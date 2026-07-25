Gerardo Zamora mide su poder en medio del debate por una megaflota de aviones y un plazo fijo multimillonario

Las elecciones municipales en Santiago del Estero no llegan en un buen momento para Gerardo Zamora . El jefe del Frente Cívico viene jaqueado por una oleada de polémicas que hieren su imagen pública y le complican no sólo la misión de sostener el control total de su provincia, sino también su proyección nacional.

El armado del exgobernador pondrá en juego el dominio en 24 de los 25 municipios que eligen intendente y concejales el próximo domingo 2 de agosto, entre los que se encuentra la capital. Para eso, renovó el pacto de competencia controlada que tiene con el PJ del senador José Emilio “Pichón” Neder .

El Frente Cívico se enfrenta, además, a la oportunidad de quedarse con La Banda , la única ciudad de las de primera categoría que no gobierna. Para eso, tendrá que enfrentarse con el Frente Renovador , que ganó todas las elecciones desde 2014.

La oposición le viene haciendo una serie de críticas al Frente Cívico relacionadas con el uso de los fondos públicos de la provincia. Una de ellas pone el ojo en la flota aérea de la que dispone el gobierno de Santiago del Estero. Según un informe realizado por el excandidato a gobernador Alejandro Parnas , la provincia cuenta con seis aviones y dos helicópteros en vuelo, pero no queda claro cómo se utiliza la mayoría del presupuesto de $12.800 millones destinado a la Dirección Provincial de Aviación Civil (DPAC) .

Según el informe de Parnás, el 87% de los tramos volados por las aeronaves santiagueñas no tienen contraparte documental pública. Además, la provincia invirtió en 2023, durante el gobierno de Zamora, US$ 15 millones en un Boeing 737 adaptado a funciones hidrantes que tuvo pocas operaciones reales, todas fuera de Santiago del Estero. Además, hay tres aviones de menor porte fuera de la flota cuyo paradero es desconocido.

Con esos datos, la oposición plantea que la DPAC está sobredimensionada, en personal y cantidad de unidades, en relación a las funciones que cumple, y señaló que el uso de los recursos asignados es “opaco”.

El ajuste a la santiagueña

Más allá de la cuestión aeronáutica, hubo otra movida que causó críticas contra el Frente Cívico. Se trata del decreto que enumera 18 medidas para bajar el gasto público, como por ejemplo contratar personal. La iniciativa veda nuevas horas extras y bonificaciones, el alquiler de vehículos y maquinarias, y la firma de convenios que generen gastos. También frena la obra pública nueva, restringe transferencias discrecionales a municipios y crea un régimen especial de control de subsidios.

El detalle que remarcó la oposición fue que, post decreto, hubo 66 excepciones en tan solo seis meses. La mayoría de ellas sin que se especifique el monto del gasto autorizado. El dato toma otro cariz cuando se lo matiza con el relevamiento de los ingresos de la provincia, que recibió un aumento del 45% en la coparticipación solo en mayo. Como si fuera poco, Santiago del Estero cuenta también con casi $500 mil millones depositados en plazos fijos, lo que le representó un interés del 17,8% en el mismo mes.

De Santiago a la AFA

En el plano nacional Zamora tampoco gana para sustos. Al exgobernador lo roza el escándalo que rodea al esquema de poder de la Asociación del Fútbol Argentino, ya que le atribuyen un vínculo más que cercano con Pablo Toviggino, el poderoso tesorero de la casa madre de la pelota y engranaje insustituible del armado de Claudio “Chiqui” Tapia. Nacido en Rosario, Toviggino construyó su entramado de vínculos desde la tierra de la chacarera, donde presidió la Liga Santiagueña de Fútbol y estrechó su relación con Daniel Zamora, hermano del senador.

Las versiones de quienes le cuentan las costillas a Toviggino ubican detrás de su construcción de poder al propio Zamora y vinculan al dúo con una serie de inversiones inmobiliarias y mediáticas en Buenos Aires. Justifican esa afirmación con algunos indicios que surgieron en la causa judicial, como las transferencias por más de $1200 millones que hizo el gobierno provincial a una empresa vinculada al tesorero de la AFA que ganó una licitación para proveer servicios de vigilancia al hospital más grande de esa provincia del Norte Grande.

Pablo Toviggino junto a Claudio "Chiqui" Tapia.

Por una cuestión de relevancia nacional, las gotas del escándalo AFA que llegan a salpicar a Zamora parecieran ser de ácido, más aún teniendo en cuenta la proyección presidencial que más de uno le atribuía al santiagueño. Es cierto que no está mencionado en ninguna causa, como repiten a su lado, pero también lo es que a veces no es necesario estarlo como para que las consecuencias bombardeen planes políticos.

Encima, no es la única polémica vinculada al fútbol. Durante el partido de Argentina-Suiza en el Mundial, un paneo de las cámaras televisivas expuso a Claudia Ledesma Abdala en la platea. No solo se trata de una exgobernadora y exsenadora, sino también de la pareja de Zamora. La noticia se dio luego de que el propio senador dijera que su cábala para los partidos de la selección era no moverse de su casa.