Martín Llaryora apuesta a generar más de 3000 empleos con inversiones por $240.500 millones en Córdoba

Martín Llaryora presentó los resultados de un programa de gobierno en la Bolsa de Comercio de Córdoba

El gobernador de Córdoba Martín Llaryora presentó los resultados del programa Impuesto por Inversión (IPI) , que prevé inversiones por $240.500 millones y más de 3000 empleos directos e indirectos en el noroeste y el sur provincial.

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La convocatoria aprobó 40 proyectos en 21 localidades, con la expectativa de ampliar la actividad económica y el empleo formal en esas regiones.

De las iniciativas seleccionadas, 25 corresponden al noroeste y 15 al sur-sur. Los proyectos abarcan diez departamentos y distintos rubros, desde la industria y el turismo hasta la producción agropecuaria y los servicios de salud.

Según las estimaciones presentadas, se crearán más de 900 puestos directos y el total superará los 3.000 al sumar los empleos indirectos.

La presentación de los resultados se hizo en la Bolsa de Comercio de Córdoba , que dirige Manuel Tagle , uno de los empresarios locales que apoya al gobierno de Javier Milei , pero que se permite hacer recomendaciones sobre el rumbo. En esta oportunidad, abrió el juego al cordobesismo, destacó la importancia de facilitar las inversiones productivas y respaldar a las empresas que deciden instalarse en la provincia.

40 proyectos para sumar actividad y empleo

Uno de los datos destacados de la convocatoria es que 35 de los 40 proyectos son pioneros. Es decir, corresponden a actividades que no tenían empresas ni empleo formal en las localidades donde se desarrollarán. La llegada de estos emprendimientos podría ampliar las opciones laborales y sumar nuevos rubros a las economías locales.

Durante la presentación, Llaryora sostuvo que muchas herramientas de promoción económica suelen beneficiar a las zonas que ya tienen una actividad consolidada. Por eso, planteó la necesidad de generar condiciones para que las empresas también inviertan en regiones con menos desarrollo productivo.

El ministro de Economía de Martín Llaryora, Guillermo Acosta, defendió el programa de fomento de inversiones en la Bolsa de Comercio de Córdoba

El gobernador también señaló que la infraestructura es una condición clave para atraer inversiones. La disponibilidad de caminos, servicios y otras obras puede hacer que una localidad resulte más atractiva para instalar una empresa, ampliar una planta o poner en marcha una nueva actividad.

El ministro de Economía, Guillermo Acosta, explicó que el programa busca reducir las dificultades que enfrentan las empresas al momento de invertir en esas regiones. La propuesta apunta a acompañar a quienes apuestan por actividades que todavía tienen poca presencia en el territorio.

Dónde se concentrarán las inversiones en Córdoba

La industria reúne la mayor cantidad de proyectos aprobados, con 20 iniciativas. Le siguen el turismo, con ocho; el sector primario, con seis; la salud, con tres; y las propuestas multisectoriales, que combinan actividades industriales, agropecuarias o turísticas, con otros tres proyectos.

Entre los emprendimientos previstos figuran plantas para procesar alimentos, instalaciones para la molienda de granos, proyectos vitivinícolas, producción de biocombustibles y frigoríficos. También hay iniciativas vinculadas con alojamientos, espacios recreativos, actividades agropecuarias y establecimientos sanitarios.

De los 40 proyectos, 14 ya están en marcha y 11 pertenecen al sector industrial. Entre ellos figuran una planta de módulos de hormigón en Deán Funes, frigoríficos en Laboulaye, feedlots en Del Campillo, plantas extrusoras en Bañado de Soto y plataformas para exportar alfalfa en Villa de María de Río Seco.

En Sinsacate, los proyectos incluyen la fabricación de postes y colchones, el fraccionamiento de cereales y la instalación de biodigestores. En la región serrana, en tanto, se destacan el complejo vitivinícola Las Chicharras, en Las Calles, y la producción de nuez pecán en La Paz.

La variedad de iniciativas busca ampliar las fuentes de trabajo y generar vínculos con proveedores de cada zona. La actividad de una nueva planta, por ejemplo, puede impulsar la demanda de transporte, mantenimiento, insumos y otros servicios locales.

Los beneficios fiscales ofrece el programa

El régimen se apoya en la Ley Provincial 11.062, aprobada en septiembre de 2025. La primera convocatoria estuvo abierta durante febrero y marzo de 2026. Después de la evaluación técnica realizada en abril y mayo, el Consejo Asesor aprobó los proyectos en junio.

El beneficio principal consiste en la devolución de hasta el 100% de la inversión a través de Ingresos Brutos. Además, contempla exenciones en el Impuesto de Sellos para las actividades vinculadas con los emprendimientos. Las empresas pueden acceder a estos incentivos junto con otros regímenes de promoción vigentes.

Pueden participar personas y empresas radicadas en Córdoba que tributen Ingresos Brutos en la provincia y desarrollen nuevos proyectos en las regiones alcanzadas. El objetivo es reducir parte de los costos asociados a la inversión y facilitar la instalación de actividades que generen empleo.