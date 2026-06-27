Córdoba: MSF Tech anticipa que San Francisco será un polo nuclear y pide un plan de inversión local

Eduardo Marteleur, uno de los directores de MSF Tech, empresa de energía nuclear de San Francisco

San Francisco reúne condiciones para transformarse en un actor relevante de la energía nuclear , según sostuvo Eduardo Marteleur , titular de MSF Tech . Tras participar de una misión comercial en Bulgaria , el empresario afirmó que el escenario internacional volvió a impulsar esa actividad y planteó la necesidad de preparar a la ciudad para aprovechar futuras inversiones.

“No vamos a poder solos con las oportunidades que vendrán”, le transmitió Marteleur al intendente de la ciudad ubicada al este de Córdoba , Damián Bernarte , durante una conversación en la que analizó el potencial de la actividad nuclear y el lugar que podría ocupar la ciudad cordobesa.

El empresario explicó que el mundo volvió a mirar a la energía atómica como una alternativa estratégica para garantizar el abastecimiento energético y acompañar el crecimiento de nuevas industrias.

La misión comercial permitió a la firma local participar de actividades vinculadas a proyectos de la compañía estadounidense Westinghouse en Bulgaria , donde avanzó la construcción de una central de 1000 megavatios.

Marteleur integró la delegación junto a su socio, Jorge Fernández , en una agenda que incluyó reuniones empresariales, recorridas técnicas y encuentros orientados a generar vínculos para futuros desarrollos energéticos.

Según explicó, el viaje representó mucho más que una actividad institucional. “Vale la pena dar cierta esperanza cuando uno trabaja con pasión”, afirmó al referirse al camino recorrido por la compañía durante los últimos años.

msf-tech-energia nuclear san francisco MSF Tech está radicada en el polo industrial de San Francisco

La participación de MSF Tech se concretó a través de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). La convocatoria surgió luego de reuniones mantenidas en Buenos Aires con integrantes de la Cámara Argentino-Búlgara de Comercio, interesada en identificar proveedores para proyectos nucleares.

Junto con otras dos compañías argentinas, la firma presentó sus capacidades técnicas y recibió una evaluación positiva por parte de los organizadores. Marteleur destacó además el prestigio internacional que conservó la industria nuclear argentina.

El recorrido de MSF Tech en la industria nuclear

La empresa nació en 2010 como una unidad especializada de Maquinarias San Francisco, perteneciente a la familia Morero. Con el paso de los años se consolidó como una referencia nacional en ingeniería aplicada a proyectos tecnológicos complejos.

Entre sus antecedentes figuran trabajos para la Central Nuclear Atucha II, la Central Nuclear Embalse, el Centro Atómico Bariloche y el Centro Atómico Ezeiza.

Marteleur recordó especialmente la participación en Atucha II, donde la firma trabajó durante tres años. “Nos fuimos con la central en marcha”, señaló al repasar uno de los proyectos más relevantes de la compañía.

El ingreso a esa obra se produjo mediante una contratación de INVAP, la empresa estatal especializada en desarrollos tecnológicos avanzados y reactores nucleares de investigación.

Además de la actividad energética, la compañía desarrolló proyectos vinculados al sector ferroviario y a la industria agropecuaria. “Nos consideramos una empresa de servicios y de ingeniería capaz de asumir distintos desafíos”, sostuvo.

Financiamiento y el desafíos en la era de Javier Milei

Actualmente, MSF Tech emplea a unas 60 personas, entre profesionales y estudiantes formados en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Facultad Regional San Francisco.

Respecto del contexto económico, Marteleur consideró que la desaceleración de la inflación aportó previsibilidad para planificar inversiones. Sin embargo, advirtió que persisten dificultades relacionadas con el acceso al crédito y al financiamiento productivo.

El empresario sostuvo que San Francisco cuenta con ventajas competitivas para atraer proyectos vinculados a la energía nuclear. Mencionó la disponibilidad de recursos humanos especializados, una escala urbana adecuada y una estructura logística eficiente.

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También consideró que conflictos internacionales como la tensión entre Estados Unidos e Irán reforzaron el interés por fuentes energéticas alternativas y aceleraron el regreso de la energía nuclear a la agenda global.

“San Francisco debería prepararse porque tiene un tamaño interesante, existe un ambiente seguro para trabajar, donde la logística es muy económica porque las distancias son cortas y, sobre todo, hay mucha gente capacitada. Se puede generar un entorno propicio para que esa oferta industrial resulte atractiva para la industria nuclear del mundo”, concluyó Marteleur.