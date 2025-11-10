Presupuesto bonaerense: Axel Kicillof se endurece y avisa que sin endeudamiento no hay fondos para intendentes

"La Provincia requiere ese endeudamiento para reforzar sus arcas y así destinar una parte a los municipios. Si ponés un fondo fijo que no esté vinculado a ningún recurso adicional, son fondos propios que va a tener que repartir la Provincia. Y eso es un poco inconveniente", señaló Bianco.

El planteo del gobierno llegó días después de que jefes comunales de diferentes espacios políticos reclamaran que el fondo municipal no quede condicionado a la aprobación del endeudamiento en la Legislatura. Diego Valenzuela , intendente de Tres de Febrero por La Libertad Avanza , había advertido que "este fondo no debería estar atado a la votación del endeudamiento, porque si no, suena como extorsivo", además de cuestionar la toma de un "endeudamiento excesivo".

También desde el peronismo surgieron cuestionamientos. Mayra Mendoza , intendenta de Quilmes, apuntó el lunes pasado tras la presentación del Presupuesto : "Me vine con un cuadernito para anotar todo porque quería ver números. Hay números de otros ítems pero no del Fondo de Fortalecimiento para municipios". La Cámpora jugó fuerte el año pasado por la inclusión de ese fondo en el Presupuesto 2025, que nunca se aprobó, y tiene todos los ojos encima en esta negociación, que se abre en medio de una guerra de nervios entre el gobierno de Axel Kicillof y Máximo Kirchner.

Con solo recortar el gasto de personal entre 1,5 y 2 %, la provincia de Buenos Aires tendría déficit cero y evitaría pedir un endeudamiento excesivo. Lo que falta es voluntad política para equilibrar las cuentas públicas! @Kicillofok

Negociación en la Legislatura bonaerense

El núcleo del conflicto está en el proyecto de endeudamiento que Kicillof giró a la Legislatura bonaerense. El gobierno bonaerense pidió autorización para tomar deuda por 1.990 millones de dólares y estableció que el 8% de ese total se destinará automáticamente al fondo municipal según el Coeficiente Único de Distribución. Si la Legislatura autoriza menos deuda o la Provincia finalmente toma menos que lo autorizado, los municipios recibirán menos recursos.

Bianco defendió este lunes ese esquema, una novedad en las negociaciones por los fondos para obras que se llevan los intendentes. "Se puede formar un fondo para los municipios en la medida en que el gobierno provincial pueda obtener recursos adicionales a través de los instrumentos de financiamiento", explicó. El ministro recordó que la Provincia enfrenta recortes nacionales por casi 13 billones de pesos, además de la caída de la recaudación y la coparticipación.

Desacuerdo por el uso de los fondos

El proyecto de ley establece además que los municipios que adhieran podrán utilizar esos recursos exclusivamente para inversión y no para gastos corrientes. Esa restricción también generó malestar entre algunos intendentes que reclaman mayor libertad para destinar los fondos a urgencias como el pago de sueldos o aguinaldos, especialmente por las deudas que mantiene la Provincia con las comunas.

La discusión del Presupuesto 2026 comenzará formalmente esta semana en comisiones de la Legislatura bonaerense, cruzada por esta pulseada por los fondos.