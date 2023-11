“Sé que esta es una provincia que ha luchado por su desarrollo y su progreso, muchas veces sintiendo que el poder central le dio la espalda. Por la parte que me toque, les pido disculpas; por la parte que me corresponde, desde el 10 de diciembre, me comprometo a que Córdoba sea parte del crecimiento, del desarrollo y nunca más le tenga que hacer juicio a la Nación para ser parte de la justa distribución de ingresos”, aseguró el candidato de UP. Fue un gesto con característica disruptivas que abandona la siempre infructuosa pelea que el kirchnerismo abrió en Córdoba para discutirle al cordobesismo poniendo en valor los aportes nacionales al desarrollo provincial y asume los yerros del pasado buscando dar vuelta la página.