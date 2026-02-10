MARTES CALIENTE

Motín policial en Santa Fe: vuelve el corte de calle frente a la Jefatura de Rosario

Una reunión prevista entre las partes no se dio y la protesta recrudece. El Ejecutivo anunció pases a disponibilidad luego del alzamiento. El eje del reclamo.

Por Letra P | Periodismo Político
Así amaneció la puerta de la Jefatura Policial de Rosario, tras las protestas de la noche del lunes. (Foto: @maxiklan)

La reunión convocada por el gobierno de Santa Fe este martes por la tarde con un grupo de policías que participaron del motín iniciado este lunes en Rosario y en la capital provincial, no se efectuó y se reactivó la protesta callejera sobre la calle Ovidio Lagos, a pasos del ingreso a la Unidad Regional II.

Temprano, la Casa Gris anunció el pase a disponibilidad de 20 agentes y puso en marcha una denuncia penal contra uniformados que dejaron el servicio durante las últimas horas.

“Hubo abandono de servicio”, se quejó el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, quien este martes brindó una conferencia de prensa en la que confirmó que la Casa Gris ya realizó una denuncia penal y dictaminó pases a disponibilidad a los agentes involucrados.

"Hay instigación y fake news. Están tratando de desestabilizar el despliegue preventivo, quisieron impedir la salida de los móviles", apuntó el ministro.

En Rosario, la concentración tuvo lugar sobre calle Ovidio Lagos, a metros del ingreso a la sede policial del sur de la ciudad. Allí se dispusieron móviles oficiales y se escucharon sirenas, mientras familiares de efectivos sostenían pancartas con consignas dirigidas al Ejecutivo provincial. Según informaron fuentes oficiales, el patrullaje no se vio resentido durante la noche ni en la mañana siguiente.

La réplica del gobierno de Maximiliano Pullaro

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad señalaron que se identificó a personas encapuchadas que no vestían uniforme policial y a allegados de agentes desplazados durante la actual gestión, algunos de ellos imputados en causas judiciales. En ese marco, las autoridades anticiparon la aplicación de sanciones a quienes hayan dejado de prestar servicio.

El ministro del gobernador Maximiliano Pullaro consideró "legítimo" el reclamo salarial, pero aseguró que en la protesta de las últimas horas "se montaron determinados grupos con intereses particulares y sectoriales". "Hemos detectados a allegados a sectores desplazados por graves delitos de corrupción", afirmó y añadió: “tenemos a 20 policías identificados que son ahora pasados a disponibilidad con retiro de armas".

Manifestaciones frente a la Jefatura en Rosario

La protesta en la Jefatura de la Unidad Regional II se reanudó luego de una concentración similar registrada la noche anterior. Durante ese lapso, grupos especializados de la fuerza intervinieron para evitar el bloqueo del portón de ingreso y egreso de móviles policiales. También se registró la quema de cubiertas sobre la avenida, lo que motivó un corte total de tránsito dispuesto por el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior).

En paralelo a la manifestación, la Policía llevó adelante procedimientos en distintos puntos de la ciudad. Uno de ellos tuvo lugar en Aborígenes Argentinos al 6300, donde se secuestró un arma de fuego y se aprehendió a un menor de edad, de acuerdo con información oficial.

Reclamos salariales también en Santa Fe

En la ciudad de Santa Fe, agentes activos y retirados, personal del Servicio Penitenciario y familiares se concentraron en la plaza 25 de Mayo, frente a la Casa Gris. Allí manifestaron su disconformidad con la evolución de los salarios y las condiciones laborales, y anunciaron la presentación de un petitorio dirigido al Gobierno provincial.

Entre los puntos incluidos en el documento se mencionaron pedidos de recomposición salarial, mejoras en las condiciones de trabajo, seguimiento médico y psicológico, reconocimiento del Servicio Penitenciario como fuerza y criterios para traslados y equipamiento. Los participantes señalaron que los reclamos también impactan en la situación jubilatoria del personal retirado.

Las manifestaciones en ambas ciudades se produjeron luego de los anuncios oficiales sobre incrementos y adicionales para tareas de calle. Mientras el Ejecutivo evalúa los pasos a seguir, las autoridades reiteraron que el funcionamiento operativo de la Policía de Santa Fe se mantuvo durante las protestas y que se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes en caso de incumplimientos.

