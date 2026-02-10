Chubut: Ignacio Torres impulsa una ley de inversiones para aprovechar la baja de retenciones al crudo

Para Nacho Torres, gobernador de Chubut, las medidas de alivio fiscal deben reflejarse en más actividad.

El gobernador de Chubut , Ignacio Torres , anunció que enviará a la Legislatura provincial un proyecto de ley destinado a garantizar que los beneficios por la eliminación de los derechos de exportación al petróleo convencional se transformen en más inversiones, mayor producción y sostenimiento del empleo en la cuenca del Golfo San Jorge .

La iniciativa, que se presentará en la primera sesión ordinaria de este 2026, apunta a asegurar que los recursos adicionales obtenidos por las operadoras tras las recientes medidas de alivio fiscal, sean reinvertidos en los yacimientos de la provincia, con el objetivo de sostener la actividad hidrocarburífera y fortalecer el entramado productivo regional.

Torres fue uno de los actores centrales en el trazado del acuerdo con la Casa Rosada a partir del cual se avanzó en la eliminación de retenciones representa la tercera inversión más importante de la Cuenca del Golfo San Jorge, con un impacto estimado de 370 millones de dólares que se reinvertirán directamente en la industria.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la eliminación de los derechos de exportación fue resultado de un intenso trabajo de gestión ante el Ministerio de Economía de la Nación, y que las empresas asumieron el compromiso de reinvertir esos beneficios en territorio provincial.

Ese acuerdo quedó plasmado en un acta firmada el 18 de noviembre de 2025, lo que motivó la necesidad de una herramienta legal que permita controlar y garantizar el cumplimiento efectivo de las inversiones prometidas por las operadoras.

Ignacio Torres Torres afirmó que la provincia ejercerá sus facultades como autoridad concedente para llevar evitar la pérdida de actividad y puestos de trabajo.

Voceros del gobierno de la Patagonia indicaron que las medidas de alivio fiscal deben reflejarse en más actividad y más puestos de trabajo, y remarcaron que la ley buscará dotar al Estado de mecanismos claros de seguimiento y control sobre los compromisos asumidos.

Reclamo a YPF por el área Manantiales Behr

En paralelo, el ministerio chubutense de Hidrocarburos reclamó a YPF definiciones concretas sobre el proceso de venta del histórico bloque Manantiales Behr, en un contexto en el que la salida de la operadora ya impactó de forma negativa en los niveles de actividad.

Desde la cartera provincial advirtieron que la falta de precisiones generó una baja en la inversión y que resulta urgente acelerar decisiones para recuperar e incrementar la actividad, especialmente luego de las medidas de estímulo impulsadas por la provincia para acompañar al sector.

El gobierno de Torres recordó que YPF continúa siendo concesionaria del área y mantiene en pleno sus obligaciones contractuales, por lo que debe cumplir con las inversiones y trabajos comprometidos -aun en medio de un proceso de venta sin definiciones concretas- en defensa del empleo y el desarrollo de la Cuenca del Golfo San Jorge.

"Nadie puede darse el lujo de perder actividad ni puestos de trabajo", señalaron desde la provincia, y destacaron que Chubut ejercerá todas sus facultades como autoridad concedente para llevar adelante ese propósito.