Buenos Aires 2027: las 11 figuras que van por el sillón de Axel Kicillof

Las elecciones del próximo domingo en Buenos Aires dejarán mucho más que la nueva composición de la Legislatura bonaerense : para varios que se llevan los flashes de este proceso electoral, una victoria puede posicionarlos en la discusión por la sucesión de Axel Kicillof en la Gobernación de cara a 2027.

Entre el peronismo y La Libertad Avanza se reparten la mayor parte de los apellidos, aunque también hay algunos espacios vecinalistas o de las terceras vías que tienen figuras para poner sobre la mesa, siempre y cuando resulten ganadores el 7 de septiembre. La mayoría arrastra años de poder territorial desde las intendencias, mientras que otros apuestan al peso de sus nombres y al conocimiento en la opinión pública.

Aunque lo nieguen, aspirantes peronistas y libertarios que con certeza formarán parte del nuevo parlamento bonaerense desde diciembre, tienen un ojo en 2027, cuando Kicillof se quede sin chances de volver a postularse tras sus ocho años de mandato y probablemente busque una aventura presidencial. El sillón de Dardo Rocha es un objetivo ambicioso para, al menos, once figuras de la política bonaerense: cuatro de LLA, seis del peronismo y un vecinalista.

Como contó Letra P , LLA tiene a seis de sus dirigentes en carrera para pelear por la Gobernación en 2027, aunque mucho dependerá del resultado de la próxima elección y cómo estos queden posicionados. Una victoria los dejaría bien parados, mientras que la derrota siempre cae como un golpe que pega bastante más fuerte que el sinsabor del domingo a la noche.

Con mayores chances que sus compañeros de fuerza están anotados el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; el primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires, José Luis Espert, y sus compañeros de lista Diego Santilli y Sebastián Pareja. Detrás van el presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, y el jefe comunal de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

Excepto Ritondo, todos participarán electoralmente este año. Valenzuela se juega la ropa como primer candidato a senador por la Primera sección electoral, la que muchos creen que puede determinar al ganador final en la provincia. Espert es el preferido de Javier Milei y la parada de octubre será clave para sus aspiraciones. Y un poco más atrás corren Santilli, un viejo aspirante a la Gobernación que renovará su banca nacional en diciembre, y Pareja, el coordinador general del armado libertario bonaerense que tratará de mover a toda su estructura, aunque debe elevar mucho su nivel de conocimiento.

Espert Valenzuela José Luis Espert y Diego Valenzuela.

Ahí se debe hacer un corte en torno a las proyecciones reales. Montenegro arribará al Senado provincial y Ritondo seguirá siendo el jefe de la bancada amarilla en Diputados.

Los nombres de Fuerza Patria

Fuerza Patria también ya se mueve en clave 2027. La pelea por la sucesión de Kicillof y la obligación del peronismo de no perder la provincia deja ver cómo varios de sus candidatos y candidatas para esta elección empiezan a sobrevolar en círculo sobre el palacio de calle 6 en La Plata. Todos son intendentes o lo han sido, muestran un sostenido poder territorial y un fuerte peso político en sus distritos, que buscan extender hacia todo el territorio bonaerense.

Se trata de Gabriel Katopodis, Mayra Mendoza, Mariel Fernández, Jorge Ferraresi, Federico Achával y Julio Alak.

El ministro de Infraestructura de Kicillof no es resistido por ninguna de las tribus internas, tiene diálogo con todos los sectores y un indiscutible conocimiento de la provincia.

MAYRA-Y-KATOPODIS-1 Mayra Mendoza y Gabriel Katopodis.

Mendoza llegará a la Legislatura bonaerense con su potencia discursiva, un fuerte arraigo territorial en Quilmes -distrito que gobierna desde 2019- que en los últimos años extendió a la populosa Tercera sección electoral. Una de las figuras centrales de La Cámpora desembarcará en la Cámara de Diputados con la proyección de ser gobernadora dentro de dos años.

Algo parecido pasa con Mariel Fernández: la indendenta de Moreno sin chances de reelección en 2027 es miembro del Movimiento Evita, aunque se acercó a la agrupación de Máximo Kirchner en el último tiempo. Es team CFK, pero conserva buena relación con Kicillof.

Achával, el intendente de Pilar, sonó fuerte para ser candidato a diputado nacional y para encabezar la boleta de la Primera. Si bien no terminó en ninguna nómina, se viene moviendo por la provincia en modo 2027.

El kicillofismo anota a dos históricos. Ferraresi, el jefe comunal de Avellaneda que encabeza la lista para el Concejo Deliberante, tiene aspiraciones de gobernar la provincia, con una extensa trayectoria en la gestión local y un paso por la administración nacional que le permitió ampliar su conocimiento en Buenos Aires. Alak destronó al PRO de La Plata en 2023 y centralizó la campaña de este año apoyado en las obras que viene realizando en la capital bonaerense.

Alak Ferraresi Jorge Ferraresi y Julio Alak.

El candidato del vecinalismo

Manuel Passaglia es candidato a diputado por la Segunda sección electoral, encabezando la lista de Hechos, el partido que fundó junto a su hermano, el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia. El apellido que conduce el distrito del norte de la provincia desde hace casi 15 años lanzó un espacio vecinalista de centro, alejado de los polos de LLA y el peronismo. Luego de alejarse del PRO, los hermanos Manuel y Santiago apostaron por una tercera vía que será la novedad en estas elecciones.

Santiago y Manuel Passaglia Santiago y Manuel Passaglia.

En diálogo con Letra P, el candidato a diputado y exintendente de San Nicolás entre 2017 y 2023 señaló que desea que su partido llegue a gobernar la provincia dentro de dos años y que él tiene credenciales para mostrar actos de gestión, lejos de los vicios del partidismo que, explica, tiene la política tradicional de la Argentina.