Martín Llaryora cruzó a Javier Milei y sostuvo que los inversores apuestan al orden con la gente adentro

El gobernador Martín Llaryora logró una foto clave para su estrategia política que tiene una escala clave el 26 de octubre en el Congreso, pero que apunta a la reelección provincial en 2027. Según información oficial, en Londres, inversores y bonistas destacaron la estabilidad financiera de Córdoba y el diferencial que muestran sus títulos frente a los bonos argentinos.

El dato fue resaltado por el propio jefe del cordobesismo open mind con el objetivo de marcar el contraste con la crisis de confianza que azota el plan económico de Javier Milei .

La jugada también se da en un día donde la quita de los derechos de exportación al campo que anunció Toto Caputo desnudó el Plan Aguantar del Gobierno , pero dejó con una rueda menos al principal eje de campaña de Provincias Unidas , que pide retenciones cero. De hecho, este lunes, el candidato a diputado Juan Schiaretti criticó la medida por "electoralista" y anticipó que su primer proyecto será eliminarlas completamente.

Este lunes, Llaryora encabezó un roadshow de promoción junto a la Embajada Argentina en el Reino Unido y la British-Argentine Chamber of Commerce . Ante empresarios, bonistas e inversores, presentó la oferta productiva de Córdoba para atraer financiamiento.

“Aquí hay un reconocimiento hacia Córdoba, no sólo por los bonos adquiridos, sino por el interés de seguir financiando obras y proyectos productivos. Saben que la provincia tiene un camino de solvencia acreditada, cuyos títulos se depreciaron menos que los nacionales, algo totalmente atípico en cualquier parte del mundo”, remarcó Llaryora.

El gobernador fue acompañado por sus ministros Guillermo Acosta (Economía) y Daniel Pastore (Vinculación Comunitaria y Comunicación).

El mandatario partió el jueves a Londres, un día antes de que Milei lanzara la campaña nacional de La Libertad Avanza en la provincia. Si bien el Presidente no nombró a Llaryora, atacó algunas ideas económicas del candidato Schiaretti. En resumidas cuentas, trató al contador de socialista que quiere más pobreza.

El antecedente de los bonos de Córdoba

El respaldo internacional ya tuvo un reflejo concreto, dicen fuentes provinciales. Recuerdan que, en junio, de los 725 millones de dólares colocados por Córdoba, más de 100 millones fueron adquiridos por inversores con sede en Londres.

Los participantes remarcaron que los bonos cordobeses cotizan por encima de los títulos argentinos, un indicador de confianza que abre la puerta a nuevos actores interesados en acompañar el desarrollo provincial.

Martín Llaryora y Guillermo Acosta en la casa de gobierno de Córdoba

“Córdoba tiene las condiciones para ser un socio confiable de los inversores internacionales. Nuestra provincia combina talento, innovación y compromiso con el desarrollo productivo. Venimos a abrir puertas y construir alianzas que generen más empleo y oportunidades para nuestra gente”, sostuvo el gobernador, que busca reforzar la imagen de Córdoba como contracara del desorden macroeconómico nacional.

La lectura rumbo al duelo electoral con Javier Milei

Con este respaldo, Llaryora vuelve a poner en escena su narrativa de provincia ordenada, confiable y con crédito, mientras Milei lidia con un dólar caliente, vetos rechazados y encuestas adversas. También es una forma directa, aunque elegante, de responder las críticas que Milei hizo al modelo de gestión cordobés, en este caso, en la figura de quien gobernó por 12 años la provincia.

Como viene contando Letra P, el elenco de gobernadores reunidos en Provincias Unidas contrapone su experiencia de gestión estatal para mostrar que el programa libertario hace agua. En términos directos, Llaryora, Maximiliano Pullaro, Gustavo Valdés, Ignacio Torres y Carlos Sadir agitan sus superávits en las cuentas y le agregan la dimensión social cuando dicen que lo logran “con la gente adentro”.

provincias unidas en río cuarto Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora, Juan Schiaretti y Gustavo Valdes: Provincias Unidas en Río Cuarto.

Si bien en Provincias Unidas se muestran prudentes ante el agite financiero y político de los últimos días, saben que el escenario se presenta ideal para aprovechar el contraste en tiempos de campaña. El armado federal tiene el enorme desafío de instalarse como una opción competitiva, distinta a las históricas terceras vías, y tiene poco más de un mes para hacerlo. La tarea es titánica.

Por eso, lograr una masa crítica en el Congreso se impone como el primer mojón para marcar la cancha de las reformas y lograr el retorno de más recursos para los dos años que quedan. Las giras de búsqueda alternativa de recursos hoy se leen en clave electoral y como una muestra de las bajas expectativas de las provincias sobre el futuro cercano.