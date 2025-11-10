Martín Llaryora mueve su gabinete: Calvo, Quinteros, Torres, Llamosas y Dellarossa en el centro de la rosca

El gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , suele hacer reajustes en su gabinete en la mitad de sus ciclos de gobierno. Así lo hizo en sus tiempos de intendnete. Una costumbre que es empujada, esta vez, por los cambios propios del desenlace de un año electoral. Varios nombres están en la baraja, cada uno de ellos con posibles destinos.

El jefe del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura, Miguel Siciliano , será diputado el 10 de diciembre. La transición se hizo atendiendo al delicado equilibrio de fuerzas que impera en el recinto provincial.

La campaña electoral dejó como saldo la ruptura abierta entre Natalia de la Sota y Llaryora. En consecuencia, sigue latiendo la salida de la bancada oficialista de la pareja de la diputada, Bernardo Knipscheer . El presidente provisorio, Facundo Torres , apuró el regreso al redil del kichnerista Federico Alesandri .

En una movida, Llaryora se aseguró su número ante la posible fuga (que admiten que será inminente y, arriesgan fuentes legislativas, bajo el formato de interbloque) y le sacó un jugador que la oposición usó para engordar sus posibilidades en la Unicameral.

Me alegra profundamente que @falesandri se sume a nuestro @BloqueHUpC Un amigo, un compañero y un dirigente que durante muchos años compartió este proyecto con su mirada y su sensibilidad. Siempre es una buena noticia cuando alguien vuelve a casa. pic.twitter.com/D6rluehqJl

Es precisamente Torres el que suena como el reemplazante de Siciliano. En el edificio legislativo conviven dos versiones: una, que el número dos de Myrian Prunotto no quiere dejar su lugar; otra, que sí quiere, pero espera que Llaryora se lo pida.

Juan Llamosas, del banco a la banca

El exintendente de Río Cuarto e integrante del directorio del Banco de Córdoba, Juan Manuel Llamosas, viene boyando en la administración llaryorista.

Cuando dejó el gobierno de la capital alterna en manos de Guillermo de Rivas el gobernador le creó un “ministerio del sur”, bajo la órbita del ministro de Gobierno, Manuel Calvo. Meses después recaló en el banco y pronunció el bajo perfil.

Myrian Prunotto junto a Juan Manuel Llamosas.jpeg Martín Llaryora piensa en Juan Manuel Llamosas como presidente provisorio de la Legislatura

Llamosas asoma, por estas horas, como el reemplazante de Torres y nuevo presidente provisorio. “Quiere un ministerio”, coinciden algunas voces peronistas. Parece que no se le va a dar el anhelo y, si el pronóstico se consuma, la línea de tres en el recinto formaría con Prunotto-Llamosas y Torres.

Manuel Calvo, ¿a la Legislatura?

La presidencia provisoria de la Legislatura también lo tiene en la danza de nombres a Calvo. El sentido común invita a pensar que Llaryora no haría un movimiento tan drástico con uno de sus principales armadores políticos. Si bien Provincias Unidas no pudo contra la ola violeta, el gobernador cree que el Partido Cordobés funcionó también en esta oportunidad electoral.

llaryora manuel calvo.jpg Martín Llaryora y Manuel Calvo

Todo indica que la silla de Gobierno seguiría con el mismo dueño, porque las versiones que suenan en el recinto contrastan con las del Panal, como se conoce a la casa de gobierno. "No lo veo a Calvo en la Legislatura", aseguraron de la mesa chica de Llaryora, más en tono de opinión que de aseveración. El entorno del ministro descarta de plano la mudanza. Si se queda, ¿ampliará funciones?

Calvo está en todas las fotos y viene levantando el perfil en actos donde la protagonista es la política contra la inseguridad. Durante los mandatos de Juan Schiaretti, Gobierno y Seguridad estaban fusionadas. Llaryora las separó y dio al opositor Juan Pablo Quinteros la silla principal de esa cartera caliente.

¿Podría Calvo absorber Seguridad? Parece poco probable porque, precisamente, Llaryora creó un ministerio específico para jerarquizar el área y dar respuesta a la principal preocupación de la ciudadanía cordobesa. El río suena porque Quinteros está siendo objeto de rumores que lo ubican en la Municipalidad de Córdoba, que comanda Daniel Passerini.

quinteros aresca gutierrez.jpg Juan Pablo Quinteros, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez

“Dicen que Llaryora lo está sugiriendo como secretario de Gobierno”, fue un rumor que se esparció como reguero de pólvora por la cuota de maldad que encierra. Quinteros siempre quiso ser intendente.

La versión llega en un momento donde se confirma que Passerini, al regreso de su licencia por razones de salud, hará nuevos ajustes en su equipo de gobierno. Se sabe que el gobernador y el intendente se consultan todo.

Las opciones de Martín Llaryora para Producción

Como contó Letra P, el diputado Ignacio García Aresca dejará su banca en diciembre y Llaryora lo quiere trabajando codo a codo en el Panal. Una jefatura de gabinete era la opción encumbrada para el “hermano de la vida” de Llaryora. Surgía en los análisis periféricos de quienes saben que el mandatario provincial decide los cambios en completa soledad.

Quienes agitan el regreso de Calvo a la Legislatura sospechan que el enroque es para que Aresca se quede con Gobierno y le dé un refresh al vínculo con las autoridades municipales.

pedro dellarossa retrato.jpg Pedro Dellarossa, ministro de Producción de Martín Llaryora

Sin embargo, la silla del ministro de Producción, Pedro Dellarossa, es la que concentra todas las apuestas de que quedará vacante en un abrir y cerrar de ojos. Todo apuntaría a Aresca se quedará con ese ministerio clave si al macrista arrepentido lo hacen volver al Concejo Deliberante de Marcos Juárez para construirse como candidato cordobesista para la elección municipal de septiembre de 2026.

Desde que asumió, Dellarossa es el candidato puesto a dejar la casa. Desde influyentes despachos cortaban en seco la versión que, cada tanto, envuelve a las figuras extrapartidarias del gabinete de Llaryora. El ministro da señales en las redes sociales de que sigue “planificando el ‘26” como jefe de esa cartera.

El trío deportivo de Córdoba

La Agencia Córdoba Deportes, a cargo del extenista profesional Agustín Calleri, es otra de las patas que estaría en revisión. En este caso le ocurre lo mismo que a Dellarossa, que siempre está con un pie afuera. Los potenciales reemplazantes que circulan son el ex basquetbolista Héctor Pichi Campana y el exárbitro Héctor Coneja Baldassi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pichi_oficial/status/1987202831057555861&partner=&hide_thread=false Los cordobeses nuevamente dijeron presente y recorrió una gran cantidad de museos, centros culturales e instituciones invitadas. Pese a la lluvia, la Noche de los Museos fue un éxito. Estamos muy satisfechos porque la gente conoce y redescubre todas las propuestas de la ciudad. pic.twitter.com/UUS6QwGP0F — Héctor Pichi Campana (@pichi_oficial) November 8, 2025

Sin embargo, otra versión que convive con esa especulación apunta a una fusión mayor de las agencias, que se sumaría a la reducción del 30% que comunicó Llaryora después del 26-O.