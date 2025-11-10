Senado: tensión entre Patricia Bullrich y Karina Milei por la comisión que define las vacantes judiciales

La Libertad Avanza crecerá en el Senado y Patricia Bullrich será la jefa del bloque. Uno de los desafíos que se planteó la ministra es controlar la Comisión de Acuerdos, a cargo de digitar el nombramiento de jueces y diplomáticos. Su pretensión la enfrenta a la tropa actual del oficialismo, que quiere ese cargo y apuesta al madrinazgo de Karina Milei .

Acuerdos tiene grandes desafíos el próximo año: se estima que casi la mitad de los juzgados federales están vacantes, lo que significa más de 300 magistrados a designar. Además, se espera que con el nuevo reparto de fuerzas el presidente Javier Milei intente nuevamente negociar pliegos de candidatos para completar la Corte Suprema de Justicia.

El bloque actual de LLA propone para presidir la comisión de Acuerdos al riojano Juan Carlos Pagotto , el único jurista del actual plantel libertario. Es, además, amigo personal de Lule Menem , mano derecha de la hermana de Milei. Bullrich, cuentan en la cámara alta, dejó trascender que aspira a encabezar ella misma Acuerdos o, de mínima, elegir a alguien de su confianza para ocupar ese cargo.

Generó muchas suspicacias entre los libertarios las frecuentes reuniones que tuvo la ministra de Seguridad estos días con Luis Juez , abogado de profesión y con dos años más de mandato como senador PRO. En la comisión de Acuerdos también se definen los ascensos militares -que suelen votarse a fin de año- y diplomáticos, que vienen demorados. Las propuestas enviadas por Cancillería este año nunca se debatieron y el año pasado sólo se discutieron las que estaban pendientes.

La presidencia de la comisión de Acuerdos tiene un peso específico: puede frenar ascensos judiciales, porque si no se publica en los medios los edictos (los detalles de los candidatos), no avanzan las audiencias y los pliegos quedan cajoneados.

La kirchnerista Anabel Fernández Sagasti hizo valer ese poder durante el gobierno de Alberto Fernández: nunca inició el trámite para que no se debatiera el pliego de Daniel Rafecas para la Procuración, un cargo que sigue vacante y requiere los dos tercios del Senado.

También necesitan mayoría especial para avanzar las propuestas a la Corte Suprema de Justicia, que tiene dos vacantes a cubrir. Como explicó Letra P, Milei buscará negociar esos lugares y especula con romper Unión por la Patria para alcanzar el número mágico de 48 votos.

En LLA tampoco descartan una negociación con Cristina Fernández de Kirchner. En cualquier caso, aclaran, a diferencia de lo ocurrido el año pasado, Karina y los Menem (Lule y Martín) pretenden enviar pliegos acordados por la oposición antes de iniciar los trámites.

La comisión de Acuerdos está presidida por Guadalupe Tagliaferri, senadora del PRO y legisladora electa en la Ciudad por la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Pese a su cercanía al exjefe de Gobierno, en diciembre de 2023, Victoria Villarruel la eligió para uno de los cargos más sensibles. Fernández Sagasti es vicepresidenta de la Comisión, en la que también se destacó Martín Lousteau, quien dejará su banca en diciembre.

El avance de Patricia Bullrich

Bullrich está entusiasmada con tener el control del Senado y la semana pasada convocó a sus futuros pares a una reunión en la Casa Rosada para bajarles línea. De ese encuentro surgió la confirmación de que la ministra reemplazará a Ezequiel Atauche en la jefatura de bloque.

El jujeño quiere sostener la presidencia de la comisión de Presupuesto, tal vez la más poderosa junto a la de Acuerdos. El otro cargo en juego es la presidencia provisional, que en los hechos es la línea de sucesión presidencial y, quien la ocupa, debe relevar a Villarruel en la presidencia de las sesiones.

El puesto lo ocupa desde 2023 Bartolomé Abdala, quien supo ganarse la confianza de la vicepresidenta, lo que resultó un arma de doble filo por la tensión entre la titular del Senado y el Ejecutivo. Karina Milei pide el lugar para Nadia Márquez, la actual diputada que se muda de recinto en diciembre. Pero Bullrich da pelea y quiere al fueguino Agustín Coto con el cargo más alto entre los senadores electos. Es otra de las disputas que se definirá en los próximos días. Una más.