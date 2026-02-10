Martín Menem impuso figuras propias en las siete comisiones y estalló Unión por la Patria

La Cámara de Diputados realizó este martes la conformación de siete comisiones y Martín Menem hizo valer el resultado electoral de octubre: todas quedaron presididas por La Libertad Avanza (LLA) que responden a sus órdenes. De esta manera, de las nueve que hay funcionamiento, la oposición ni siquiera encabeza una. En protesta, Unión por la Patria dejó vacías las vicepresidencias.

Menem logró dominar las reuniones con la ayuda de aliados que ubicó estratégicamente en cada comisión. Por ahora, todas las comisiones las preside alguien de violeta. En diciembre, Presupuesto y Legislación Penal tuvieron las reelecciones de Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado , ambos de LLA. Este martes, el oficialismo liderará Legislación del Trabajo con Lisandro Almirón , quien integra la mesa chica de Menem.

Justicia será presidida por Álvaro Martínez . En el oficialismo se había especulado con ese cargo para el menemista Sebastián Pareja , pero finalmente tendría otro espacio de relevancia. La comisión de Justicia estará en el plenario que debatirá la nueva ley penal juvenil junto a Legislación Penal, Presupuesto y la de Familia, Niñez y Juventudes, que se creó este martes a la mañana y la presidirá la salteña Gabriela Flores .

Flores es una libertaria que milita en los grupos ProVida y no tardará en exponer posiciones contrarias a la interrupción del embarazo. La comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano seguirá siendo de LLA: asumió el sanjuanino José Peluc . Encabezará el tratamiento de la ley de glaciares , por grupos ambientalistas.

No hubo sorpresa en Asuntos Constitucionales, que seguirá encabezada por Nicolás Mayoraz , de LLA. Es una de las comisiones de gestión que los oficialismos tienen siempre. Otra es Relaciones Exteriores y quedó encabezada por la libertaria Julia Santillán . En Mercosur , presidirá el bullrichista Damián Arabia .

El reglamento obliga a que la composición de las vocalías y de las autoridades respete la proporción de fuerzas del recinto. En diciembre, durante la sesión preparatoria, Menem logró ser habilitado por la mayoría para hacer los cálculos. Con esa lapicera, se preocupó de que en todas las comisiones haya aliados que garanticen la mayoría y que las más importantes sean presididas por figuras de su confianza, para evitar posibles traiciones.

El jefe de la bancada de UP, Germán Martínez, consideró que el reparto de poder no cumple con el reglamento: “Esta tanda de febrero no hubo ningún acuerdo político de cómo se iban a generar la distribución de los roles y la integración de la mesa directiva de cada una de las comisiones, dijo durante la reunión de la comisión de Familia.

Primeras funciones

Silvana Giudici le respondió a Martínez un rato después, durante la reunión de Justicia. “De las 46 comisiones permanentes, La Libertad Avanza se estaba quedando hasta ahora con la presidencia de una decena, siendo que por la proporcionalidad le corresponde 19", sostuvo la diputada.

Las comisiones tendrán reuniones este miércoles para dictaminar los dos temas que estarán en la sesión del jueves: la nueva ley penal juvenil y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El oficialismo aspira a lograr un consenso con aliados para aprobar ambos temas con amplio margen.

Es que tiene respaldo de Provincias Unidas, el interbloque que hasta ahora se mostró como opositor raso. Además, Unión por la Patria tiene sectores que están dispuestos a aprobar ambos temas. Los peronistas díscolos -sin tierra y anti K- no ven mal el acuerdo comercial; y el massismo tiene una postura a favor de bajar la edad punible a 14. Fuentes de UP aseguran que no se desmarcará.