustificados o emisión.

El reparto de Martín Menem

Las integraciones de las comisiones se tenían que definir este viernes, porque algunas bancadas se negaban a enviar sus nombres, molestas por la cantidad de vocales que le fueron asignados. "Si no responden, quedarán los casilleros vacíos", señalan en el oficialismo.

Sin un criterio de distribución aprobado en la sesión preparatoria (como en 2023, cuando se fijó el sistema D'hont), Menem debe aplicar el reglamento, que establece un reparto entre "sectores políticos" proporcional al que existe en el recinto. Los dos interbloques creados en la sesión preparatoria: PU y el interbloque de ex-Juntos por el Cambio (UCR y PRO), sumaron 22 miembros, pero el primero tiene uno menos en los papeles, porque Schiaretti nunca juró.

Como en el reglamento no se aclara si ese esquema de prorrateo debe ser en cada comisión, el uso y costumbre indica que las asignaciones se hagan sobre el total de las vocalías. Es el presidente de la cámara el que define en cuál comisión tienen lugares los sectores políticos chicos.

Con esas reglas, Menem distribuyó cupos por proporción en las cinco comisiones que se conformarán en diciembre. Presupuesto y Asuntos Constitucionales -tal vez más importantes de la cámara- quedarán con el oficialismo al alcance del cuórum, con votos propios y aliados claves.

Los lugares asignados

La propuesta que envió el riojano, a partir de las negociaciones con todos los bloques, fue que en Presupuesto, que tiene 49 cupos, haya 20 de La Libertad Avanza y 18 de Unión por la Patria. Cuatro serían para el combo UCR-PRO, tres para Provincia Unidas y los cuatro restantes para fuerzas chicas afines al gobierno, como los representantes de Catamarca, San Juan, Tucumán y Misiones o Salta. El presidente seguirá siendo el oficialista Bertie Benegas Lynch.

En Asuntos Constitucionales, que cuenta con 35 vocales, LLA tendría 15; 12 serían de UP y, en este caso, los dos interbloques sí se quedarían con la misma representación: tres cada uno. Los bloques chicos cercanos al Gobierno repartirán los dos restantes. Seguiría presidida por el libertario Nicolás Mayoraz.

El resto de las comisiones tiene 31 casilleros y tendrán una distribución similar. Legislación Penal seguirá con Laura Rodríguez Machado (PRO) de presidenta; mientras que un libertario ocupará Trabajo.

Un partido provincial será bendecido con Recursos Naturales y Medio Ambiente. Buscan a alguien que avale la minería y no complique el tratamiento de los cambios a la ley de glaciares. Catamarca es la que más fichas tiene. En esta última comisión también habría un cupo para la izquierda, que protestó por no tener presupuesto.

