Motín policial en Santa Fe: el gobierno ratifica el diálogo, pero pide interlocutores claros

Tras una jornada marcada por un motín policial, sanciones administrativas y un corte frente a la Jefatura de Rosario , el gobierno de Santa Fe insistió en su voluntad de negociar los reclamos "legítimos" dentro de la fuerza, pero advirtió que faltan interlocutores claros para avanzar en una negociación efectiva.

En conferencia de prensa a últimas horas de este martes, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino , sostuvo que el Ejecutivo reconoce los reclamos salariales, laborales y de salud mental como legítimos y aseguró que existe voluntad política para abordarlos. Sin embargo, advirtió que las mayores dificultades aparecen a la hora de establecer un canal de diálogo ordenado con los manifestantes.

Santantino explicó que la reunión prevista para la tarde no pudo concretarse por la ausencia de una representación definida entre los manifestantes. Señaló que no hay claridad sobre qué se reclama ni quién habla en nombre de quién, lo que impide respuestas “asertivas” por parte del gobierno. “No es una falta de voluntad ni de recursos, sino un problema en los canales de comunicación”, resumió.

El funcionario defendió además la operatividad policial durante la protesta y sostuvo que, aunque hubo dificultades, los niveles de servicio fueron “aceptables” y superiores a los de años anteriores. Ratificó que los incrementos salariales anunciados siguen vigentes y subrayó que la gestión de Maximiliano Pullaro mantiene como eje sostener el diálogo y preservar el rol de la Policía de Santa Fe dentro del plan de seguridad provincial.

Temprano, la Casa Gris anunció el pase a disponibilidad de 20 agentes y puso en marcha una denuncia penal contra uniformados que dejaron el servicio durante las últimas horas. “Hubo abandono de servicio”, se quejó el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni , quien este martes por la mañana brindó una conferencia de prensa en la que confirmó que la Casa Gris ya realizó una denuncia penal y dictaminó pases a disponibilidad a los agentes involucrados.

"Hay instigación y fake news. Están tratando de desestabilizar el despliegue preventivo, quisieron impedir la salida de los móviles", apuntó el ministro.

Las manifestaciones arrancaron durante la noche de este lunes en Rosario y se propagaron durante la madrugada a distintos puntos de la provincia. Incluyeron a agentes en actividad, retirados y familiares, y se desarrollaron en un contexto de anuncios recientes del gobierno provincial sobre mejoras en los ingresos del personal de seguridad.

En Rosario, la concentración tuvo lugar sobre calle Ovidio Lagos, a metros del ingreso a la sede policial del sur de la ciudad. Allí se dispusieron móviles oficiales y se escucharon sirenas, mientras familiares de efectivos sostenían pancartas con consignas dirigidas al Ejecutivo provincial. Según informaron fuentes oficiales, el patrullaje no se vio resentido durante la noche ni en la mañana siguiente.

La réplica del gobierno de Maximiliano Pullaro

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad señalaron que se identificó a personas encapuchadas que no vestían uniforme policial y a allegados de agentes desplazados durante la actual gestión, algunos de ellos imputados en causas judiciales. En ese marco, las autoridades anticiparon la aplicación de sanciones a quienes hayan dejado de prestar servicio.

El ministro del gobernador Maximiliano Pullaro consideró "legítimo" el reclamo salarial, pero aseguró que en la protesta de las últimas horas "se montaron determinados grupos con intereses particulares y sectoriales". "Hemos detectados a allegados a sectores desplazados por graves delitos de corrupción", afirmó y añadió: “tenemos a 20 policías identificados que son ahora pasados a disponibilidad con retiro de armas".

Manifestaciones frente a la Jefatura en Rosario

La protesta en la Jefatura de la Unidad Regional II se reanudó luego de una concentración similar registrada la noche anterior. Durante ese lapso, grupos especializados de la fuerza intervinieron para evitar el bloqueo del portón de ingreso y egreso de móviles policiales. También se registró la quema de cubiertas sobre la avenida, lo que motivó un corte total de tránsito dispuesto por el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior).

En paralelo a la manifestación, la Policía llevó adelante procedimientos en distintos puntos de la ciudad. Uno de ellos tuvo lugar en Aborígenes Argentinos al 6300, donde se secuestró un arma de fuego y se aprehendió a un menor de edad, de acuerdo con información oficial.

Reclamos salariales también en Santa Fe

En la ciudad de Santa Fe, agentes activos y retirados, personal del Servicio Penitenciario y familiares se concentraron en la plaza 25 de Mayo, frente a la Casa Gris. Allí manifestaron su disconformidad con la evolución de los salarios y las condiciones laborales, y anunciaron la presentación de un petitorio dirigido al Gobierno provincial.

Entre los puntos incluidos en el documento se mencionaron pedidos de recomposición salarial, mejoras en las condiciones de trabajo, seguimiento médico y psicológico, reconocimiento del Servicio Penitenciario como fuerza y criterios para traslados y equipamiento. Los participantes señalaron que los reclamos también impactan en la situación jubilatoria del personal retirado.

Las manifestaciones en ambas ciudades se produjeron luego de los anuncios oficiales sobre incrementos y adicionales para tareas de calle. Mientras el Ejecutivo evalúa los pasos a seguir, las autoridades reiteraron que el funcionamiento operativo de la Policía de Santa Fe se mantuvo durante las protestas y que se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes en caso de incumplimientos.