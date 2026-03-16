Con mensaje y foto de unidad, Mariel Fernández se lanzó a la carrera por la sucesión de Axel Kicillof

En un contexto de constante disputa interna, la intendenta de Moreno , Mariel Fernández , logró montar una foto de unidad del peronismo bonaerense. La excusa fue la apertura del local de su agrupación "Reconquista", en la Ciudad, el puntapié inicial de las recorridas que realizará por la provincia de Buenos Aires , con la mirada puesta en la gobernación 2027.

Con un audio de Cristina Fernández de Kirchner , la presencia de figuras alineadas a Axel Kicillof , dirigentes de La Cámpora, del Movimiento Evita e intendentes, incluso varios de los que también se anotan por la sucesión del gobernador, dijo que "no sobra nadie" y que le parece bien que "haya muchos y muchas dirigentes del peronismo recorriendo la provincia de Buenos Aires y el país".

Cerca de las seis de la tarde comenzaron a llegar al local ubicado en Combate de los Pozos 102, a metros del Congreso, dirigentes de todas las tribus peronistas. El encuentro ocurrió apenas 24 horas después de la elección interna del PJ en 16 municipios bonaerenses . El primero en llegar fue el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez , y después lo hicieron Jorge Taiana , Gustavo Valdés y Guillermo Moreno .

Casi en el mismo momento ingresaron el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco , y el senador y dirigente de La Cámpora, Mariano Recalde . Estuvieron también varias figuras del Movimiento Evita como Emilio Pérsico , Patricia Cubría y Leonardo Grosso . Cuando Fernández ya estaba ubicada en el escenario, montado en la calle ante una gran cantidad de militantes, llegó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza , y los jefes comunales de Lomas de Zamora, Federico Otermín , y de San Vicente, Nicolás Mantegazza .

Antes de que la intendenta comenzara su discurso y apenas minutos después de que CFK volviera a publicar en su cuenta de Twitter con motivo de la citación a indagatoria por la causa Cuadernos, en los parlantes se escuchó un mensaje de la expresidenta en el que destacó la figura de Fernández y celebró la apertura de un nuevo espacio político.

"Están acá en CABA, a pocas cuadras de San José 1111, en Combate de los Pozos, inaugurando un nuevo espacio político para el peronismo, que en definitiva siempre es para la patria misma. Me gusta mucho, pero mucho, el nombre elegido, Reconquista. Forma y contenido, en tiempos donde las ideas de Nación, de pueblo y democracia están en fuerte disputa", dijo.

Mariel Fernandez y CFK

Y agregó: "Sos una dirigente que expresa ideas y territorio, convicción y gestión, algo muy difícil de juntar. Tal vez lo más difícil sea, no tengo dudas, poder llevar a la práctica cotidiana del gobierno lo que pensamos de la política, del peronismo, de la sociedad, de nuestro país y de nuestras responsabilidades. Sos eso, una dirigente con responsabilidad ideológica y de gestión y de práctica. Así que va a estar muy bien este espacio que estás inaugurando y me pone muy contenta que estés al frente. Beso y abrazo enorme para vos y para todos los compañeros y compañeras que seguramente se han acercado hoy para celebrar", cerró.

Durante su discurso, Mariel, dijo que "por defensa propia" no se puede avalar la persecución política de ningún dirigente. También marcó que este martes estarán acompañando a CFK cuando vaya a declarar a Comodoro Py.

Mensaje de unidad

En su discurso, la jefa comunal dijo que quiere que "haya muchos y muchas dirigentes del peronismo recorriendo la provincia de Buenos Aires y recorriendo el país, para que la gente se puede apoyar en una propuesta y en dirigentes que van a ir al frente". "Y estoy dispuesta, como lo dije una vez en Moreno, a dar mi vida al servicio de este pueblo", enfatizó.

Carlos Bianco

Fernández no oculta su intención de buscar una candidatura para la gobernación y como contó Letra P comenzará a transitar este año ese camino. Inmediatamente hizo un llamado de unidad: "Militar tiene que ser una fraternidad y también una construcción amorosa", pidió. "Si estamos peleando con por el bien común, ¿cómo carajo nos vamos a pelear entre nosotros, si entendemos y asumimos que el desafío que tenemos presente es grande, poderoso, en un mundo lleno de guerras, con Estados Unidos avanzando sobre América Latina, que quiere tener a nuestro país de rodillas", afirmó.

"Acá no sobra nadie y no tenemos que permitir que haya persecución con ningún dirigente del peronismo, porque es en defensa propia", marcó. La intendenta ya había trazado su postura dialoguista ni bien comenzó su discurso: "Me siento muy acompañada por el gobernador y por Cristina", dijo.

Mariano Recalde

"Nosotros necesitamos construir una propuesta en defensa del pueblo argentino, en defensa de la provincia de Buenos Aires. El desafío es tener un movimiento peronista que vuelva a enamorar, que nuestro pueblo se vuelva a llenar de esperanza y no tenga la tristeza profunda que tiene ahora. Nosotros somos responsables, porque si somos militantes no podemos ser simples espectadores y criticones de lo que no nos gusta", arengó para finalmente decir que en 2027 quiere "un gobierno peronista en la Nación, en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires también".