“Compañeras y compañeros: para que no exista confusión , queremos aclarar que, desde la conducción de nuestro partido, el PJ de la ciudad de Córdoba , y el espacio de Hacemos Unidos por Córdoba no estamos militando ni fiscalizaremos para ninguna fuerza que el 19 de noviembre participa en el ballotage ”. Cortito y al pie, fue el mensaje que circuló en los chats de WhatsApp de algunas de las 14 seccionales de la capital provincial.

También circuló una pequeña lista de quienes supuestamente cumplían a rajatabla el mandato orgánico que lleva al gobernador Juan Schiaretti como la voz cantante. “La schiarettista Laura Jure ; los passerinistas Rodrigo Fernández y Martín Simonian ; y el viguista Raúl La Cava no mueven un dedo. Es más, la ministra fue enfática y prohibió a la dirigencia de su seccional desmarcarse de la neutralidad”, resumió una fuente con despacho en el Palacio 6 de Julio.

Sin embargo, parte de la alta dirigencia reconoce que el gobernador electo, Martín Llaryora, comenzó a administrar los gestos y que las primeras líneas hacen lo mismo con las segundas... y así. Nadie pone la cara, pero no sacan el cuerpo. Prueba de ello sería la salida de Vázquez, un hombre de su riñón; y la de Viola, dirigente que migró hacia al llaryorismo después de ser hombre fuerte de la senadora Alejandra Vigo.

No hay una fuente en el PJ de la ciudad que no admita que Llaryora ya juega al truco con guiños y naricitas a sus armadores territoriales que, a decir verdad, tampoco la tienen fácil cuando del otro lado está Milei.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMartinLlaryora%2Fstatus%2F1723440692288983345&partner=&hide_thread=false Con María y Juan, de Cooperativa San Carlos, compartimos la alegría de saber que el #AguaPotable ya es una realidad para más de 400 vecinos de este barrio de la zona sur de #CórdobaCapital. Quedaron inauguradas las obras que extienden este vital servicio a más de 80 hogares. pic.twitter.com/30TxDlMp69 — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 11, 2023

Lo cierto es que no se sabe qué cartas jugará finalmente el jefe del peronismo que viene, quien dio el primer indicio al no salirse de la línea tras su llegada el sábado de su larga estadía en el exterior. Junto al intendente capitalino electo, Daniel Passerini, se mostraron dedicados a la gestión, con la inauguración de una red de agua potable en barrio Cooperativa San Carlos. El partido grande empieza después del debate y no se sabe quién cantará el truco.

El GPS de Pichi Campana sigue recalculando

Héctor Pichi Campana es uno de los funcionarios más queridos por el gobernador Schiaretti. Ocupa la Agencia Córdoba Deportes, fue designado como jefe de campaña de Passerini e integró la lista para la Cámara de Diputados de Hacemos por Nuestro País.

El peronismo de cúpula valora su capacidad de trabajo y compromiso, razón que explica que en la pelotera de nombres para los futuros gabinetes en la provincial y la ciudad su nombre haya sido uno de los primeros en apuntarse.

Este medio contó hace mucho tiempo que integraría el staff del médico y político que sucederá a Llaryora en el Palacio 6 de Julio. Sin embargo, Campana todavía no tiene un destino definido.

pichi campana.jpg

A cuentagotas, se van confirmando a los flamantes titulares de las carteras, pero el GPS de “Pichi” sigue recalculando.

Pese a la excelente relación que tiene con Passerini, el exconcejal no alcanzaría los créditos suficientes para quedarse con la Secretaría de Gobierno, para la que alguna vez sonó Campana. Hasta el momento, Rodrigo Fernández, un histórico colaborador del futuro intendente, tendría asegurado ese puesto.

De Loredo sigue en carrera

En la mesa chica de Evolución Radical afirman que la relación con Rodrigo de Loredo “va bien”. Reconocen el trabajo del jefe de la bancada en Diputados y, si bien la reconfiguración de Juntos por el Cambio abre varios signos de pregunta sobre las ubicaciones en el tablero de juego, hay quienes confían en las chances para que el cordobés continúe en la vidriera, aunque su suerte está atada a otras negociaciones, como la del Comité Nacional de la UCR.

“Rodrigo se ha ganado un lugar en todo este tiempo. Logró destacarse en los debates y en los discursos. Está entre los radicales fuertes con impronta renovadora”, completan. Lo cierto es que sobre la mesa está la discusión de unificar el bloque radical en la Cámara baja y esto supone mayores fricciones porque son varias las figuras anotadas para conseguir el puesto.

Suenan el mendocino Julio Cobos y la bahiense Karina Banfi. Sin embargo, todo está en veremos porque en el espacio que lideran Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti consideran que el resultado del ballotage será determinante.

“Si gana Massa va a ser más fácil la articulación de Juntos. Vamos a tener que reconstruir a la oposición, pero el escenario se simplifica. Si gana Milei, el tema se complica, no tanto para la UCR, pero sí para el PRO, porque Mauricio Macri va a ser un órgano de gobierno del libertario”, continúan el juego de los escenarios.

¿Y De Loredo? Nadie duda de que integrará la trinchera opositora. Es crítico con el kirchnerismo, pero también con el minarquista. En la crema de Evolución no le retiran el apoyo y todo parece indicar que pecharán por él en la nueva configuración del recinto.

El lado B del elogio

Mientras el radicalismo cordobés considera a De Loredo un jugador insoslayable de la política que viene, pese a su derrota electoral más reciente, quienes lo conocen comienzan a alertar que hay que seguir con atención la “evolución” de Evolución.

Sucede que este fin de semana, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, anunció que la recientemente creada Universidad Nacional de la localidad que gobierna tiene a su nuevo rector organizador. Se trata de Pablo Yannibelli, abogado de la Universidad Nacional de Buenos Aires y hombre del riñón de Emiliano Yacobitti. Con presente activo en la política, buscó su puesto en la Legislatura bonaerense con la lista de Diego Santilli.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frodrigodeloredo%2Fstatus%2F1719374363466588585&partner=&hide_thread=false El uso de la simbología radical por parte de sectores que hace tiempo integran el kirchnerismo más rancio, no es más que una clara expresión de los riesgos antidemocráticos que expresa la voluntad cooptadora, mercantilista y antirrepublicana de Sergio Massa. — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) October 31, 2023

Al radicalismo le empiezan a cerrar algunas cosas. La designación de un abogado de Azul en la normalización de la nueva universidad por la que peleó Ferrer, la convicción que reina en los circuitos boinablanca de que Gerardo Morales, Lousteau y equipo prefieren a Massa en el gobierno y el cuórum por Ganancias, son factores que empiezan a arrojar luz sobre las incomodidades recientes de De Loredo y la distancia prudente con su amigo, el intendente reelecto.

No hay que olvidar que el massismo estaba dispuesto a recibir las contraprestaciones políticas cuando esta semana el candidato oficialista buscó desembarcar en la ciudad del departamento Tercero Arriba. No pudo ser, dicen, porque Ferrer se fue de viaje. Un clásico de la política en tiempos de neutralidades que lo parecen tanto.