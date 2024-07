Martín Menem apura una ley para restringir los paros docentes

La sesión que estaba citada por el radicalismo tenía los dictámenes para aumentar el presupuesto universitario y para restablecer el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). En el primer caso, hay consenso para aplicar una fórmula bimestral de actualización, pero la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF) difieren con Unión por la Patria (UP) en los criterios de distribución.

En cuanto al FONID, el aporte a los salarios docentes cancelado por Javier Milei , los dialoguistas piden que se distribuya como adicional por presentismo o capacitación. UP citó a sesión para tratar estos dictámenes el 4 de junio, cuando estaba llamada una sesión por movilidad previsional, pero la UCR convocó para este miércoles y lo obligó a ceder.

Hasta el jueves, mientras se trataba la ley Bases y la reforma fiscal, la UCR confirmaba la sesión y en UP la daban por hecho, pero la presión de los gobernadores radicales se hizo sentir. Entienden que no es momento para seguir "tirando de la cuerda".

La UCR prefiere esperar

Según los voceros del bloque radical que conduce Rodrigo De Loredo, la sesión por presupuesto educativo pasa para agosto, sin fecha precisa. No pudo evitar la decisión Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA y con presencia en el bloque a través de Danya Tavela y Mariela Coletta. Para UP fue una sorpresa, porque había diálogos informales con referentes radicales para sesionar. En el peronismo no quieren convocar si la certeza de que tendrán cuórum. Confían en que tarde o temprano podrán construir mayorías.