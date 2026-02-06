Jorge Macri se cubre de un repunte inflacionario y recalcula los aumentos para autopistas y subtes

El Gobierno porteño modifica la fórmula para determinar los aumentos del boleto del subte, además de los peajes.

En medio del conflicto planteado por la decisión de Javier Milei de postergar la aplicación del nuevo IPC y las proyecciones privadas contrarias a una baja de la inflación , Jorge Macri decidió volver sobre sus pasos y cambiar la fórmula de ajuste mensual que tenía en camino para los peajes de autopistas urbana y los subtes porteños.

A mediados de diciembre, la administración capitalina había definido que en 2026 la empresa estatal AUSA implementaría una actualización tarifaria mensual basada sólo en el índice inflacionario de dos meses anteriores y sin ninguna carga extra. En el caso del subte, el ajuste iba a ser por inflación más un adicional de 1%.

Esos aumentos, que iban a tratarse en una audiencia pública a fines de enero, fueron cambiados por un nuevo mecanismo de ajuste para el subte y los peajes que prevé añadirle al IPC pasado un adicional del 2%.

Las modificaciones tarifarias serán tratadas la próxima semana en dos nuevas “audiencias públicas no vinculantes” que se efectuarán de manera virtual y a modo de ratificación de lo que ya resolvieron los funcionarios locales.

De esta manera, la gestión porteña vuelve a repetir el esquema de aumento que viene utilizando desde marzo del año pasado, con un 2% de recargo a la variación del IPC registrada dos meses atrás. Ess fórmula es la misma que tendrán durante este año los boletos de las líneas de colectivos que pasaron a la órbita de Ciudad de Buenos Aires .

SIN BARRERAS Modernizamos la Autopista Perito Moreno, sentido a Provincia, con peajes inteligentes. Por ahí pasan casi 120 mil vehículos por día. Son miles de personas que con el nuevo sistema ganan tiempo. Ahora no tienen que hacer más fila y pueden viajar de forma ágil y… pic.twitter.com/SEBwb5wjh8

Los aumentos de Jorge Macri

Para los subtes y premetro, el nuevo esquema de ajuste tarifario prevé llevar el valor del boleto con tarjeta SUBE de $1320 a $1363 en marzo y $1414 en abril, para después seguir con el mecanismo de actualización mayor a la inflación.

Según los números oficiales, la "tarifa técnica y real" que deberían pagar los usuarios por cada viaje se ubica en $2541, con lo cual el subsidio que seguirá aportando el Gobierno porteño para el mantenimiento de los servicios alcanzará, en promedio, a un 70% de los costos operativos.

Para los peajes de las autopistas se mantiene la estructura de bandas horarias que contempla valores más elevados en el denominado “horario pico”, que corre de lunes a viernes de 7 a 11 y de 16 a 20 en ambos sentidos, y los días no laborables (sábados, domingos y feriado) de 11 a 15 en sentido provincia y de 17 a 21 en sentido centro.

Desde el primer día de febrero, los peajes porteños tuvieron un aumento del 4,8% que elevó la tarifa del TelePase de un automóvil en horario pico a $ 5.380,16 en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno. Para las “horas no pico”, el precio es de $ 3.796,42.

El impacto de la inflación de enero

Si se cumplen las proyecciones privadas que indican una inflación de enero de 2,4%, los peajes subirán en marzo un 4,4%. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, la tarifa actual con TelePase de un automóvil en horario pico pasaría de $5380,16 a $5616. En la autopista Illia, la suba sería de $2236 a $2331. A su vez, en el Paseo del Bajo el aumento inicial para los autos y camiones de ejes iría de $8400 a $8770.

El informe técnico elaborado por AUSA para justificar las modificaciones tarifarias destacó que “el ajuste propuesto se fundamenta en la necesidad de preservar la ecuación económico financiera del contrato y poder hacer frente a las nuevas exigencias operativas y financieras de corto plazo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/1980314792540664013?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy dimos un paso histórico para la movilidad de la Ciudad: cumplimos con el plazo y lanzamos la licitación de la Línea F, la primera nueva línea de subte en 25 años.



Durante estos meses, llevamos adelante un proceso de manifestación de interés que atrajo a las principales… pic.twitter.com/kP3KuUoYVB — Jorge Macri (@jorgemacri) October 20, 2025

Entre las obligaciones ajenas al mantenimiento y operación de las autopistas, el titular de AUSA, Juan Pablo Fasanella, reveló que la empresa debe afrontar la ejecución del plan de obras de movilidad y transporte que dispuso el gobierno local y el pago de una cuota de u$s 19,6 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un crédito que tomó hace siete años por un total de u$s 254 millones.

También apuntó que dentro del valor del peaje “se encuentra incluida la Contribución Especial Ferroviaria, que representa el 10% de la tarifa pura libre de impuestos. Ese ingreso va a parar al Fondo Subte, que tiene como destino completar el financiamiento que demanda la prestación del servicio de subterráneos y premetro”.

Un beneficio en la mira

Un dato destinado a la polémica que dejó el informe de AUSA es el referido al supuesto “ahorro o beneficio económico” que reciben los usuarios por el pago de peaje en las autopistas.

La ley nacional de concesión de obras públicas (17.520) establece que “el nivel medio de las tarifas de peajes no podrá exceder el valor económico medio del servicio ofrecido”. Eso significa que, comparado con una ruta alternativa, el usuario de una autopista debería tener, en cada viaje, un “ahorro” -medido en consumo de combustible, tiempo de viaje y seguridad vial- igual o superior a la tarifa abonada de peaje.

Los números de AUSA indican que los peajes actuales resultan muy inferiores a las “tarifas teóricas límites” que podría cobrar manteniendo los “beneficios económicos” que la ley prevé para los usuarios.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, la empresa sostiene que, en el caso de los autos, actualmente existe una diferencia a favor de $7997 entre el peaje que pagan de $5380,16 y el máximo que podría facturarles de $13.337, según los estudios técnicos que miden el “beneficio al usuario”.

En la autopista Illia, el supuesto ahorro que tendrían los automóviles en el horario pico sería de $3617 debido a que pagan un peaje de $2236 frente a una tarifa límite que se ubica en $5853.