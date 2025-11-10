NEGOCIACIÓN ABIERTA

Presupuesto bonaerense: Axel Kicillof se endurece y avisa que sin endeudamiento no hay fondos para intendentes

Bianco rechazó el monto fijo que reclaman los municipios. Los motivos: la caída de la recaudación y la deuda del gobierno de Javier Milei con la provincia.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Axel Kicillof condiciona la negociación por el Presupuesto 2026

Axel Kicillof condiciona la negociación por el Presupuesto 2026

Notas Relacionadas
Kicillof y Magario presentan el proyecto de Presupuesto 2026 frente a los intendentes.
ARCAS FLACAS

Presupuesto 2026: Kicillof ata el fondo municipal al endeudamiento y los intendentes salen al cruce

Por  Juan Rubinacci

"La Provincia requiere ese endeudamiento para reforzar sus arcas y así destinar una parte a los municipios. Si ponés un fondo fijo que no esté vinculado a ningún recurso adicional, son fondos propios que va a tener que repartir la Provincia. Y eso es un poco inconveniente", señaló Bianco.

Carli Bianco conferencia
Carlos Bianco en conferencia de prensa

Carlos Bianco en conferencia de prensa

Reclamos de intendentes

El planteo del gobierno llegó días después de que jefes comunales de diferentes espacios políticos reclamaran que el fondo municipal no quede condicionado a la aprobación del endeudamiento en la Legislatura. Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero por La Libertad Avanza, había advertido que "este fondo no debería estar atado a la votación del endeudamiento, porque si no, suena como extorsivo", además de cuestionar la toma de un "endeudamiento excesivo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dievalen/status/1986409700187852816&partner=&hide_thread=false

También desde el peronismo surgieron cuestionamientos. Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, apuntó el lunes pasado tras la presentación del Presupuesto: "Me vine con un cuadernito para anotar todo porque quería ver números. Hay números de otros ítems pero no del Fondo de Fortalecimiento para municipios". La Cámpora jugó fuerte el año pasado por la inclusión de ese fondo en el Presupuesto 2025, que nunca se aprobó, y tiene todos los ojos encima en esta negociación, que se abre en medio de una guerra de nervios entre el gobierno de Axel Kicillof y Máximo Kirchner.

Negociación en la Legislatura bonaerense

El núcleo del conflicto está en el proyecto de endeudamiento que Kicillof giró a la Legislatura bonaerense. El gobierno bonaerense pidió autorización para tomar deuda por 1.990 millones de dólares y estableció que el 8% de ese total se destinará automáticamente al fondo municipal según el Coeficiente Único de Distribución. Si la Legislatura autoriza menos deuda o la Provincia finalmente toma menos que lo autorizado, los municipios recibirán menos recursos.

Bianco defendió este lunes ese esquema, una novedad en las negociaciones por los fondos para obras que se llevan los intendentes. "Se puede formar un fondo para los municipios en la medida en que el gobierno provincial pueda obtener recursos adicionales a través de los instrumentos de financiamiento", explicó. El ministro recordó que la Provincia enfrenta recortes nacionales por casi 13 billones de pesos, además de la caída de la recaudación y la coparticipación.

Desacuerdo por el uso de los fondos

El proyecto de ley establece además que los municipios que adhieran podrán utilizar esos recursos exclusivamente para inversión y no para gastos corrientes. Esa restricción también generó malestar entre algunos intendentes que reclaman mayor libertad para destinar los fondos a urgencias como el pago de sueldos o aguinaldos, especialmente por las deudas que mantiene la Provincia con las comunas.

La discusión del Presupuesto 2026 comenzará formalmente esta semana en comisiones de la Legislatura bonaerense, cruzada por esta pulseada por los fondos.

Temas
Notas Relacionadas
Axel Kicillof y Máximo Kirchner.
TEMPORADA DE ROSCA

Kirchner quiere seguir al frente del PJ bonaerense y acusa a Kicillof de romper un acuerdo con CFK

En el cristinismo aseguran que la presidencia del partido fue parte de las negociaciones por las listas de la provincia. El kicillofismo no lo niega.
Axel Kicillof puso primera en la negociación por el Presupuesto 2026
NOVENA SECCIÓN

La gran paritaria de Kicillof ya arrancó con fuego cruzado

El primer capítulo de la negociación por el Presupuesto, los cargos en la Justicia y la Legislatura y el PJ bonaerense fue golpe por golpe con propios y ajenos.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Karina Milei. 
LETRA PEPE

El nuevo orden de Karina

Por  Gabriela Pepe
Patricia Bullrich, Karina Milei y Martín Menem. 
LA POSTA DEL CONGRESO

El triángulo de hierro legislativo de Milei

Por  Mauricio Cantando
Javier Milei en Vaca Muerta
LA QUINTA PATA

Vaca Muerta, un puente de dólares a la nueva Argentina

Por  Marcelo Falak
Cristina Fernández de Kirchner se quedó sin votos de Entre Ríos en el Congreso.
ECOS DE LA OLA VIOLETA

CFK se quedó sin manos de Entre Ríos en el Congreso y el peronismo busca otro destino

Por  Laura Terenzano