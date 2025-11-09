Martín Llaryora se sienta en la mesa de Diego Santilli con un reclamo de más de $1,2 billones

Martín Llaryora le apuntará a la deuda previsional en la primera reunión que tendrá con Diego Santilli

En poderosos despachos del Panal, como se conoce al Centro Cívico provincial, afirman que es Santilli quien propone. “La agenda la fija el funcionario que invita”, remarcan, aunque dan por descontado que el tema central será la estrategia para la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso . ¿Llaryora dispone?

Las precauciones expuestas hacen suponer que el cordobés sólo escuchará al sucesor de Guillermo Francos , un político a quien se le adjudicó el don del buen diálogo, pero nulo poder resolutivo. Sin embargo, Llaryora insistirá con la lista de reclamos al gobierno nacional. No lo dirán en el Ejecutivo provincial, pero del avance favorable de esos puntos dependerá la tenacidad en la discusión de la ley de leyes en recinto.

El gobernador cordobés quiere recuperar los recursos que la Nación le cortó a la provincia. No espera que se lo paguen en una cuota, naturalmente. Propondrá un plan gradual de recupero que coloca como prioridad a la Caja de Jubilaciones de Córdoba .

La Nación le debe a razón de $200.000 millones por año. La deuda empieza a correr desde 2020. De mínima, se habla de $1,2 billones de deuda sin determinar . "Y puede ser mucho más", sueltan sin miedo al éxito.

Llaryora Corte Suprema Anses.jpeg Martín Llaryora y su equipo, tras la audiencia en la Corte Suprema de Justicia por los fondos de la Caja de Jubilaciones de Córdoba

La lista continuará con los subsidios al transporte que cayeron a cero desde que Milei asumió y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que representa aproximadamente el 8% del salario del sector educativo y que cubre el gobierno local con montos fijos no remunerativos.

La obra pública y más partidas para salud rematan el punteo que Llaryora dejará sobre la mesa de Santilli. El combo clásico.

El problema de la Caja de Jubilaciones de Córdoba

Con un fallo favorable de la Corte Suprema a cuestas, que reactivó este año el goteo por $6.000 millones, Llaryora quiere achicar el déficit de la Caja lo máximo posible. No es secreto: allí está el problema financiero más grave de las cuentas cordobesas.

Según información que manejan en el bloque cordobesista, el Presupuesto 2026 propone cubrir el 4% de ese agujero, sin contemplar la deuda acumulada.

déficit determiando caja de jubilaciones ieral Martín Llaryora apunta a achicar el déficit previsional en Córdoba

El proyecto establece un crédito de sólo $122.763 millones, equivalente, en valores nominales, a aproximadamente la mitad del contemplado en el proyecto de Presupuesto 2025. El monto es consistente con los valores históricos de los desequilibrios simulados por la ANSES que, dependiendo de cada provincia, datan de los años 2017 a 2020. Al no contemplar una actualización -advierten- la licuación es enorme.

Los "errores" en el Presupuesto de Javier Milei

“Esta insuficiencia presupuestaria se agrava cuando se tiene en cuenta que la ANSES acumula una enorme deuda por los déficit pasados que fueron cubiertos parcialmente, o directamente no fueron cubiertos”, advierten en el bloque de Encuentro Federal citando un estudio del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), a cargo de Osvaldo Giordano, el experto previsional que Milei echó porque no le gustó como votó su esposa, la diputada cordobesista Alejandra Torres.

El proyecto condiciona además la posibilidad de recibir anticipos a que se haya determinado el déficit de 2021 o posterior y mantiene la eliminación de la actualización automática de los anticipos, tal como se había establecido en el artículo 93 del Presupuesto 2023.

Ante este panorama, Llaryora sabe que viaja hacia el desfinanciamiento de la Caja. Discrecionalidad, incertidumbre y litigiosidad son los tres conceptos que marcarán la pulseada si se mantienen estas condiciones de juego.

La rueda de reconocimiento con Diego Santilli y la propuesta

El llaryorismo no quiere mostrarle la cara fea a Santilli de arranque. Su mesa chica evita responder si el apoyo al proyecto estará condicionado por la negociación previa con el nuevo interlocutor libertario.

“Lo vamos a discutir todo con el bloque”, advierten en el Panal. En la usina económica del gobernador entienden que es el momento de subsanar una distorsión evidente.

Cabe recordar que todas las provincias sacrifican ingresos debido a que sufren una detracción de impuestos coparticipables destinada al financiamiento de la ANSES. Con parte de esos recursos, el organismo nacional cubre los déficit que le generan las 11 cajas provinciales que en su momento se transfirieron a la Nación. El recorte a las 13 provincias que mantienen sus sistemas previsionales es, a las claras, antifederal.

aportes de las provincias para financiar la previsión social IERAL Martín Llaryora no da pistas sobre el juego que tendrán en el Congreso

Llaryora viajará con una propuesta para evitar chocar con el latiguillo libertario que dice "nada en contra del superávit fiscal". Regresar a la regla prevista el Presupuesto 2023 sería la idea. Ahí se establecían giros mensuales a las cajas provinciales con la doceava parte del último déficit simulado por la ANSES actualizado por movilidad previsional.

El problema de esto es que se necesitarán más recursos. Y la historia volverá a repetirse.