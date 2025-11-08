Victoria Villarruel y Bartolomé Abdala quieren cubrir un cargo clave antes de que asuma Bullrich

La guerra fría entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich ya empezó. Para evitar la intervención de la futura jefa del bloque LLA, la vicepresidenta quiere cubrir la Secretaría Administrativa del Senado este mes y cuenta con apoyo de Unión por la Patria (UP). El presidente provisional, Bartolomé Abdala , acepta apurar el trámite, pero quiere a otra persona en el puesto.

Para asegurarse el respaldo de UP, Villarruel había promovido a Alejandro Fitzgerald , director de comisiones y exasesor de la senadora kirchnerista María Inés Pilatti Vergara . A la vicepresidenta le gusta que sea un enemigo de Santiago Caputo , quien el año pasado envió a sus trolls para denunciarlo por supuestos abusos sexuales. Abdala no está de acuerdo. Prefiere una figura que pueda interactuar con el Ejecutivo. Es que un desafío así le impediría al puntano pelear por sostenerse en la línea sucesoria.

El otro problema para la vice es que el peronismo no aceptará sumar cargos con figuras cercanas a la vicepresidenta si no se resuelve el conflicto gremial que provocó con el desplazamiento de la histórica secretaria de recursos humanos Mónica Nieto , cercana al jefe de APL, Norberto Di Próspero , quien amenazó con tomar el recinto si no la protegen.

La oposición quiere una sesión el jueves 12 o el 19 y Villarruel ya avisó que buscará colar el tema, aunque las charlas entre los jefes opositores esta semana no llegaron a buen resultado. En el mejor de los casos habrá un temario corto con la reforma a los DNU como tema principal y la certeza de que será vetada por Javier Milei .

El apuro de Villarruel y Abdala tiene un motivo: si dejan pasar el 10 de diciembre, la Secretaría Administrativa deberá votarse con la nueva composición del Senado, con Bullrich controlando el bloque oficialista. El cargo está vacante porque en mayo renunció Emilio Viramonte Olmos , quien había sido promovido por la vicepresidenta y respaldado por el resto de la oposición.

EL NUEVO SENADO Bullrich será jefa de bloque y Abdala enfrenta a Karina Milei para sostener la línea sucesoria @mauriCanta https://t.co/Zhb44JlpWO

Como explicó Letra P, el cordobés, que durante el año pasado fue asesor de la vicepresidenta, se fue porque luego de asumir no consiguió que la titular del Senado le concediera la firma para firmar las resoluciones. En los hechos, Villarruel ejercía el cargo de administradora con funcionarios subalternos.

"Emilio fue nombrado para hacer política y lo sabía. Pero cuando juró quería administrar", reivindican la decisión cerca de la vice. Con su salida, la silla de la Secretaría Administrativa quedó vacante y la sesión preparatoria para cubrirla es recién a fines de febrero, momento en el que deberá repartirse el resto de los cargos de la cámara alta. Antes de esa fecha, si lo decide, el cuerpo del Senado puede votar a alguien.

Villarruel quiere hacerlo antes del 30 de noviembre y está segura de tener respaldo opositor. Es que no hay antecedentes en el Senado de que un vicepresidente no pueda elegir su secretario administrativo. Ni siquiera se le prohibió a Julio Cobos cuando se quedó solo y sin aliados tras votar contra su gobierno las retenciones móviles.

Eje Karina Milei - Patricia Bullrich

Bullrich está entusiasmada con su nueva etapa como referente principal del Senado y este jueves confirmó que fue elegida como jefa del bloque LLA, desplazando a Ezequiel Atauche, quien buscará sostener la presidencia de la Comisión de Presupuesto.

El otro cargo en juego es la presidencia provisional y Karina Milei no quiere dejársela a Villarruel, quien mantiene un sano acuerdo de convivencia con Abdala. La secretaria general promueve a la neuquina Nadia Márquez, aunque Bullrich la quiere como secretaria parlamentaria del bloque.

La otra figura que suena para ese lugar es el fueguino Agustín Coto. Abdala quiere seguir y cuenta con respaldo del resto de la oposición, que lo prefiere antes que a cualquier figura promovida por Karina y Bullrich. El cargo se vota en la preparatoria a fines de febrero.

Villarruel también tratará de sostener al secretario parlamentario, Agustín Giustinian. Por ahora, desde la Casa Rosada no mostraron interés en nombrar funcionarios del Senado. Por si acaso, la vice no quiere dejar la silla vacía de la secretaría administrativa. Prefiere ocupar cuanto antes el cargo.