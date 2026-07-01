Javier Milei y Llaryora resetean su relación tras el ascenso de Santilli: gestión y elecciones, sobre la mesa

El presidente Javier Milei y el gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , aprovecharon el ascenso de Diego Santilli en el gabinete para resetear una relación que venía atravesada por tensiones. En el cordobesismo creen que el nuevo esquema puede favorecer un entendimiento político con La Libertad Avanza de cara a 2027.

Llaryora estuvo este martes en la tribuna de mandatarios que rodeó a Santilli durante su asunción como ministro coordinador por dos motivos. El primero: fue el propio Presidente quien lo invitó y no correspondía rechazar la convocatoria institucional. El segundo: considera que el nexo con el Colorado y la necesidad de tener cerca a los gobernadores puede jugar a favor de un pacto de reelecciones.

En el Panal, como se conoce al Centro Cívico provincial, tienen una expectativa positiva por la concentración de poder que tendrá Santilli en su nueva función. Al menos, la oxigenación del Gobierno sirve como excusa para que las partes pongan paños fríos después de los cruces políticos en el Congreso y de la pretensión de mantener una autonomía aparente .

Diego Santilli con los gobernadores antes de jurar ante el presidente Javier Milei

Con Santilli, la relación funcionaba bastante mejor que en la etapa protagonizada por Guillermo Francos . Este medio pudo saber que la agenda que vienen trabajando en la Casa Rosada con la provincia promete resultados inminentes, en especial en materia de Aportes del Tesoro Nacional ( ATN ), que la provincia mediterránea no recibió, a diferencia de otras de perfiles similares, como Santa Fe , o más comprometidas con el proyecto violeta, como Entre Ríos .

Diego Santilli, el puente entre la gestión y la política

En el cordobesismo están casi convencidos de que esa buena sintonía que se experimentó en el plano de la gestión se trasladará a la política. El razonamiento es conocido y se basa en la doctrina de las necesidades convergentes.

Santilli prometió que trabajará para la reelección de Milei y el ministro de Gobierno de Córdoba, Manuel Calvo, también mueve las fichas para el segundo mandato de Llaryora.

Desde la lógica cordobesista, ambos armadores se necesitan por la sencilla razón del electorado compartido. Desde la óptica libertaria, todavía no pueden prever si al Presidente le alcanzará la nafta para pelear por un mandato más y, al mismo tiempo, disputar las provincias estratégicas. Mejor no innovar, le susurran los pícaros peronistas cordobeses que, como Milei, tampoco pueden definir a ciencia cierta si en su provincia hay clima de cambio.

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Mientras esas dudas se despejan, el ascenso de Santilli sirvió para distender el vínculo. “Córdoba es parte de la solución”, repitió Calvo a sus interlocutores durante su paso por la Ciudad de Buenos Aires, a la salida de la jura del reemplazo de Manuel Adorni.

Quien hizo esa promesa tendrá un rol clave en la construcción del acuerdo que, por ahora, se escucha desde el rincón provincial. Calvo habla todos los días con Santilli y será el responsable de mantener aceitada la vía de la gestión y de sostener al cordobesismo en los carriles del medio si hay luz verde a un pacto de no agresión el año que viene.

Caso contrario, siempre se puede volver al peronismo y mirar a Axel Kicillof como si no tuviera pasado. No parece probable, pero…

¿Una nueva etapa con Javier Milei?

Para que no queden dudas sobre la buena fe, en el cordobesismo creen que se abrió una nueva etapa en el gobierno libertario. Eligen definirla como “más madura” y agitan el acuerdismo.

Lo cierto es que nadie ignora que existen mensajes contrapuestos. Intendentes de Córdoba contaron a Letra P que el propio Santilli les dijo que el objetivo de La Libertad Avanza era ganar la provincia. La versión fue ratificada por fuentes de la Casa Rosada, testigos del encuentro que organizó el jefe del bloque oficialista de la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni.

llaryora calvo santilli adorni Manuel Adorni, Diego Santilli, Martín Llaryora y Manuel Calvo en la única reunión que se hizo pública

En el Panal no se preocupan y les adjudican un rol contrario a los intereses reeleccionistas de Milei, precisamente, a quienes integran esas filas. Empiezan por Bornoroni, siguen por Luis Juez y terminan con Laura Rodríguez Machado.

El llaryorismo elige mostrarse confiado porque cree que Milei, con Santilli, hará política clásica. La tropa del gobernador corresponderá con los proyectos que necesite el oficialismo en el Congreso.