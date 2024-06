La UCR bloqueó el debate del presupuesto educativo y pide una sesión en julio

Además de ayudar a abrir la sesión de las otra fuerzas, UP pidió votar la incorporación al temario del FONID y los dictámenes sobre presupuesto universitario. Si bien se preveía que no se podría llegar a los tres cuartos del recinto para incorporar los proyectos al temario, el peronismo tampoco alcanzó la mayoría simple de 129 votos, necesaria para abrir la sesión que había solicitado.

UP consiguió 122 votos en el pedido de incorporar el regreso del FONID y unos 120 para universidades. La UCR fue clave para que no se alcanzara una mayoría. El grueso de la fuerza se opuso, aunque hubo abstenciones y votó a favor Facundo Manes y su grupo cercano.

Este sector está negociando un aumento del presupuesto y, sin levantar el perfil, sus referentes pidieron al bloque UCR de Diputados demorar el debate para no romper el diálogo con el Gobierno.

Una postura similar acercaron los gobernadores del partido centenario, que bajó la guardia con la vuelta del FONID, un aporte a los salarios docentes con fondos nacionales. El dictamen de la oposición no peronista contempla un retorno como adicional por ítems como presentismo y capacitaciones.

La plata de la educación

Presupuesto universitario y FONID tienen dictámenes firmados por la UCR y el resto de la oposición peronista, que seguía expectante la rosca del partido centenario. HCF cuenta con 14 miembros dispuestos a bajar a las 14; y UP suma 104 con la izquierda. Es necesaria la mayoría de los radicales y de los partidos provinciales.

Con la votación tan reñida, el jefe del bloque de UP confió en marcar la agenda educativa. “Si trabajamos con los que se abstuvieron, podemos tener cuórum en la próxima sesión que se convoque”, se alegró Martínez.

La sesión del 3 de julio fue pedida por 12 radicales, entre ellos el jefe de la bancada, De Loredo, junto a sectores de Evolución (cercanos a Martín Lousteau) y de los gobernadores.

Se anticipa una polémica: Unión por la Patria solicitará que a las propuestas para aumentar el presupuesto universitario e indexar a la inflación sumen una suba de sueldos. La UCR pretende que ese tema se dirima en paritarias.

“Un docente inicial cobra $ 3125 por hora. No llega a comprar un kilo de tomate. No hay presupuesto universitario suficiente si no se cierra con docentes y no docentes”, sostuvo Pablo Carro, de UP.