Los intendentes de la UCR le pidieron fondos adeudados al gobierno bonaerense y les respondieron con promesas

Los escuchó el ministro Pablo López. No se fijó una de fecha de pago, pero hubo compromiso de hacer "el mejor esfuerzo". Acompañamiento del reclamo a Nación.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Los intendentes de la UCR en Buenos Aires calificaron como “un empate” la reunión que mantuvieron este lunes con el ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López, a quien le trasladaron su preocupación por la deuda que la provincia mantiene con los municipios que gobiernan y la crisis en las finanzas que deben sobrellevar.

En el encuentro, los jefes comunales plantearon la necesidad de contar con certezas respecto al cobro de las partidas atrasadas en concepto de obras ejecutadas por las intendencias y programas en curso, además del pago de compromisos vinculados a IOMA, Juegos Bonaerenses y el IPS.

Tras la reunión que se realizó en La Plata, los más de 20 intendentes nucleados en el Foro se fueron con la sensación de no haber conseguido lo que fueron a buscar, pero tampoco el rechazo a sus planteos por parte de la provincia. En ese sentido, explicaron que precisan “acciones concretas para aliviar la situación de las finanzas municipales”.

La respuesta de la provincia y el tabú del Presupuesto

Desde el gobierno bonaerense admitieron que los pedidos son comprensibles, y les explicaron que la mayor parte de los atrasos se deben al recorte de fondos que hizo el Ejecutivo nacional que comanda Javier Milei, y la caída de la recaudación que dificulta todos los procesos, tanto como a los municipios. También les prometieron que están haciendo los mejores esfuerzos para acompañarlos.

Los jefes comunales respondieron que comparten ese reclamo con la Nación, pero que de todas formas deben afrontar los pagos en el corto plazo, antes de liquidar los aguinaldos en diciembre. No obstante, evitaron hablar de un tema que ya circula en la política provincial y que los incumbe: el fondo destinado a los municipios dentro del Presupuesto 2026.

Como contó Letra P, ese proyecto ya ingresó a la Legislatura bonaerense y se comenzará a tratar esta semana. Incluye un pedido de endeudamiento por 1.990 millones de dólares, del cual un 8% se destina a un fondo para uso de los municipios. Sin embargo, los intendentes de la UCR no quisieron profundizar ese tema en el encuentro con López para no confundir las solicitudes y priorizar lo urgente. Según indicaron, confían en seguir trabajando mano a mano con la provincia para destrabar la situación actual que los preocupa.

