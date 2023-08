La dirigente estuvo muy cerca de ser la compañera de fórmula de Luis Juez en junio. Fuera de la mesa chica de negociación recibió la noticia de que el presidente de su partido, Marcos Carasso , desde un lugar preferencial durante la discusión por las listas, ganó la pulseada mayor. No conforme con ser escolta, hizo uso de la doble candidatura al apuntarse como primer aspirante a la Legislatura por la nómina sábana.

La exintendenta de Quilino propone eliminar los núcleos internos dentro de su partido -son siete a nivel provincial- para democratizar las discusiones domésticas más allá de la coyuntura electoral por la renovación de autoridades prevista para 2024. No obstante, para batallar por espacios de poder desde adentro consolida su propia célula partidaria. Ya tiene nombre y figuras interesadas en sumarse.

La decisión de De Loredo

Quienes han frecuentado a Rodrigo de Loredo en sus acotadas apariciones públicas aseguran que el radical no se repone anímicamente de las tres derrotas que sufrió en menos de 45 días: la provincial que tuvo como rostro visible a Luis Juez; la propia, en la capital; y la de Horacio Rodríguez Larreta a manos de Patricia Bullrich.

Sus interlocutores de ocasión aseguran que es muy difícil mantener una conversación de ascensor con el diputado de Evolución, quien a la pregunta habitual "¿cómo estás?” reacciona con la también usual respuesta escatológica.

Rodrigo de Loredo.jpg

Sin embargo, la dirigencia de JxC sabe que ya se repondrá y reclamará el liderazgo provincial por el que viene peleando desde hace dos años. No lo dijo públicamente, pero su futuro seguirá en la Cámara baja hasta 2025, independientemente de los desaguisados políticos de la alianza, la más afectada por el huracán Milei. Nadie imagina al extitular de ARSAT rosqueando en el recinto ubicado en Pasaje Comercio.

La decisión de El Sukaria

Por su parte, la ex compañera de fórmula de De Loredo, Soher El Sukaria, todavía no tomó una decisión. La banca en el Concejo Deliberante aún tiene el nombre de la macrista paladar negro. Si la ocupa o no, dependerá de la suerte de la coalición este 22 de octubre. Es altamente probable que entre una eventual opción en el gabinete nacional y el recinto legislativo de la ciudad se incline por la primera opción. Este lunes encabezará una reunión con la dirigencia amarilla para arrancar con el operativo timbreo.

Este suspenso pone los pelos de punta a quienes podrían ingresar al recinto, o bien, salir de él sin antes poder poner un pie. Si De Loredo desestima la oportunidad de integrar el cuerpo que dirigirá el expresidente del PRO, Javier Pretto, se atará los botines Luciano Agüero Díaz, hombre del jefe de campaña Juan Negri. No correrá la misma suerte la radical Ángela Fisher si El Sukaria termina su período en Diputados y decide rearmarse desde la política de la ciudad.

El primer confirmado

Ocupó un rol importante en la campaña más militada de la historia del peronismo de la ciudad de Córdoba. Saltó a la fama por sus triples en Atenas y ya en las canchas de la política encabezó la apuesta municipal de 2011 junto a Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti. Su paso por la administración pública provincial fue en la Agencia Córdoba Deportes, cargo que ocupará hasta el 10 de diciembre.

Héctor Pichi Campana volvió a encestar, porque su nombre ya es uno de los confirmados del gabinete del intendente electo, Daniel Passerini.

Se ganó la confianza del médico durante las recorridas por las seccionales. Hay quienes lo ubican en la política y codiciada Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de capital. Sin embargo, en el riñón del llaryorismo anticipan que ese lugar quedará para un histórico colaborador del futuro inquilino del Palacio 6 de Julio. Como ya dio cuenta Letra P, Rodrigo Fernández suena como el mejor posicionado para el rol.

“Campana trabajó mucho, tendrá una cartera importante”, confirman encumbradas fuentes que esperan a Martín Llaryora para diagramar el esquema provincial y municipal junto a Passerini. Será desde este mismo lunes.

Se los comieron crudos

En el salón dispuesto para los almuerzos en la Cámara de Diputados respetan turnos para evitar el tráfico pesado alrededor de las mesas con sándwiches y otras delicatessen, pero el miércoles que se debatió el destino de la Ley de Alquileres el espacio recreativo estaba más concurrido que lo habitual.

Incluso, comensales frecuentes notaron la visita inesperada del tridente libertario que, dicen, no es afecto a la comunión gastronómica con sus pares. Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo degustaban el triple de miga, retirados, casi en el vértice del lugar.

Una diputada cordobesa y otra correntina conversaban animadamente en el break cuando frenaron la charla y se quedaron mirando -casi sin respirar- al tridente libertario. Una de ellas soltó un comentario que hizo empalidecer a quienes las rodeaban. Es que lanzó en voz alta una verdad más cruda que los chips de crudo y roquefort. “Y pensar que estos tres, con nada, nos ganaron a todos los que estamos acá adentro”.

La colación les cayó pesada.