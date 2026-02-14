Neuquén: Luis Bertolini avisa que no renuncia y resiste la embestida de la Justicia en Plottier.

El intendente de Plottier , Luis Bertolini , salió a ratificar su decisión de permanecer en su cargo frente a las causas judiciales que avanzan en su contra y el desgaste de una gestión deteriorada al frente de la localidad lindera a la capital de Neuquén , la segunda más poblada de la provincia.

El heredero político de la exvicegobernadora Gloria Ruiz , protagonista de uno de los escándalos políticos más renombrados de la historia reciente en la Patagonia , enfrenta investigaciones judiciales que ya motorizaron allanamientos en la municipalidad y en su propia casa.

Como ya contó Letra P , el jefe comunal se encuentra alejado de sus buenos tiempos con el gobernador, Rolando Figueroa. Además, el poder local reconoce que su gestión no logró romper la inercia del paso de Ruiz por el municipio, y que el intendente quedó atrapado en un pasado que no logra sepultar.

Con todo, Bertolini convocó a una conferencia de prensa en la que advirtió que no pensaba renunciar a pesar de “los rumores" que circulan desde hace más de un año. “Fiel al mandato que me ha dado el 57% de la población, voy a continuar trabajando por esta ciudad", dijo en tono de slogan.

El jefe comunal dijo que está a disposición de la Fiscalía y que ya activó en el municipio los mecanismos internos para llevar adelante su propia investigación, con el fin de identificar a los responsables de las supuestas irregularidades que se le atribuyen.

La pesquisa que lleva a cabo el fiscal Pablo Vignaroli analiza un decreto por el cual se eximió del pago de tasas municipales a un grupo de contribuyentes del barrio privado Los Canales. La medida, según la hipótesis judicial, podría configurar abuso de autoridad por parte del intendente.

La otra línea de investigación indaga si la municipalidad otorgó obra pública para una empresa relacionada con el hijo de la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez.

El fiscal ya ordenó allanamientos en la sede municipal, la secretaría de Hacienda y la casa del intendente.

La sombra de Gloria Ruiz

La posible imputación de Bertolini en la causa que pone el ojo sobre eventuales delitos cometidos en el ejercicio de la función pública trae a escena la figura de la exintendenta. Un año después de compartir fórmula con Figueroa en 2023, Ruiz fue destituida por inhabilidad moral y ahora se encuentra al borde del juicio oral.

Bertolini no fue un actor periférico de ese ciclo político: fue secretario de Obras Públicas y, durante años, uno de los hombres de mayor confianza de la dirigente caída en desgracia. Desde ese lugar firmó expedientes, avaló contrataciones y formó parte del núcleo de decisiones que hoy son objeto de investigación judicial.

El avance de las causas en su contra también podrían salpicar a funcionarios municipales, lo que no sólo deja expuesto al intendente sino a la administración local y a la estructura que la sostiene, que implosionó luego de la destitución de Ruiz.

La rosca política que viene en Neuquén

Más allá del capítulo judicial, se abre un escenario de imprevisibilidad política. Mientras Vignaroli avanza con la investigación, los pasillos del Concejo Deliberante de la segunda ciudad más grande de Neuquén empiezan a rosquear el nombre de una eventual sucesora para el Ejecutivo. Bertolini pone la mirada sobre esos movimientos, acusa a la Justicia de una "acción desproporcionada" en su contra y apunta a "una agrupación política que quiere ganar a través del escritorio".

Más allá de eso, las especulaciones no responden a un cálculo apresurado. La Carta Orgánica establece que el Concejo puede avanzar en la suspensión en caso de que el intendente resulte imputado por la comisión de un delito doloso. Si eso sucediese, el cargo debería ser ocupado por la hoy presidenta del Legislativo local, Malena Resa.

Sin embargo, el debate se complejiza y la discusión ya no incluye solamente el futuro de Bertolini sino también el de su eventual sucesora. Resa fue elegida por unanimidad hace un año, pero el Deliberante debe ratificarla en su lugar o elegir nuevas autoridades en la previa a la apertura de sesiones ordinarias.

Las sesiones preparatorias todavía no están convocadas, aunque en Plottier todos saben que lo que suceda en las próximas semanas será clave.