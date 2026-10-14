Martín Llaryora inauguró un tramo de autopista 19 y su consigna electoral: "Que el odio no entre a Córdoba"

Martín Llaryora avanza en su objetivo de finalizar la autopista de la ruta 19 previo a las elecciones del 2027

Martín Llaryora empieza a saldar una deuda con la historia de Córdoba y con él mismo. Este miércoles dejó habilitado 10 nuevos kilómetros de la autopista 19 que unirá a su San Francisco natal con la capital. En ese marco, se definió como un gobernador apoyado por la gente y marcó la narrativa de la campaña por la reelección.

El mandatario provincial llamó a defender Córdoba y se mostró como un dirigente abierto. Ratificó el rol de una provincia que apuesta a obras de infraestructura civil de la magnitud de una autopista en un país donde, subrayó, “no se construye ni un bicicletero”.

Sin embargo, no se adjudicó el poroto de haber decidido terminar con una obra que desatendió la Casa Rosada desde Mauricio Macri y Alberto Fernández, que solo habilitaron tramos parciales. Javier Milei ni siquiera la tuvo en agenda.

“Es una obra de todos los cordobeses, de las instituciones e intendencias de todos los partidos. En Córdoba podemos pensar diferente, pero trabajar juntos. En Córdoba no entró el odio”, dijo entre sus frases más destacadas durante el acto realizado en el sector del distribuidor cercano a la localidad de Los Chañaritos.

Llaryora inauguró los primeros 10 kilómetros de su gestión de la autopista 19 que une Córdoba y San Francisco En tono de campaña, el gobernador cuestionó al gobierno de Milei por las trabas para que la provincia pudiera hacerse cargo de los trabajos “No permitamos que el… pic.twitter.com/WK5ulumdQ6

En pocas frases, expresadas en tomo pausado y cercano, el sanfracisqueño definió el adversario - La Libertad Avanza - y sus atributos -el odio- aunque sin nombrarlo. Los choques directos con las filas del Presidente nunca resultaron en dividendos positivos para el gobernador, que pagó con imagen. Sin embrago, el desgaste social abre la puerta a los permitidos por contraste.

La autopista que desvela a Martín Llaryora

Para dimensionar la importancia de esta obra, hace más de 50 años se prometió convertirla en autopista. En el medio, varias vidas quedaron truncadas tanto por la impericia de los conductores, como por las características de una ruta que quedó obsoleta en el tiempo y no pudo soportar el intenso tránsito. Cabe recordar que por esta arteria sale gran parte de lo que se produce en materia industrial y agrícola en el interior.

Es una ruta que atraviesa la trayectoria política de Llaryora. Lideró el “grito de San Justo” mientras fue intendente de San Francisco. En aquella oportunidad, junto a otros dirigentes departamentales exigieron obras de infraestructura a la Nación para esta región. Luego, como vicegobernador de Juan Schiaretti, participó en Arroyito de la firma del primer traspaso de la Nación: fueron 50 kilómetros que iban de Córdoba a Río Primero.

Durante el acto de este miércoles, Llaryora le apuntó al gobierno de Milei. “No hacían la obra, pero tampoco la querían ceder”, le cargó su cuota parte en esta historia.

Todo se remonta a junio de 2024. En un acuerdo firmado en la Casa Rosada, Llaryora y el exjefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, decidieron el traspaso de la obra a Córdoba. Sin embargo, recién el 17 de septiembre de 2025, a más de un año del arreglo, se aprobó.

Según expresó Llaryora fue por la presión ejercida desde su gobierno, pero también la de los intendentes que no midieron el color político. Lo mismo las instituciones. “Le llovieron las cartas al Gobierno nacional desde Córdoba haciéndolos responsables de la demora de este trámite”, apuntó.

El candidato de la unidad

El acto dejó otra lectura en base al discurso. Llaryora se presentó como el gobernador de la unidad y planteó que el apoyo que tiene emana del pueblo. Aunque no puntualizó, el mensaje fue un tiro por elevación a una oposición que busca todo el tiempo congeniar con la figura del presidente Milei. Llaryora, cuando puede, chicanea a sus adversarios en sus intentos de obtener la venia libertaria para el juego local.

Llaryora afirmó además que no permitirá que entre el odio a la provincia y aclaró que responde a las críticas y a los agravios con acciones y hechos. “Es imposible ver en Argentina una foto como la que vemos acá, nosotros preferimos construir puentes y no cavar trincheras. Intendentes de otros partidos pelearon por este objetivo, el campo también y hoy está la Mesa de Enlace presente”, agradeció.

Cuándo estaría lista la autopista 19 que une Córdoba con San Francisco

El ministro de Infraestructura y Servicios de Córdoba, Fabián López, anticipó que en febrero del año próximo estaría completa la traza que unirá San Francisco con la ciudad capital. Claro que habrá que ver cómo impacta el fenómeno climático de El Niño, que trae mayor cantidad de precipitaciones, y puede demorar los trabajos.

La fecha está atada a la especulación de la fecha electoral, que no pasaría más allá de mayo. No es secreto que esta obra será la gran apuesta de Llaryora rumbo a la elecciones provinciales.

El tramo inaugurado este miércoles es que el que va desde Santiago Temple hasta el distribuidor de acceso a Los Chañaritos, a lo que se suman poco más de tres kilómetros de carril hacia esta última localidad o para usarlo de retorno. La inversión para esta obra es de 200 mil millones de pesos y actualmente se generan 610 puestos de trabajo.

Martín Llaryora junto con los intendentes de las localidades que tendrán el nuevo tramo de la autopista

López fue quien abrió los discursos y resaltó el impacto que tiene esta obra para las localidades de los departamentos San Justo, Río Primero, Río Segundo y Capital: “En Argentina, salvo en Córdoba, no se construyen autopistas”.

El funcionario mencionó que hay 12 kilómetros que se habilitarán en breve y que quizás se habilite el acceso a la localidad de Tránsito entre fines de noviembre e inicios de diciembre próximos. “Están las pilas del puente sobre río Xanaes. Desde Córdoba hasta Arroyito en breve estará listo”, sostuvo. Y agregó: " A principios del año que viene dejaremos habilitado el tramo más cercano a San Francisco. Probablemente febrero”.

Las rutas como bandera de gestión en Córdoba

Llaryora apuesta a la construcción de obras viales para usarlas como bandera en 2027. Su antecesor, Juan Schiaretti, fue uno de los que impulsó ese modelo de gestión. En su discurso, mencionó además de la ruta 19 otros frentes abiertos como la construcción de la Circunvalación de Río Cuarto y la pavimentación de la Ruta Provincial 28 que atraviesa las Sierras Grandes y consolida un nuevo corredor vial entre Tanti y Taninga.