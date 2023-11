De trascendencia nacional por sus festivales de folclore, rock y hasta de cuarteto, el cambio de mando en Cosquín reviste particularidades propias de la especial mezcla de la política cordobesa. No obstante, a la vera del río del mismo nombre, se cumple la lógica electoral que reza que todas las elecciones son distintas .

Musso abreva en el socialismo que en la provincia mediterránea integra la alianza Hacemos por Córdoba. Nada raro en el mezclado multiverso partidario mediterráneo.

Nada de tranquilidad

Más allá de las previsiones, la transición está lejos de ser tranquila. De hecho, desde el futuro oficialismo ya adelantaron que investigarán los casi 100 nombramientos realizados por el intendente. “Evidentemente, Musso está pagando favores políticos”, indicó Cardinali en diálogo con Letra P.

“Está sobreactuando. La transición no es como la vende en sus redes. Sólo hubo un encuentro del área de Turismo de cara a la temporada de verano”, señaló el actual titular del PAMI Cosquín, quien también presentó una denuncia por supuesto robo en el corralón municipal.

A esta disputa vale agregarle un detalle no menor y que tiene que ver con la segunda vuelta presidencial. En concreto a la figura de Unión por la Patria y Sergio Massa.

¿Ni a la esquina?

Después de la elección general, el Partido Socialista cordobés señaló que acompañará la candidatura del ministro de Economía. Por decantación, se esperaba una postura similar en Cosquín. Una pequeña mojada de oreja a Schiaretti.

Sin embargo, un par de días después la presidenta del comité coscoíno, Milena Farfán, firmó un comunicado en el que da cuenta que el circuito local “no fue consultado respecto de la postura a tomar” en la elección.

“Si bien es cierto que como socialistas nos queda muy lejos la posición de derecha, las dudosas medidas que aplicaría y los agravios de Javier Milei, también es cierto que nos queda muy lejos el desmanejo económico, social y financiero, las permanentes mentiras y la evidente corrupción del actual gobierno kirchnerista que ha causado un visible daño a nuestro país y del cual Sergio Massa es actor principal”, expresa el texto firmado por la también funcionaria local, que finaliza marcando la postura del partido de la rosa: abstención.

A nivel de cúpulas, fuentes consultadas por Letra P indicaron que “una cosa es apoyar frente a lo que está en frente. Otra muy distinta es militar la candidatura de Massa”. Más claro…

Ni con fórceps

Para el intendente electo, en cambio, la venia al candidato de Unión por la Patria es un movimiento casi natural. De hecho, forma parte del grupo de jefes comunales que se comprometió a trabajar por la victoria de Massa.

“Hay dos modelos de país totalmente distintos. Un modelo de que apuesta a la producción, a seguir conservando las conquistas sociales, la educación y la salud pública y gratuita. Del otro lado, sinceramente no sabemos qué es lo que puede pasar”, expresó Cardinalli, quien no ahorró críticas al intendente saliente.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcardinali_raul%2Fstatus%2F1676381374737969154&partner=&hide_thread=false Nos comprometemos a trabajar incansablemente por la victoria de esta fórmula en las próximas elecciones. Queremos un futuro donde prime la inclusión, el desarrollo de nuestras economías regionales, la generación de empleo y la defensa de los derechos de las y los trabajadores. pic.twitter.com/rehCbXiYna — Raúl Cardinali (@cardinali_raul) July 5, 2023

“No creo que esté militando a Massa, sobre todo después del comunicado del PS. Deja mucho que desear. De socialista no tiene nada. Lo suyo no tiene parangón. Se fue del radicalismo porque no lo dejaron ser candidato. Encontró el sello socialista vacío y después, entre 2015 y 2017 corrió detrás de Mauricio Macri para terminar con Schiaretti”, lanzó el jefe comunal electo dando por tierra una posible fumata blanca de cara al 10 diciembre.

Al parecer, ni siquiera la figura de Massa y su prédica de unidad significa un remanso en las agitadas aguas de la transición coscoína.