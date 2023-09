Triple alianza: cómo Milei y Yacobitti ayudaron a Massa para aprobar la reforma de Ganancias

Como explicó Letra P , el cuórum estaba garantizado sin ellos si el Frente de Todos tenía asistencia perfecta de sus 118 integrantes, un objetivo que no siempre es fácil en tiempos electorales. La aparición de nuevas ayudas para llegar al número mágico de 129 no hizo más que alentar las especulaciones sobre una intervención de Massa, principal beneficiado de esta sesión.

Yacobitti presionó durante los últimos días para que Juntos por el Cambio reviera su posición de rechazar la reforma de Ganancias, que exime del pago a trabajadores y jubilados. Más se enfureció el viernes, cuando supo que en el temario de la sesión estaba incluido el proyecto para crear la Universidad de Río Tercero, pero no el de la casa de estudios de Saladillo, que es de su autoría y tuvo dictamen hace muy poco.

El fin de semana inició una negociación interna para dar cuórum o al menos abstenerse en Ganancias y, sobre todo, garantizar que no se cayeran una vez más los proyectos para abrir casas de estudios superiores. No tuvo eco ni siquiera en su bloque, donde enfrentó una línea halcon, liderada por Martín Tetaz y Alejandro Cacace. Sólo lo acompañaron Brouwer de Koning, Marcela Antola y Danya Tavela, ex rectora de la Universidad del Noroeste (Unnoba).

martin-lousteau-y-emiliano-yacobitti-en-una-foto-de-archivo-en-un-acto-del-radicalismo-1279261.jpg

Tavela ya se diferenció del interbloque cuando aprobó el dictamen del proyecto de Ciencia y Tecnología 2030, junto al radical Facundo Manes. La interna en JxC no da tregua: hasta minutos antes de ingresar a la sesión, los jefes de los bloques negaban que hubiera díscolos capaces de ayudar al Gobierno.

Según supo Letra P, en la noche del lunes Yacobitti había avisado que no dejaría caer las sesión, pero no fue tomado en cuenta porque se sabía que el oficialismo tenía los votos para abrirla sin él. Sin embargo, se apuró a entrar al recinto con sus tres aliadas de ocasión, para dejar claro que quería ayudar. Los más enojados con su actitud fueron Mario Negri, jefe de la UCR, y las figuras del PRO que acompañan a Patricia Bullrich, quien ayer, en Chaco, rechazó una vez más la reforma de Ganancias. "No conozco a nadie que gane 1.770.000 pesos por mes", respondió, en alusión al mínimo no imponible que establece el proyecto.

La sorpresiva ayuda de Evolución abrió una crisis en JxC, donde hubo reproches cruzados entre los jefes de bancada, porque varios, como Negri, habían pedido hace una semana que lo mejor era abstenerse, pero aceptaron la decisión de Bullrich de votar en contra. Por si acaso, volvieron a chequearlo con la candidata presidencial: la respuesta no varió. Sólo habría un par de ausencias o abstenciones.

Factor Milei

El candidato presidencial de La Libertad Avanza jugó al misterio el fin de semana, cuando el jefe del oficialismo, Germán Martínez, tuvo que reunir los votos sin su ayuda ni las de sus dos aliadas, aun cuando su principal promesa electoral es la eliminación de impuestos. "No lo tiene decidido" y "lo definirá en su momento", fueron algunas de su definiciones, mientras que Martínez juntaba los votos para no depender de él.

Este lunes, el diputado dio algunos indicios de que estaba más cerca de aprobar la reforma, pero recién lo confirmó en una conferencia que brindó ante el club petrolero, el sector con más trabajadores beneficiados con esta ley. "Voy a votar siempre una baja de impuestos. No me importa el costo político", se excusó, minutos antes de iniciarse la reunión de autoridades de bancada para organizar la sesión. Ninguno de sus colegas estaba al tanto de lo que haría.

En JxC sospechan hace tiempo de un nexo, personal o a través de intermediarios, entre Milei y Massa para hundir a Bullrich, quien está convencida de que el ministro lo ayudó a armar las listas en la provincia de Buenos Aires. Cerca del líder del Frente Renovador lo niegan y explican que no sería conveniente, porque si la candidata de JxC sigue cayendo, el economista ganará en primera vuelta.

Sobran motivos para sospechar, porque no es la primera acción parlamentaria del candidato de La Libertad Avanza que favorece al ministro de Economía: hace una semana pidió que no presentara el proyecto de Presupuesto 2024. Massa lo envió, pero aprovechó su reclamo para encargarle a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, que demorara el tratamiento hasta después de las elecciones. Iniciar el debate hubiera sido darle un foro de campaña a Juntos por el Cambio.

Tras dar cuórum, minutos después del sonido de la chicharra, Milei se dedicó a desmentir un acuerdo tácito con su rival en la contienda presidencial. "Estamos frente a un cambio de época, aparece una nueva fuerza que grita libertad y que se estará preocupando por el bienestar de los argentinos", vaticinó. Algo parecido dijo el fin de semana en San Luis, cuando habló del final de la polarización entre "kirchnerismo y antikirchnerismo". Todavía no se sabía si votaría a favor de la reforma de Ganancias. Recién este martes, dijo que votará a favor.