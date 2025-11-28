Javier Milei viajará dos veces a Córdoba en diciembre: show militar con Petri y vuelta olímpica con Bornoroni

Javier Milei regresará a Córdoba la semana que viene para participar de la presentación de los aviones caza F-16 Fighting Falcon que el Ministerio de Defensa compró a Dinamarca y que despegarán en las próximas horas hacia el país. Será el último acto de gestión del ministro Luis Petri y el primer encuentro cara a cara con el gobernador Martín Llaryora tras el 26-O.

El acto oficial está previsto para el viernes 5 de diciembre, en Las Higueras , localidad ubicada en el departamento Río Cuarto . No se descartaba que el show militar pudiera pasarse para el día siguiente por cuestiones de agenda.

Será la única actividad oficial que el Presidente desarrollará en la provincia. Sin embargo, Milei le confirmó al jefe de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni , que vendrá a la ciudad de Córdoba antes del brindis de fin de año para encabezar “un encuentro de agradecimiento” por el resultado electoral obtenido en las elecciones legislativas en una provincia clave.

La asunción del nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti , está prevista para el 10 de diciembre. Hasta entonces, Petri seguirá en el cargo, tal como le había pedido al mandatario. Milei lo despide del gabinete con un gesto.

El radical participará de la jura con los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados, el 3 de diciembre. La importancia que le da Petri al tema de los aviones de guerra se demuestra en una estadía cordobesa de tres días.

El ministro de Defensa de Javier Milei, Luis Petri, y su sucesor en el cargo, Carlos Presti

La vuelta olímpica de Javier Milei

Si bien hay una fecha tentativa que la organización libertaria cordobesa mantiene en reserva, Bornoroni ya sabe que antes de las fiestas de fin de año podrá dar la vuelta triunfal con Milei en la ciudad de Córdoba.

El mandatario viajará exclusivamente para encabezar un encuentro con la dirigencia y la militancia que trabajaron para la lista que encabezó Gonzalo Roca y que logró un triunfo que se midió en cinco bancas.

milei bornoroni pastore.jpeg Javier Milei y Gabriel Bornoroni durante una visita oficial a Córdoba

Justo cuando Bornornoni empieza a agitar su juego provincial, Milei vendrá a adjudicarse el triunfo que postergó la expectativa presidencial de los gobernadores de Provincias Unidas y que ahora miran la continuidad en sus pagos chicos.

La previa de Gabriel Bornoroni

El alfil de Karina Milei en la provincia también piensa en un cierre de año a tono con el triunfo, en especial porque que ya tiene cerrada la visita presidencial. Este sábado hará una previa. Bornoroni encabezará un encuentro con la tropa libertaria y con las figuras de las fuerzas aliadas.

En el escenario del salón Alto Botánico, de barrio Quebrada de las Rosas, estarán el jefe del Frente Cívico, Luis Juez, y radicales con peluca como Soledad Carrizo y Luis Picat.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1990058489813594162&partner=&hide_thread=false #FernetConRosca Bornoroni construirá su candidatura a la gobernación con bajo perfil



La pauta de convivencia con Juez



Dos radicales y una amarilla, en la mesa del armado



https://t.co/mk8v1L2oRZ

@YaniPassero pic.twitter.com/xVbacgPBtV — LETRA P (@Letra_P) November 16, 2025

El encuentro oficiará como el inicio de la segunda etapa de desarrollo de LLA en la provincia. Bornoroni no hablará formalmente del ’27, pero está claro que el trabajo territorial que exigirá a su escudería para el año que viene puede decodificarse bajo ese objetivo general.

Bajará un mensaje de unidad y de apertura, clave para avanzar en el objetivo que tiene en mente: terminar con las casi tres décadas de cordobesismo en el poder. Rodrigo de Loredo no está invitado, pero fuentes libertarias afirman que “su lugar es acá”. Empieza el juego de administración de tensiones internas y Milei será parte clave de eso.